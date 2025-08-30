قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل .. زلزال يضرب ولاية نيفادا الأمريكية بقوة أكبر من 5 درجات ريختر
اغتيال يهز صنعاء.. الحوثيون يعلنون الحداد الرسمي ويتوعدون إسرائيل بـ «رد مُوجع»
نشأت الديهي: تدريب النجم الساطع يعكس مكانة مصر ودورها المحوري
أقل سعر دولار اليوم 31-8-2025
هل تتلقى الدولة أمولًا مقابل مكالمات التسويق؟.. تنظيم الاتصالات يكشف مفاجأة
رئيس وزراء لبنان لـ عمرو دياب: بيروت تحبك وتفرح بقدومك |صور
أنتم جمهور للإبادة.. احتجاجات ضد حصار غزة على هامش مهرجان البندقية
حسام البدري الحل الأمثل لإنقاذه.. إعلامي: دفاع الأهلي «شوارع».. والوضع أصبح لا يُحتمل
«اتصالات النواب»: سيتم حل أزمة هواتف الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج قريبًا
حادث قطار مطروح| أحمد موسى ينفعل بسبب «شماتة الإخوان».. والمحافظ: القطار لم يصطدم بتريلا.. فيديو
إعلامي يكشف مفاجأة في الشرط الجزائي بعقد «ريبيرو» مع الأهلي
ريبيرو يبرر السقوط أمام بيراميدز: العمل في الأهلي صعب.. والجماهير ستشاهد تحسنًا قريبًا
ديني

أول تصريح لأصغر إمام بالجامع الأزهر بعد فوزه بالمركز الثاني عالميا لحفظ القرآن في المغرب

محمد شحتة

قال المتسابق محمد أحمد حسن عبد الحليم، ممثل وزارة الأوقاف في مسابقة الملك محمد السادس (فرع الحفظ الكامل مع الترتيل والتفسير) بالمغرب، والذي اشتهر بإمامته للمصلين في شهر رمضان بالجامع الأزهر، كأصغر إمام للجامع، إنه سعيد بالمشاركة في هذه المسابقة وبالمركز الذي جحققه فيها.

وأضاف محمد أحمد حسن، في تصريح خاص لصدى البلد، أن وجد استقبال كبير وعظيم لأهل القرآن في المغرب، منوها أن المتسابقين حرصوا على التقاط الصور التذكارية معي، لمعرفتهم المسبقة بي من مواقع التواصل الإجتماعي، بعد انتشار فيديوهات إمامتي للمصلين في الجامع الأزهر خلال شهر رمضان الماضي.

وذكر الفائز بالمركز الثاني في حفظ القرآن، أن أفضل مكسب في المسابقة هو قراءة القرآن الكريم في افتتاح مسابقة الملك محمد السادس لحفظ القرآن في دولة المغرب الشقيقة، من بين 50 دولة مشاركة في المسابقة.

وأشار إلى أن مسابقة الملك محمد السادس، كانت المنافسة فيها قوية جدا في القرآن والتفسير، وكل المتسابقين الذي تجاوز عددهم 52 متسابق، كانوا على مستوى عال من التميز، وبفضل الله تمكنا من الحصول على المركز الثاني في المسابقة.

وتابع: حققنا مركز مشرف لبلدنا في مسابقة دولية بحصولنا على المركز الثاني فيها، ونحن  على رضا تام بهذا المركز ونأمل في المستقبل أن نكون دائما من الأوائل في المسابقات القرآنية.

محمد أحمد حسن المغرب الأزهر الجامع الأزهر القرآن الكريم مسابقة الملك محمد السادس

حادث قطار الضبعة

عاجل.. انقلاب قطار نقل ركاب وانباء عن وفيات وإصابات | صور

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة للموظفين بقرار من رئيس الوزراء

سعر الذهب اليوم السبت.. عيار 21 يقفز إلى مستويات جديدة

نورا دانيال - راقصة الأثرياء

منع نورا دانيال راقصة حفلات الأثرياء من مغادرة البلاد

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالدرجات.. الكليات المتاحة وشروط القبول

حادث مطروح

وفيات ومصابين.. وزير النقل يتابع حادث خروج قطار مطروح عن مساره

قطار مطروح

مطب هوائي.. مفاجأة مدوية عن سبب انقلاب عربات قطار مطروح

طليقة شاب تشوه وجه خطيبته قبل الزفاف

مأساة في مصر القديمة.. سيدة تعتدي على عروس طليقها وتشوّه وجهها قبل الزفاف بأيام

سيد عبد الحفيظ

بعد الخسارة أمام بيراميدز.. سيد عبدالحفيظ يفتح النار على ريبيرو ولاعبي الأهلي

الاسماعيلي و غزل المحلة

تقدم غزل المحلة علي الإسماعيلي في الشوط الأول

محمد مصيلحي وسلامة

سلامة يلتزم الصمت بعد تراجع الاتحاد .. ومجلس الإدارة يخشي ثورة الإسكندرانية

كيفية التغلب على زيادة الوزن مع قصور الغدة الدرقية

روشتة تناول حلاوة المولد دون أضرار

قبل انطلاق حفله .. عمرو دياب يزور رئيس وزراء لبنان نواف سلام

دراسة: تناول الإفطار قبل الثامنة صباحًا يقلل خطر الإصابة بالسكري بنسبة 59%

إسراء عروسه حلوان

مكنتش بتعمل فيلر .. شقيق إسراء عروس حلوان يكشف مفاجآت في وفاتها

علياء قمرون

بتكسب 10 آلاف جنيه من بيع المناديل .. أقوال صادمة من علياء قمرون أمام النيابة

سما المصرى

ياريت كل البنات تتحجب.. سما المصري تفاجئ الجميع: الحجاب زوّد عروض الجواز

بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

بمشاركة 44 دولة.. بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

