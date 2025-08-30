أول تصريح لأصغر إمام بالجامع الأزهر بعد فوزه بالمركز الثاني عالميا لحفظ القرآن في المغرب

قال المتسابق محمد أحمد حسن عبد الحليم، ممثل وزارة الأوقاف في مسابقة الملك محمد السادس (فرع الحفظ الكامل مع الترتيل والتفسير) بالمغرب، والذي اشتهر بإمامته للمصلين في شهر رمضان بالجامع الأزهر، كأصغر إمام للجامع، إنه سعيد بالمشاركة في هذه المسابقة وبالمركز الذي جحققه فيها.

وأضاف محمد أحمد حسن، في تصريح خاص لصدى البلد، أن وجد استقبال كبير وعظيم لأهل القرآن في المغرب، منوها أن المتسابقين حرصوا على التقاط الصور التذكارية معي، لمعرفتهم المسبقة بي من مواقع التواصل الإجتماعي، بعد انتشار فيديوهات إمامتي للمصلين في الجامع الأزهر خلال شهر رمضان الماضي.

وذكر الفائز بالمركز الثاني في حفظ القرآن، أن أفضل مكسب في المسابقة هو قراءة القرآن الكريم في افتتاح مسابقة الملك محمد السادس لحفظ القرآن في دولة المغرب الشقيقة، من بين 50 دولة مشاركة في المسابقة.

وأشار إلى أن مسابقة الملك محمد السادس، كانت المنافسة فيها قوية جدا في القرآن والتفسير، وكل المتسابقين الذي تجاوز عددهم 52 متسابق، كانوا على مستوى عال من التميز، وبفضل الله تمكنا من الحصول على المركز الثاني في المسابقة.

وتابع: حققنا مركز مشرف لبلدنا في مسابقة دولية بحصولنا على المركز الثاني فيها، ونحن على رضا تام بهذا المركز ونأمل في المستقبل أن نكون دائما من الأوائل في المسابقات القرآنية.