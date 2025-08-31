قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما هو دعاء المولد النبوي؟.. صيغة مفروضة يغفلها الكثيرون
انقطاع الخدمة.. تعرف على الأماكن المتأثرة بكسر خط مياه في الجيزة
اقتصادية النواب: خفض الفائدة يعزز الإقبال على العقارات كملاذ آمن ويحفز السوق
توهجات شمسية الأقوى خلال الصيف.. ما تأثيرها على الملاحة والطاقة والاتصالات؟
مفتي الجمهورية يعزي رئيس جامعة نور مبارك في وفاة والدته الكريمة
مزايا غير مسبوقة للطلاب في نظام البكالوريا الجديد ..ماذا أعلنت التعليم؟
بشرى سارة للملاك .. غدًا تطبيق زيادة الإيجار لـ250 جنيهًا لمدة 3 أشهر
ردا على إزالة الحواجز الأمنية.. السفارة البريطانية في القاهرة تغلق مقرها مؤقتا
القبض على المتهمة بتشويه وجه عروس طليقها في مصر القديمة
الرقابة المالية: الشراكات الاستراتيجية بين الكيانات الوطنية تعزز البنية التحتية للاستثمار
تقديرات إسرائيلية: حماس ما زالت تقاتل بلا مؤشرات على الانهيار
بشرى سارة لعمال مصر.. تطبيق قانون العمل رسميا غدا.. ونواب: لن يستطيع أي أحد مخالفة نصوصه.. والدعوى القضائية مصير من يرفض تنفيذه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

جامعة أسوان تكشف عن استعداداتها للعام الدراسي الجديد.. تفاصيل

اجتماع جامعة اسوان
اجتماع جامعة اسوان
محمد عبد الفتاح

استعدادا للعام الدراسي الجديد 2025_2026، كشفت جامعة أسوان عن استعداداتها المبكرة للعام الجامعي الجديد.

استعدادات العام الدراسي  

شارك الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، في الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات، والذي عُقد  بمقر جامعة مدينة السادات، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، ورؤساء الجامعات.

وأكد الدكتور لؤي نصرت، أهمية الاستعداد المبكر للعام الجامعي الجديد، موضحًا أن جامعة أسوان تعمل وفق خطة متكاملة تشمل الانتهاء من إعلان الجداول الدراسية قبل بدء الدراسة، بما يضمن انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول.

بيئة تعليمية مستقرة ومنظمة

وأضاف "نصرت" في جامعة أسوان نضع مصلحة الطالب في قلب أولوياتنا، ونحرص على تقديم بيئة تعليمية مستقرة ومنظمة، من خلال الاستعداد المبكر للعام الجامعي الجديد، وإعلان الجداول الدراسية في وقت مناسب كما وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، بما يسهم في تحقيق جودة العملية التعليمية منذ اليوم الأول.

العام الجامعى

وأعرب الدكتور نصرت عن تقديره للجهود المبذولة من قبل وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، مشيدًا بمبادرة "كن مستعدًا مليون مؤهل مبتكر"، التي تعكس حرص الوزارة على تأهيل الشباب لسوق العمل وربط الدراسة الأكاديمية بالاحتياجات العملية والتي يقوم بتنفيذها مركز التطوير المهني جامعة أسوان كمرحلة أولى ضمن المبادرة الرئاسية تحالف وتنمية كأحد المراكز الجامعية المشاركة بالمبادرة علي مستوي الجامعات .

فيما أكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، أن البرنامج موجه للطلاب الحاصلين على درجات من كليات ومعاهد الخدمة الاجتماعية أو ما يعادلها، مع ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية. وأضاف "نصرت" إن البرنامج سيزود الطلاب بالأسس النظرية والمهنية التي تركز على مكافحة الإدمان وتأهيل المرضى، بما يعزز الفهم العميق لهذه المشكلة الاجتماعية والنفسية، ويساعدهم على تطبيق أساليب التدخل المهني في المؤسسات العلاجية.

وفي خطوة إضافية لتفعيل دور الجامعة في مواجهة الإدمان، تم الاتفاق على إنشاء "بيت تطوع" لصندوق مكافحة الإدمان داخل جامعة أسوان، وهو مركز مخصص لتنفيذ الأنشطة التوعوية والمبادرات الاجتماعية داخل الحرم الجامعي. كما سيتم تضمين مكون توعوي في كافة القوافل التعليمية والصحية التي تقوم بها الجامعة، بهدف زيادة الوعي بمخاطر المخدرات الاصطناعية وأثرها المدمر على المجتمع.

جامعة اسوان العام الجامعي الجديد العام الدراسي وزير التعليم العالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة علا غانم وطليقها

القبض على رجل الأعمال طليق الفنانة عُلا غانم من منزله .. لهذا السبب

رفع الحواجز أمام مقر السفارة البريطانية

المُعاملة بالمثل.. إزالة الحواجز من أمام مقر السفارة البريطانية بجاردن سيتي

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

بعد قرار المركزي.. تخفيض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر

سعر الذهب

سعر أعلي عيار ذهب اليوم 31-8-2025

الأهلي

إعلامي يكشف الثنائي المرشح لتدريب الأهلي خلفًا لـ «ريبيرو»

الأهلي

بعد أنباء رحيل ريبيرو .. «الدردير» يكشف عن أكبر صفقة خسرها الأهلي

المعاهد الصحية الشرطية

للحاصلين على الشهادة الثانوية .. طريقة ومواعيد التقديم في المعاهد الصحية الشرطية

ترشيحاتنا

ياسمين رئيس و وئام مجدي و توتا من كواليس فيلم ماما وبابا... صور

ياسمين رئيس تشارك صورا من كواليس فيلم ماما وبابا بعد نجاحه في شباك التذاكر.. صور

منة فضالي

منة فضالي توجه رسالة شكر لجمهورها بعد عرض أولى حلقات «أزمة ثقة»

حنان مطاوع

"حلوة يا بلدي".. حنان مطاوع تتألق في أحدث ظهور من شارع المعز

بالصور

محمد حماقي ونانسي عجرم يشعلان حفل مهرجان مراسي | صور جديدة

نانسي عجرم - محمد حماقي
نانسي عجرم - محمد حماقي
نانسي عجرم - محمد حماقي

سعر صادم .. بوسي تثير الجدل بحقيبة Hermes تتخطى 3 ملايين جنيه

بوسي
بوسي
بوسي

فيديو

طبيب يرقص مع مولود

كنت بخفف عن المريضة.. أول تعليق من الطبيب صاحب واقعة الرقص مع مولود داخل غرفة العمليات|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ومستقبل الوجود الإنساني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

المزيد