«إي تاكس» تحتفي بنجاح وزارة المالية في «التسهيلات الضريبية»

أعربت شركة «إي. تاكس» عن فخرها واعتزازها بوصفها شريكًا تكنولوجيًا في منظومة التسهيلات الضريبية التي أعلنت وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية اكتمالها بنجاح، موضحة أن هذا المشروع يُعد محطة مهمة في مسيرة تطوير أنظمة تحصيل وسداد الضرائب، من خلال تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة الممولين، بما يتسق مع مع استراتيجية التحول الرقمي للدولة.

وفي إطار هذا المشروع، نجحت شركة «إي. تاكس» في تطوير منظومة إلكترونية للتسهيلات الضريبية تتضمن النماذج الخاصة بالمبادرة سواء نماذج تسوية المنازعات أو إنهاء النزاع أو المحاسبة، بالإضافة إلى إتاحة ماكينات نقاط بيع للممولين المنضمين للمنظومة، وتوفير خدمات الدعم الفني والتقني واللوجستي لجميع الممولين الذين تقدموا لمنظومة التسهيلات الضريبية، وقد عمل فريق الشركة بكل تفانٍ من أجل التنفيذ الجيد والمرن لضمان استقرار المنظومة، وتسهيل كل إجراءات الإنضمام إلى المنظومة وتقديم جميع النماذج المطلوبة بشكل سهل وسريع.

وأكد خالد عبد الغني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «إي. تاكس»، أن هذا المشروع يجسّد نموذجًا ناجحًا للتعاون المثمر بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، لافتًا إلى اعتزاز الشركة بمساهمتها في هذا الإنجاز الوطني.

وأشار إلى أن الدعم المستمر والتوجيهات الرشيدة من رئيس مجلس الإدارة إبراهيم سرحان كان له أثر كبير في تحقيق هذا النجاح، مشيرًا إلى التزام «إي. تاكس» بالتنسيق والتعاون المستمر مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتقديم حلول رقمية ذكية، مبتكرة وآمنة، تسهم في تطوير منظومة العمل الضريبي.

بالمستندات.. ننشر إجراءات الضرائب لزيادة الحصيلة خلال العام المالي الماضي أنور: قطاع المكملات الغذائية صناعة استراتيجية تستهدف مليار دولار صادرات

وقال إن التسهيلات الضريبية خطوة إضافية نحو تحديث وتطوير المنظومة الضريبية في مصر، وتعزيز مبدأ الشفافية، وتوفير بيئة ضريبية أكثر سهولة وكفاءة لكل الأطراف المعنية.

وأضاف: “إننا حريصون على مواصلة تقديم خدمات الدعم التقنى والفنى بالمأموريات الضريبية لضمان استقرار وكفاءة الأنظمة الضريبية الإلكترونية على نحو يسهم فى إنجاح مسار تعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال”.