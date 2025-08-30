روبي تثير الجدل بهذه الإطلالة .. شاهد

حرصت الفنانة روبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.





إطلالة روبي في أحدث ظهور لها

تألقت روبي في الصور بإطلالة مختلفة، حيث ظهرت مرتدية فستان قصير ذا أكمام مكشوفة، واتسم التصميم باللون الأبيض واطرافه تزينت بالريش.

انتعلت روبي حذاء باللون الأبيض ذا كعب عالي، ولم تبالغ في المجوهرات و الإكسسورارت و رغم ذلك نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت روبي بخصلات شعرها الأسود المنسدله، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة.