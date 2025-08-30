قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز.. والقنوات الناقلة
غيابات بيراميدز أمام الأهلي في الدوري المصري
مانشستر سيتي يواجه رحلة الدائرة القطبية الشمالية في دوري أبطال أوروبا
عاجل.. انقلاب قطار نقل ركاب وانباء عن وفيات وإصابات | صور
تشكيل الأهلي أمام بيراميدز في قمة الجولة الخامسة بالدوري المصري
الوزير: فصل فوري وتشديد العقوبة على المتسببين في حادث قطار مطروح
مصر والمغرب تبحثان تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية ومواجهة التحديات المناخية
صحة ترامب.. هل يخفي الرئيس الامريكي مرضا خطيرا؟
محافظ مطروح: رفع الاستعدادات القصوى بمستشفى الضبعة
الصحة : 3 وفيات و54 مصابا في حادث انقلاب قطار مطروح
سبتمبر بداية التطبيق .. تفاصيل الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية وفق قانون العمل
مريم الخشت بتركب الجريندايزر: بتعامل كأنه بتاعي
أخبار العالم

رئيس هيئة الأركان الروسية: قواتنا سيطرت على 99.7% من أراضي لوغانسك

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

كشف فاليري غيراسيموف، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، اليوم السبت، عن مدى التقدم الذي أحرزته القوات الروسية على خط الجبهة في شرق أوكرانيا، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وأشار إلى أنه يتم بنجاح إتمام إقامة مناطق عازلة على طول الحدود الأوكرانية في منطقتي سومي وخاركيف.

وقال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية إنه لم يتبق سوى أقل من 60 كيلومترا مربعا للسيطرة الكاملة على مقاطعة لوغانسك.

وأوضح القوات الروسية سيطرت حتى الآن على 99.7% من أراضي لوغانسك، بينما سيطرت على ما نسبته 79% من أراضي مقاطعة دونيتسك.

وأضاف: "تواصل مجموعة القوات المشتركة هجوما بلا توقف على طول خط الجبهة بأكمله تقريبا. منذ مارس، تم تحرير أكثر من 3.5 ألف كيلومتر مربع من الأراضي و149 منطقة".

 وأوضح: "تتقدم القوات في مقاطعة دنيبروبتروفسك، حيث تمت السيطرة على 7 مناطق. حاليا، حررت قواتنا المسلحة الروسية 99.7 % من أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية (بقي أقل من 60 كيلومترا مربعا) و79 % من أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، و74 % من مقاطعة زابوروجيه، و76 % من مقاطعة خيرسون تحت سيطرة القوات الروسية".

وأضاف: "بعد دحر العدو والقضاء على تغلغله في أراضي مقاطعة كورسك، تنفذ قوات مجموعة الشمال مهمة إنشاء منطقة أمنية. حاليًا، أصبحت 210 كيلومترات مربعة من الأراضي و13 منطقة تحت سيطرة قواتنا في مقاطعة سومي".

وقال غيراسيموف إن مدينة كوبيانسك محاصرة تقريبا بالكامل، مشيرا إلى أنه تم تحرير نصفها.

