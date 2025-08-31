جامعة أسوان تكشف عن استعداداتها للعام الدراسي الجديد.. تفاصيل

استعدادا للعام الدراسي الجديد 2025_2026، كشفت جامعة أسوان عن استعداداتها المبكرة للعام الجامعي الجديد.

استعدادات العام الدراسي

شارك الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، في الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات، والذي عُقد بمقر جامعة مدينة السادات، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، ورؤساء الجامعات.

وأكد الدكتور لؤي نصرت، أهمية الاستعداد المبكر للعام الجامعي الجديد، موضحًا أن جامعة أسوان تعمل وفق خطة متكاملة تشمل الانتهاء من إعلان الجداول الدراسية قبل بدء الدراسة، بما يضمن انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول.

بيئة تعليمية مستقرة ومنظمة

وأضاف "نصرت" في جامعة أسوان نضع مصلحة الطالب في قلب أولوياتنا، ونحرص على تقديم بيئة تعليمية مستقرة ومنظمة، من خلال الاستعداد المبكر للعام الجامعي الجديد، وإعلان الجداول الدراسية في وقت مناسب كما وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، بما يسهم في تحقيق جودة العملية التعليمية منذ اليوم الأول.

العام الجامعى

وأعرب الدكتور نصرت عن تقديره للجهود المبذولة من قبل وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، مشيدًا بمبادرة "كن مستعدًا مليون مؤهل مبتكر"، التي تعكس حرص الوزارة على تأهيل الشباب لسوق العمل وربط الدراسة الأكاديمية بالاحتياجات العملية والتي يقوم بتنفيذها مركز التطوير المهني جامعة أسوان كمرحلة أولى ضمن المبادرة الرئاسية تحالف وتنمية كأحد المراكز الجامعية المشاركة بالمبادرة علي مستوي الجامعات .

فيما أكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، أن البرنامج موجه للطلاب الحاصلين على درجات من كليات ومعاهد الخدمة الاجتماعية أو ما يعادلها، مع ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية. وأضاف "نصرت" إن البرنامج سيزود الطلاب بالأسس النظرية والمهنية التي تركز على مكافحة الإدمان وتأهيل المرضى، بما يعزز الفهم العميق لهذه المشكلة الاجتماعية والنفسية، ويساعدهم على تطبيق أساليب التدخل المهني في المؤسسات العلاجية.

وفي خطوة إضافية لتفعيل دور الجامعة في مواجهة الإدمان، تم الاتفاق على إنشاء "بيت تطوع" لصندوق مكافحة الإدمان داخل جامعة أسوان، وهو مركز مخصص لتنفيذ الأنشطة التوعوية والمبادرات الاجتماعية داخل الحرم الجامعي. كما سيتم تضمين مكون توعوي في كافة القوافل التعليمية والصحية التي تقوم بها الجامعة، بهدف زيادة الوعي بمخاطر المخدرات الاصطناعية وأثرها المدمر على المجتمع.