مرأة ومنوعات

احذر.. 5 مخاطر صحية للإفراط في تناول حلوى المولد

نهى هجرس

لم يتبقَّ سوى أيام قليلة على الاحتفال بالمولد النبوي الشريف،ورغم معاناة الكثيرين من السمنة ومرض السكري، تتميز حلويات المولد النبوي الشريف بمذاقها اللذيذ، ومع ذلك، لا بد من الانتباه إلى مكونات هذه الحلويات، فبعضها قد يكون مفيدًا للجسم، بينما قد يُشكل بعضها الآخر خطرًا كبيرًا على الصحة العامة، وخاصةً لمن يُعانون من بعض الأمراض.

أضرار الإكثار من تناول حلوى المولد النبوي الشريف 

مرض السكري

تحتوي حلويات المولد النبوي على كميات كبيرة من السكريات، مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم وزيادة مقاومة الأنسولين، لذلك، يُنصح مرضى السكري بتجنب تناولها.

النقرس

تؤثر حلويات المولد النبوي التي تحتوي على المكسرات والبقوليات كالفول والحمص سلباً على مرضى النقرس، حيث تساهم في زيادة نسبة حمض البوليك في الدم.

السمنة

زيادة الوزن من الآثار الجانبية الشائعة لتناول حلويات المولد النبوي، خاصة عند تناولها بكميات كبيرة، وذلك بسبب سعراتها الحرارية العالية، والتي تختلف من نوع لآخر

أمراض الكلى

تحتوي حلويات المولد النبوي على نسبة عالية من المواد الحافظة، والتي تحتوي على معادن يصعب على الكلى المريضة التخلص منها عن طريق البول، مما قد يؤدي إلى تفاقم الحالة.

أمراض القلب

تشكل حلويات المولد النبوي خطراً كبيراً على مرضى القلب، إذ تؤدي إلى ارتفاع مستويات الكولسترول الضار والدهون الثلاثية في الدم، نتيجة محتواها العالي من السكر والسمن، بالإضافة إلى محسنات النكهة واللون.

المصدر health

حلوى المولد أضرار حلوى المولد السكري القلب

