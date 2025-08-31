«صيف بلدنا» يختتم فعاليات الأسبوع الرابع برأس البر ودمياط الجديدة بفقرات واستعراضات فنية

تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط ووزير الثقافة الدكتور أحمد هنو تتوالى فعاليات صيف بلدنا الفنية بمحافظة دمياط، بموسمه الخامس، للاسبوع الرابع على التوالى بمدينتى راس البر ودمياط الجديدة، ضمن انشطة فرع ثقافة دمياط برئاسة أ. نجوى كيوان.

فقد شهد ختام الاسبوع، بالليلة الـ ٢٧، عروضا لفرقة الاستعراض والدراما الحركية، بمنطقة اللسان براس البر، حيث أدت الفرقة العديد من الفقرات الفنية المتميزة ، جاء ذلك بالتزامن مع عروض فرقة الاسماعيلية على مسرح الحديقة المركزية بدمياط الجديدة ،حيث قدمت العديد من الفقرات الفنية المستوحاة من الفلكلور الاسماعيلى.

بالإضافة إلى أمسيات فنية قامت بها فرقة الحرية للفنون الشعبية بالأسكندرية ،وبالليلة ال٢٨ مساء الخميس، قدمت خلالها مجموعة من الاستعراضات المستوحاة من بحرى وفلكلور اسكندرية والدلتا

علاوة على ذلك قدمت فرقة كورال الجيزة مجموعات غنائية جماعية وفردية من شعبى وطربى بنفس الليلة، على مسرح الحديقة المركزية بدمياط الجديدة، كما استكملت حفلاتها الغنائية بالليلة ٢٩ مساء الجمعة بمنطقة اللسان براس البر، من خلال تقديم مجموعة مميزة من الفقرات الغنائية .