طارق سعده: الإعلام شريك رئيسي في تطوير الرياضة ونقل إنجازاتها
هل اجتاح فيروس كورونا البلاد مرة أخرى؟.. أستاذ أمراض صدرية يكشف
عيد ميلاد ودي جي .. كواليس إلقاء القبض على طليق الفنانة عُلا غانم
بعد سقوط نظامه| صورة غامضة لـ بشار الأسد بلحية طويلة من منفاه تُثير الجدل.. اعرف حقيقتها
الأزهر يعلن حاجته إلى 1460 معلم مواد شرعية.. بهذه الشروط
أعلى سعر دولار اليوم 31-8-2025
بلا أنياب.. تحديث جديد لسيارة بيجو 308 موديل 2026 | صور
برقم اللوحة.. طريقة الاستعلام عن مخالفات السيارة
إعلامي يوضح النقطة الفاصلة في ملف الشرط الجزائي لـ ريبيرو مع الأهلي
الحياة بقى لونها كارتي .. تعليق ساخر من الغندور بعد خسارة الأهلي
ترامب ينشر صورًا بالذكاء الاصطناعي .. في زي قوات الشرطة | شاهد
إعلامي: الأهلي فكّر في التخلّص من أشرف داري .. والدفاع في أزمة حقيقية
«صيف بلدنا» يختتم فعاليات الأسبوع الرابع برأس البر ودمياط الجديدة بفقرات واستعراضات فنية

صيف بلدنا
صيف بلدنا
زينب الزغبي

تحت رعاية  الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط ووزير الثقافة الدكتور أحمد هنو تتوالى فعاليات صيف بلدنا الفنية بمحافظة دمياط، بموسمه الخامس، للاسبوع الرابع على التوالى بمدينتى راس البر ودمياط الجديدة، ضمن انشطة فرع ثقافة دمياط برئاسة أ. نجوى كيوان.

فقد شهد ختام الاسبوع،  بالليلة الـ ٢٧، عروضا لفرقة الاستعراض والدراما الحركية، بمنطقة اللسان براس البر، حيث أدت الفرقة العديد من الفقرات الفنية المتميزة ، جاء ذلك بالتزامن مع  عروض فرقة الاسماعيلية على مسرح الحديقة المركزية بدمياط الجديدة ،حيث قدمت العديد من الفقرات الفنية المستوحاة من الفلكلور الاسماعيلى.

بالإضافة إلى أمسيات فنية قامت بها فرقة الحرية للفنون الشعبية بالأسكندرية ،وبالليلة ال٢٨ مساء الخميس، قدمت خلالها مجموعة من الاستعراضات المستوحاة من بحرى وفلكلور اسكندرية والدلتا

علاوة على ذلك قدمت فرقة كورال الجيزة مجموعات غنائية جماعية وفردية من شعبى وطربى بنفس الليلة، على مسرح الحديقة المركزية بدمياط الجديدة، كما استكملت حفلاتها الغنائية بالليلة ٢٩ مساء الجمعة بمنطقة اللسان براس البر، من خلال تقديم مجموعة مميزة من الفقرات الغنائية .

