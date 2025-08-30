قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

الهند تقترب من توقيع اتفاق تجارة حرة مع السعودية وعُمان

وكالات

تتجه الهند إلى توقيع اتفاق تجارة حرة مع المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، بعد توصلها لاتفاق مماثل مع الإمارات قبل ثلاثة أعوام.

قال وزير التجارة الهندي بيوش غويال إن محادثات بلاده مع السعودية بشأن اتفاقية تجارة حرة لا تزال جارية، في وقت تستعد فيه الهند أيضاً إلى إبرام اتفاق مماثل مع سلطنة عُمان قريباً، ما يعكس توجهاً استراتيجياً لتعزيز حضور نيودلهي الاقتصادي في منطقة الخليج

العلاقات الاقتصادية بين السعودية والهند

شهدت العلاقات بين نيودلهي والرياض زخماً متزايداً في الآونة الأخيرة، إذ دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، خلال زيارته للسعودية في أبريل الماضي، إلى زيادة الاستثمارات السعودية في قطاع الصناعات الدفاعية الذي فُتح أمام القطاع الخاص.

ولفت مودي حينها إلى أن التعاون الدفاعي والصناعي بين البلدين بات ركناً أساسياً في الشراكة الثنائية. كما وافقت الهند مؤخراً على إعفاء صندوق الاستثمارات العامة السعودي من بعض قيود الاستثمار الأجنبي، ما يمنحه مرونة أكبر لضخ رؤوس الأموال داخل السوق الهندية.

أهمية الاتفاق مع عُمان

على الجانب الآخر، أوضح غويال أن اتفاقية التجارة الحرة المرتقبة مع سلطنة عُمان وصلت إلى مراحلها النهائية. وعلى الرغم من أن اقتصاد عُمان صغير، إلا أنها ذات أهمية بالغة بالنسبة للهند نظراً لموقعها في المنطقة، حيث تقع عُمان إلى جانب مضيق هرمز، وهو ممر مهم لعبور النفط، إذ يمر خلاله معظم النفط الخام المتوجه إلى آسيا. يوجد في عُمان أيضاً خامس أكبر عدد من الهنود العاملين في الخارج.

العلاقات الاقتصادية بين السعودية والهند العلاقات الاقتصادية الهند السعودية تجارة حرة الإمارات صندوق الاستثمارات العامة الاستثمارات

