ميهمنيش الحكومة .. تفاصيل جديدة بشأن أبطال فيديو مشاجرة المرج

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس طرفي مشاجرة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بسبب خلافات بينهم حول الجيرة ولهو الأطفال تعدى خلالها الطرف الثانى على نجل الأولى وقاموا بتهديدها بالإيذاء حال تصويرها لهم .



كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام سيدة وبصحبتها أخرين بأعمال بلطجة وترويع المارة بمنطقة المرج بالقاهرة.



بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول ربة منزل، وطرف ثانى سيدتين ، وعامل جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج ، بسبب خلافات بينهم حول الجيرة ولهو الأطفال تعدى خلالها الطرف الثانى على نجل الأولى وقاموا بتهديدها بالإيذاء حال تصويرها لهم .

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.