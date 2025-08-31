رئيس جامعة سوهاج: تنفيذ 15 مشروعا بتكلفة 10 مليارات جنيه

تحدث الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، عن استعدادات الجامعة لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد، وذلك خلال لقائه ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز».

وقال «النعماني»، إنه تم تجهيز واستلام عدد من المباني الجديدة بالجامعة، كما يتم عمل صيانة دورية داخل المدينة الجامعية التي تستوعب حوالي 5 آلاف طالب وطالبة.

وأضاف رئيس الجامعة بأن هناك طفرة في مستشفيات سوهاج الجامعية، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي زاره محافظة سوهاج في 5 يناير 2023، وشملت جولته زيارة جامعة سوهاج، حيث افتتح مستشفى الطوارئ في مدينة سوهاج الجديدة، وتم زيادة عدد الأسرة ووصلت إلى 300 سرير.

وتابع: «مستشفى الطوارئ يعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال مرضى الحوادث والطوارئ، ويتميز بالأقسام العديدة التي يضمها، لدرجة أن عدد الحالات التي يتم حجزها فى اليوم الواحد قد تصل إلى 150 حالة».

وأكمل: «هناك 15 مشروعا في جامعة سوهاج بتكلفة استثمارية حوالي 10 مليارات جنيه ما بين كليات وصالة أولمبية».