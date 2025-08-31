متحف شرم الشيح يختتم فعاليات ورشة "البورتريه" للأطفال والناشئين

اختتم متحف شرم الشيخ فعاليات ورشة فن الوجوه "البورتريه" للأطفال والناشئين من سن 10 إلى 16 سنة.



وأوضحت إدارة متحف شرم الشيخ ، أن الورشة ركزت على تعليم المشاركين نسب الوجه الأمامي وكيفية توظيفها لإبراز الملامح بشكل صحيح، من خلال تدريبات عملية ساعدتهم على تنمية مواهبهم الفنية وصقل قدراتهم في التعبير بالرسم.

متحف شرم الشيخ

ونوهت أن أبدع المشاركون في تنفيذ ما تعلموه، حيث عكست أعمالهم قدرًا من التميز والابتكار يجسد طاقاتهم الفنية الواعدة.

وأشارت إدارة المتحف، إلى أن الورشة مكونة من جزأين متكاملين، وأبدع أبناؤنا المشاركون في التعبير عن مهاراتهم وإظهار مواهبهم في أجواء تفاعلية ممتعة داخل المتحف.

ووعدت إدارة المتحف بـ مزيد من الورش التعليمية والفنية القادمة، التي يقدمها المتحف لإثراء تجربة أبنائنا وربطهم بتاريخنا العريق.

يذكر أن المتحف أول متحف للآثار المِصرية بمحافظة جنوب سيناء، ويقع على مساحة 191 ألف متر مربع تقريباً، ويتكون من ثلاث قاعات للعرض المتحفي ومنطقة ترفيهية تضم مطاعم وكافيتريات.

ويتناول سيناريو العرض المتحفي له مفهوم "حب الحياة على أرض مصر " من خلال عرض مجموعة من الموضوعات التي تتناول الجانب الإنساني للحضارة المصرية وعلاقة المصري القديم بالحياة البرية والبيئة المحيطة به.