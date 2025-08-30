قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مطب هوائي.. مفاجأة مدوية عن سبب انقلاب عربات قطار مطروح
ناجي من انقلاب قطار مطروح: ماشي بسرعة عادية وسمعنا صوت في القضبان وفجأة انقلب
ياريت كل البنات تتحجب.. سما المصري تفاجئ الجميع: الحجاب زوّد عروض الجواز
الصحة: الحصيلة النهائية لمصابي قطار مطروح 103 إصابات و3 وفيات
أحمد موسى يتساءل: هل قطار مطروح خبط في حاجة الله أعلم
مي عز الدين: أنا بعيدة عن السوشيال ميديا منذ سنوات.. ومريت بظروف كتير
الصحة تعلن حصيلة جديدة لمصابي حادث انقلاب قطار مطروح
تعادل إيجابي بين زد والجونة بالدوري
كامل الوزير يوجه بتوفير 14 أتوبيس لنقل ركاب قطار مطروح
أحمد موسى: الفريق كامل الوزير وجه بتوفير 14 أتوبيسا لنقل ركاب قطار مطروح
الهلال الأحمر يقدم الإسعافات الأولية والدعم النفسي لمصابي حادث قطار مطروح
وزير المالية: 35% زيادة في الحصيلة الضريبة العام المالي الماضي
أخبار العالم

إعلام عبري: استهداف قيادة الحوثيين كاد يلغى.. ومعلومات استخباراتية أنقذت العملية

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

كشفت القناة 12 الإسرائيلية، نقلا عن مصدر أمني رفيع، أن الضربة الجوية التي استهدفت قيادة جماعة الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء، كادت تلغى في اللحظات الأخيرة، لولا ورود معلومات استخباراتية دقيقة مكنت من تنفيذها في الوقت المناسب.

وبحسب القناة، فإن رئيس الأركان إيال زامير، أبلغ وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس بشكل عاجل عن "فرصة نادرة" لاستهداف قادة حوثيين بارزين كانوا مجتمعين في موقع محدد بصنعاء، مما دفع القيادة السياسية والأمنية لاتخاذ قرار التنفيذ الفوري.

وأكد المصدر الأمني للقناة أن الضربة كانت "قاضية"، وشكلت ضربة نوعية لأعلى مستويات القيادة داخل الجماعة.

وأعلنت جماعة الحوثيين رسميا اليوم السبت مقتل رئيس حكومتهم (غير المعترف بها دوليا)، أحمد غالب الرهوي، إلى جانب عدد من الوزراء، في الغارة الجوية التي وقعت يوم الخميس الماضي.

وذكرت الجماعة في بيان رسمي أن الرهوي قتل أثناء حضوره "ورشة عمل حكومية روتينية لتقييم الأداء السنوي" في صنعاء، مضيفة أن عددا من الوزراء أُصيبوا بجروح متفاوتة، بعضهم لا يزال تحت العناية الطبية، دون الكشف عن أعداد محددة.

في حين أفادت تقارير محلية بمقتل كل من وزير الإعلام هاشم أحمد شرف الدين، ووزير التربية والتعليم حسن عبدالله يحيى الصعدي، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة، بالإضافة إلى نائب وزير الداخلية، ومدير مكتب رئاسة الوزراء محمد الكبسي.

الجماعة سارعت إلى تعيين محمد أحمد مفتاح قائماً بأعمال الحكومة، مؤكدة أن "تصريف الأعمال سيستمر دون انقطاع"، ومشددة على استمرار ما وصفته بـ"المواجهة مع العدو الإسرائيلي نصرة للشعب الفلسطيني في غزة"، بحسب تعبيرها.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدا متسارعا، حيث كثفت إسرائيل ضرباتها الجوية ضد مواقع للحوثيين في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الأخرى، بذريعة استهداف مراكز قيادية وعسكرية مرتبطة بعمليات تهدد أمن الملاحة في البحر الأحمر.

من جانبهم، توعد الحوثيون بالرد على هذه الغارات، مؤكدين أن استهداف قياداتهم لن يوقف عملياتهم العسكرية، بل سيدفعهم إلى توسيع نطاق الهجمات ضد المصالح الإسرائيلية والأمريكية في المنطقة. كما دعوا أنصارهم إلى الخروج في تظاهرات حاشدة للتنديد بالتصعيد العسكري.

وتثير هذه الضربة، التي ووصفت بالأقوى منذ اندلاع المواجهات الأخيرة، مخاوف من اتساع رقعة الصراع إلى مستويات غير مسبوقة، بما قد ينعكس سلباً على جهود التهدئة الإقليمية ويضاعف التوتر في الممرات البحرية الحيوية للتجارة العالمية

قيادة جماعة الحوثي اليمن إسرائيل إسرائيل والحوثيين جماعة الحوثيين

حادث قطار الضبعة

عاجل.. انقلاب قطار نقل ركاب وانباء عن وفيات وإصابات | صور

البلوجر هاجر سليم

خلاص حرمت .. هاجر سليم تنهار أمام مباحث الأداب

سعر الذهب اليوم السبت.. عيار 21 يقفز إلى مستويات جديدة

سعر الذهب اليوم السبت.. عيار 21 يقفز إلى مستويات جديدة

البلوجر هاجر سليم

فلاشة مليانة.. فيديوهات هاجر سليم المخـ لة بالآداب تضعها في الكلبش

نورا دانيال - راقصة الأثرياء

منع نورا دانيال راقصة حفلات الأثرياء من مغادرة البلاد

صورة أرشيفية

«مكتب التنسيق» يكشف تفاصيل تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة

حادث مطروح

وفيات ومصابين.. وزير النقل يتابع حادث خروج قطار مطروح عن مساره

قطارات السكك الحديدية

توقف الحركة على خط مطروح بالكامل بعد انقلاب عربات قطار ركاب

خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الخليفة الصباح

خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الخليفة الصباح

أرشيفية

محكمة تايلاندية تقيل رئيسة الوزراء بسبب "مكالمة كمبوديا"

أرشيفية

رئيس هيئة الأركان الروسية: قواتنا سيطرت على 99.7% من أراضي لوغانسك

بالصور

ليلى زاهر تنهار في أولى حلقات "هند".. وصدمة طلاق مفاجئ

ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر

أفضل الأطعمة لكبار السن للحفاظ على صحة القلب والعظام والدماغ

أطعمة مفيدة لكبار السن
أطعمة مفيدة لكبار السن
أطعمة مفيدة لكبار السن

بعد شائعة وفاته .. ما هو مرض ترامب؟

بعد شائعة وفاته .. ما هو مرض ترامب
بعد شائعة وفاته .. ما هو مرض ترامب
بعد شائعة وفاته .. ما هو مرض ترامب

أشهر 9 إشارات تحذيرية تدل على ضعف الدورة الدموية

أشهر 9 إشارات تحذيرية تدل على ضعف الدورة الدموية
أشهر 9 إشارات تحذيرية تدل على ضعف الدورة الدموية
أشهر 9 إشارات تحذيرية تدل على ضعف الدورة الدموية

سما المصرى

ياريت كل البنات تتحجب.. سما المصري تفاجئ الجميع: الحجاب زوّد عروض الجواز

بمشاركة 44 دولة.. بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

بمشاركة 44 دولة.. بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

ممتلكات سوزي الأردنية

التحريات تكشف ممتلكات سوزي الأردنية بعد التحفظ المؤقت على أموالها

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

