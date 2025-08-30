قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

هل مشاكل الصحة النفسية تؤثر على أعمار الناس؟

هل تقصّر مشاكل الصحة النفسية أعمار الناس؟
هل تقصّر مشاكل الصحة النفسية أعمار الناس؟
هاجر هانئ

يعيش الأشخاص المصابون ب أمراض عقلية حادة، مثل الذهان أو الاضطراب الثنائي القطب، في المتوسط أقل من 15-20 عاما من الشخص العادي - وهو أحد أوجه عدم المساواة الصحية الرئيسية التي يواجهها الأشخاص في جميع أنحاء العالم.

ولكن على الرغم من إنشاء برامج ومبادرات تهدف إلى مساعدة الأشخاص المصابين بأمراض عقلية حادة على السيطرة على صحتهم، فإن هذه التدخلات المستهدفة غالبا ما تكون غير قاصرة.

أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل الأشخاص المصابين بأمراض عقلية حادة يعيشون حياة أقصر في المتوسط، هو أنهم أكثر عرضة للمعاناة من حالات صحية جسدية، لا تظهر الأبحاث أنهم أكثر عرضة مرتين للإصابة بالسمنة أو مرض السكري أو مرض الانسداد الرئوي المزمن، بل هم أيضا أكثر عرضة 1.5 مرة من الشخص العادي للإصابة بأمراض القلب.

لكن الوضع الاجتماعي والاقتصادي له أيضا تأثير كبير على مدى احتمال إصابة الشخص بهذه الظروف، بما في ذلك أولئك الذين يعانون من أمراض عقلية حادة، يظهر أن الحرمان الاجتماعي والاقتصادي - مثل انخفاض الدخل، أو تلقي تعليم أقل، أو العيش في منطقة محرومة - كلها أسباب في تطوير الحالات الصحية المزمنة.

لا يبدو أن الحرمان الاجتماعي والاقتصادي هو عامل خطر لتطوير الاضطرابات العقلية فحسب، بل تظهر الأبحاث أيضا أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض عقلية حادة هم أكثر عرضة 3.6 مرة للعيش في المناطق الأكثر حرمانا اجتماعيا من المتوسط.

تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يعيشون في المناطق المحرومة هم أيضا أكثر عرضة من أربع إلى خمس مرات للانخراط في سلوكيات غير صحية مثل إساءة استخدام الكحول والتدخين واتباع نظام غذائي غير صحي. كل هذا يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من الحالات الجسدية طويلة الأجل، مثل السرطان أو أمراض القلب والأوعية الدموية. علاوة على ذلك، من المرجح أيضا أن يشارك الأشخاص المصابون بأمراض عقلية حادة في سلوكيات محفوفة بالمخاطر يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات صحية حادة.

حوالي 40٪ من البالغين الذين يعانون من أمراض عقلية حادة يدخنون، مقارنة ب 15٪ فقط من الأشخاص في عموم السكان، كما أنهم أكثر عرضة بثلاث إلى أربع مرات لإساءة استخدام الكحول أو المخدرات. ومع ذلك، قد تعكس هذه السلوكيات محاولات العلاج الذاتي. على سبيل المثال، يختار الأشخاص أحيانا التدخين بعد بدء دواء جديد من أجل مواجهة آثار الأدوية على عملية التمثيل الغذائي لديهم، وتقليل شهيتهم. تظهر الأبحاث أن النيكوتين يمكن أن يزيد من سرعة معالجة جسمك لمضادات الذهان، مما قد يقلل من شدة آثارها الجانبية.

الأشخاص الذين يعانون من أمراض عقلية حادة هم أيضا أكثر عرضة لاتباع نظام غذائي غير صحي، قد يكون هذا لأن الأدوية يمكن أن تؤثر على مستويات الشهية والطاقة. وجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص اكتسبوا 12 كجم في المتوسط في الأشهر ال 24 الأولى بعد تشخيصهم.

المصدر: ‏theconversation

