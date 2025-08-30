فتح باب التقديم لأول دبلوم مهني للأخصائيين الاجتماعيين في تأهيل مرضى الإدمان بجامعة أسوان

أعلن الدكتور عبد المنعم الجيلاني عميد معهد البحوث والدراسات الإفريقية ودول حوض النيل بجامعة أسوان، عن فتح باب التقدم لأول دبلوم مهني للأخصائيين الاجتماعيين في تأهيل مرضى الإدمان والوقاية من التعاطى، بجامعة أسوان للعام الدراسى 2025 /2026، ويستمر التقديم حتى 30 سبتمبر 2025، لإعداد كوادر مؤهلة للعمل في مجال الوقاية وتأهيل مرضى الإدمان بالشراكة مع كلية الخدمة الاجتماعية جامعة أسوان.



وصرح الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أن الدبلوم المهني بالشراكة بين الصندوق وجامعة أسوان، يهدف إلى إعداد خريجين مؤهلين ومتميزين في البحث العلمي وتقنياته المختلفة، يمتلكون الكفاءة لتقديم الأداء المهني التطبيقي في مجالات خفض الطلب على المخدرات، وتأهيل مرضى الإدمان بما يسهم في تلبية احتياجات سوق العمل في هذا المجال على المستويين الوطني والعربي، لافتًا إلى أنه تم إعداد المناهج العلمية لهذا البرنامج بعد مطالعة أحدث مناهج عمل الوقاية والعلاج ووفقا للمعايير الدولية وبما يتماشى مع التطورات السريعة المتلاحقة التي تطرأ على قضية المخدرات.



وأشار "عثمان" إلى توفير تدريبات عملية وبرامج تطبيقية للدارسين بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة الإدمان مما يعني وجود بيئة تدريب عملي ثرية ومتكاملة قادرة على إكساب الدارس المهارات العملية والتطبيقية اللازمة لتأهيله لسوق العمل، كما أن صندوق مكافحة الإدمان سيمنح الخريجين المتميزين أولوية الانضمام للعمل بمراكز العزيمة التابعة للصندوق أو الانضمام إلى برامج الوقاية التي ينفذها الصندوق في مختلف الدوائر الشبابية.



من جانبه أوضح الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان أنه يحق التقدم للدبلومة كل من خريجي كليات ومعاهد الخدمة الاجتماعية أو ما يعادلها، مشيرا إلى أنه سيتم عقد مقابلات شخصية للمتقدمين ويشترط اجتياز المقابلة الشخصية، وأن الدراسة ستتناول الأسس النظرية والمهنية التي تقوم عليها ممارسة الخدمة الاجتماعية في مجال مكافحة التعاطي والإدمان، وخفض الطلب على المخدرات، كما ستركز على إكساب الدارس معرفة شاملة بطبيعة مشكلة الإدمان والتعاطي كقضية اجتماعية ونفسية وصحية مع التعرف على أهم الأسباب المؤدية إليها، والعوامل المرتبطة بها، وآثارها على الفرد والأسرة والمجتمع، كما يمكن التركيز على دور الأخصائي الاجتماعي كممارس عام من خلال أدواره الوقائية والتنموية والتأهيلية لمرضى الإدمان، مع إبراز نماذج للتدخل المهني في المؤسسات العلاجية على ضوء خبرات مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

