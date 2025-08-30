قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«مكتب التنسيق» يكشف تفاصيل تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة
4 طن حشيش وهيدرو .. الداخلية تحبط تهريب مخدرات بـ 225 مليون جنيه | صور
مخالفات حددها القانون تمنع توصيل الكهرباء للعقارات | احذرها
بحضور وزير الأوقاف.. انطلاق انتخابات نقابة القراء بإشراف قضائي كامل..صور
لتخلف الإدارة عن تقديم دليل إدانته .. براءة موظف من جريمة مخلة بالشرف
لأول مرة.. مصر تستضيف اجتماعاً رسمياً لمجموعة العشرين
تفاصيل وصول وفد مجلس الشيوخ الأمريكي إلى مطار العريش
هجوم روسي كبير يستهدف مدينة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية
9 لاعبين.. غيابات مؤثرة للأهلي أمام بيراميدز بالدوري
خلاص حرمت .. هاجر سليم تنهار أمام مباحث الأداب
أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر: ارتفاع درجات الحرارة خلال تلك الأيام
تخلص من ضغوط الحياة اليومية بعبادة بسيطة .. واعظة بالأزهر تكشف عنها
مرأة ومنوعات

لصحة الرئة والتنفس.. احرص على تناول هذه الأطعمة

الرئة
الرئة
نهى هجرس

يُسهم اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن بشكل كبير في الحفاظ على صحة جسمك، بما في ذلك رئتيك.

بشكل عام، احرص على تناول أطعمة متنوعة من كل مجموعة غذائية للحفاظ على صحة رئتيك، للحفاظ على صحة رئتيك، إليك بعض الأمثلة على أطعمة يُنصح بتناولها، بالإضافة إلى الامتناع عن التدخين وغيره من العادات الصحية المفيدة للرئتين

الالياف

تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يتناولون كمية أكبر من الألياف لديهم رئتان تعملان بشكل أفضل من أولئك الذين لا يتناولون الكثير منها، تشمل الأطعمة الأخرى الغنية بالألياف معكرونة القمح الكامل، والفاصوليا ، وبذور الشيا، والكينوا، والكمثرى، والبروكلي

القهوة 

تشير الأبحاث إلى وجود علاقة بين القهوة العادية وصحة الرئتين، قد يعود ذلك إلى الكافيين، وهو مضاد للالتهابات، والبوليفينول، وهي مضادات أكسدة ومضادات التهاب أيضًا

الحبوب الكاملة 

لا تقتصر فوائد هذه الحبوب على احتوائها على الألياف، التي تتميز بخصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، بل إنها غنية أيضًا بفيتامين هـ، والسيلينيوم، والأحماض الدهنية الأساسية، وهي مفيدة لصحة الرئة، أما الحبوب المكررة، مثل الدقيق الأبيض والأرز الأبيض، فتفقد الكثير من عناصرها الغذائية أثناء عملية الطحن.

المصدر webmd

الرئة صحة الرئة التنفس اكلات تفيد الرئة القهوة

