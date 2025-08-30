المالية: 70 ألف مواطن استفادوا من مبادرة التمويل العقاري العام المالى الماضى

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك تعاون مع كل الوزارات «قدر المستطاع» لزيادة الإنفاق على كل ما يهم المواطنين خلال العام المالي الماضي، لافتًا إلى زيادة الإنفاق بنسبة ١٩,٣٪ على قطاع الصحة و٢٠,١٪ للتعليم، مع التركيز على رفع كفاءة الإنفاق حتى يشعر المواطن بتحسن الخدمة تدريجيًا.

وأوضح كجوك، في مؤتمر صحفي، أنه تم انفاق ١٥ مليار جنيه لتمويل العلاج على نفقة الدولة لخدمة ٢,٥ مليون مواطن، وتخفيف أعباء العلاج عن آلاف الأسر من محدودى الدخل، وخصصنا ٢,١ مليار جنيه لتمويل المبادرات الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار ليستفيد منها نحو ٤٨٤ ألف مواطن، مشيرًا إلى أننا استطعنا بالتعاون مع وزارة الصحة علاج ٨٠ ألف حالة حرجة من الأسر الأكثر احتياجًا، وصرفنا خلال السنة المالية الماضية ٧,٤ مليار جنيه لبرامج التأمين الصحي وتوفير الأدوية.

وقال الوزير: أنفقنا ٤ مليارات جنيه للاستعانة بـ ١٦٠ ألف معلم جديد بنظام الحصة لسد العجز بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم من أجل تحسين الخدمة لنحو ٢٦ مليون طالب، و٦,٩ مليار جنيه لطباعة الكتب المدرسية، ونصف مليار جنيه لدعم حافز تطوير التعليم قبل الجامعى، و٧,٢ مليار جنيه للتغذية المدرسية بنسبة نمو ٢٧٪ ليستفيد نحو ١٥,٦ مليون طالب، موضحًا أننا نعمل مع وزارة التربية والتعليم على مبادرة مهمة سنعلن تفاصيلها قريبًا.

وأضاف كجوك: أنفقنا ٩,٣ مليار جنيه لمبادرة التمويل العقاري لتوفير مسكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل وبلغ عدد المستفيدين ٧٠ ألف مواطن العام الماضى، لافتًا إلى أن هناك ٥٧,٦ مليار جنيه لدعم القمح المحلى و٦٠,٢ مليار جنيه للقمح المستورد، و٧,٢ مليار جنيه لدعم القطن، وقد تم توجيه ١١,٢ مليار جنيه لسداد مستحقات قصب السكر.