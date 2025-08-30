الصين: تعزيز العلاقات مع الهند يصبّ في مصلحة الطرفين

قالت الصين إن تحسن العلاقات مع الهند يصبّ في مصلحة البلدين، مشيرة إلى أن الجانبين اتخذا خطوات نحو استقرار تدريجي في العلاقات بينهما، منذ اللقاء الذي جمع الرئيس شي جين بينغ برئيس الوزراء ناريندرا مودي العام الماضي.

وأوضحت وزارة الخارجية الصينية في رد خطي على أسئلة الصحفيين اليوم الجمعة أن "تحسّن العلاقات الصينية- الهندية يخدم المصالح المشتركة للطرفين، وهو ثمرة جهود الجانبين". ونفت وجود أي "دبلوماسية سرية" بين البلدين، معتبرة ما يجري "تواصل وتفاعل طبيعيان".

وكانت بلومبرغ نيوز أفادت الخميس بأن بكين قامت بمحاولة تواصل بعيدة عن الأضواء مع نيودلهي في مارس الماضي لاستطلاع إمكانية تحسين العلاقات، مشيرة إلى أن الرئيس شي بعث برسالة إلى نظيرته الهندية دروبادي مورمو أعرب فيها عن قلقه من أي اتفاقات محتملة مع واشنطن قد تضرّ بالمصالح الصينية، وفقاً لمسؤول مطلع في العاصمة الهندية.

تقارب صيني-هندي

أشارت الخارجية الصينية الجمعة إلى أن اللقاء الذي جمع شي ومودي في مدينة قازان الروسية في أكتوبر الماضي أدى إلى إعادة انطلاق العلاقات الثنائية.

وقالت "السلطات المختصة في الصين والهند نفّذت بجدية التفاهمات المهمة التي توصّل إليها قادة البلدين، وساهمت في استئناف الحوار المؤسسي وأجرت تواصلاً طبيعياً ومنتظماً".