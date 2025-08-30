لصحة الرئة والتنفس.. احرص على تناول هذه الأطعمة

يُسهم اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن بشكل كبير في الحفاظ على صحة جسمك، بما في ذلك رئتيك.

بشكل عام، احرص على تناول أطعمة متنوعة من كل مجموعة غذائية للحفاظ على صحة رئتيك، للحفاظ على صحة رئتيك، إليك بعض الأمثلة على أطعمة يُنصح بتناولها، بالإضافة إلى الامتناع عن التدخين وغيره من العادات الصحية المفيدة للرئتين

الالياف

تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يتناولون كمية أكبر من الألياف لديهم رئتان تعملان بشكل أفضل من أولئك الذين لا يتناولون الكثير منها، تشمل الأطعمة الأخرى الغنية بالألياف معكرونة القمح الكامل، والفاصوليا ، وبذور الشيا، والكينوا، والكمثرى، والبروكلي

القهوة

تشير الأبحاث إلى وجود علاقة بين القهوة العادية وصحة الرئتين، قد يعود ذلك إلى الكافيين، وهو مضاد للالتهابات، والبوليفينول، وهي مضادات أكسدة ومضادات التهاب أيضًا

الحبوب الكاملة

لا تقتصر فوائد هذه الحبوب على احتوائها على الألياف، التي تتميز بخصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، بل إنها غنية أيضًا بفيتامين هـ، والسيلينيوم، والأحماض الدهنية الأساسية، وهي مفيدة لصحة الرئة، أما الحبوب المكررة، مثل الدقيق الأبيض والأرز الأبيض، فتفقد الكثير من عناصرها الغذائية أثناء عملية الطحن.

المصدر webmd