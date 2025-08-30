قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المالية: وفرنا 440 مليار جنيه للتعامل مع مشكلات الطاقة وتدبير المواد البترولية
وزير المالية : تحملنا 7.5 مليار جنيه لدعم الاسكان الاجتماعي و143مليارا للمعاشات
المالية: 18 مليار جنيه لمساندة الأنشطة التصديرية وسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين
الدولار بـ 40 جنيه.. خبير اقتصادي يعلن مفاجأة بعد تصريح موازنة النواب
وزير المالية: ارتفاع إيرادات الضرائب لـ 2.204 تريليون جنيه بزيادة 35%
المالية: 70 ألف مواطن استفادوا من مبادرة التمويل العقاري العام المالى الماضى
محافظ شمال سيناء: الأغذية تتلف بسبب منع الاحتلال دخول المساعدات إلى غزة
فتح باب التقديم لأول دبلوم مهني للأخصائيين الاجتماعيين في تأهيل مرضى الإدمان بجامعة أسوان
محافظ شمال سيناء: معبر رفح من الجانب المصري لم يغلق أبدا
تعليق أصغر إمام بالأزهر بعد فوزه في مسابقة الملك محمد السادس بالمغرب
الغيابات أزمة في بيراميدز قبل مواجهة الأهلي
ثغرة صادمة في واتساب.. اختراق صامت يهدد مستخدمي آيفون وماك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

المالية: 70 ألف مواطن استفادوا من مبادرة التمويل العقاري العام المالى الماضى

المالية
المالية
محمد يحيي

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك تعاون مع كل الوزارات «قدر المستطاع» لزيادة الإنفاق على كل ما يهم المواطنين خلال العام المالي الماضي، لافتًا إلى زيادة الإنفاق بنسبة ١٩,٣٪ على قطاع الصحة و٢٠,١٪ للتعليم، مع التركيز على رفع كفاءة الإنفاق حتى يشعر المواطن بتحسن الخدمة تدريجيًا.

وأوضح كجوك، في مؤتمر صحفي، أنه تم انفاق ١٥ مليار جنيه لتمويل العلاج على نفقة الدولة لخدمة ٢,٥ مليون مواطن، وتخفيف أعباء العلاج عن آلاف الأسر من محدودى الدخل، وخصصنا ٢,١ مليار جنيه لتمويل المبادرات الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار ليستفيد منها نحو ٤٨٤ ألف مواطن، مشيرًا إلى أننا استطعنا  بالتعاون مع وزارة الصحة علاج ٨٠ ألف حالة حرجة من الأسر الأكثر احتياجًا، وصرفنا خلال السنة المالية الماضية ٧,٤ مليار جنيه لبرامج التأمين الصحي وتوفير الأدوية.

وقال الوزير: أنفقنا ٤ مليارات جنيه للاستعانة بـ ١٦٠ ألف معلم جديد بنظام الحصة لسد العجز بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم من أجل تحسين الخدمة لنحو ٢٦ مليون طالب، و٦,٩ مليار جنيه لطباعة الكتب المدرسية، ونصف مليار جنيه لدعم حافز تطوير التعليم قبل الجامعى، و٧,٢ مليار جنيه للتغذية المدرسية بنسبة نمو ٢٧٪ ليستفيد نحو ١٥,٦ مليون طالب، موضحًا أننا نعمل مع وزارة التربية والتعليم على مبادرة مهمة سنعلن تفاصيلها قريبًا.

وأضاف كجوك: أنفقنا ٩,٣ مليار جنيه لمبادرة التمويل العقاري لتوفير مسكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل وبلغ عدد المستفيدين ٧٠ ألف مواطن العام الماضى، لافتًا إلى أن هناك ٥٧,٦ مليار جنيه لدعم القمح المحلى و٦٠,٢ مليار جنيه للقمح المستورد، و٧,٢ مليار جنيه لدعم القطن، وقد تم توجيه ١١,٢ مليار جنيه لسداد مستحقات قصب السكر.

كجوك قطاع الصحة بتحسن الخدمة التأمين الصحي وزارة التربية والتعلي قصب السكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

أمطار رعدية تضرب تلك المناطق.. تحذير عاجل بشأن حالة طقس السبت

جيش الإحتلال - أرشيفي

سقوط قتـ.لى وجرحى في صفوف الجنود الإسرائيليين بحي الزيتون

البلوجر هاجر سليم

خلاص حرمت .. هاجر سليم تنهار أمام مباحث الأداب

صورة تعبيرية

يطبق خلال أيام.. كيفية حساب أجر موظفي القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

أسعار الدواجن

بعد انخفاض الفراخ الحمراء .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

آية تجلب الرزق في ثانية

آية في القرآن تجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد للغنى

الارصاد الجوية

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

الدكتور محمد البلاصي

أخطأت في التقدير.. الدكتور صاحب واقعة الرقص بعد عملية قيصرية يعتذر

ترشيحاتنا

ابراهيم شيكا

جثته تخفي سرا كبيرا.. والدة إبراهيم شيكا تتهم المقربين منه بالتسبب في وفاته

بلطجي يشوة وجه ام

مأساة في إمبابة .. بلطجي يشوه وجه أم بقالب طوب

ابرام يوسف

خرج ولسه مرجعش.. تغيب ممثل شاب عن منزله في ظروف غامضة

بالصور

في عيد ميلادها الـ 22.. 10 صور رومانسية لـ ليلى أحمد زاهر رفقة زوجها

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

أفضل 3 سيارات الشباب تحت سن العشرين.. كيف تختار؟

سيارات الشباب
سيارات الشباب
سيارات الشباب

شركة لوتس للسيارات تسرح عمالها لتجنب الإفلاس

لوتس
لوتس
لوتس

فستان بسيط.. مي حلمي تستعرض رشاقتها على البحر

مي حلمي
مي حلمي
مي حلمي

فيديو

ردود شمس البارودي

شمس البارودي تكسر صمتها: هدايتنا لله وحده وحب عمري باقي في قلبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد