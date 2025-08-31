قطع المياه عن مركز ومدينة الفشن وعدة قرى.. اعرف المواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي ببني سويف، إنقطاع المياه عن مركز ومدينة الفشن والقرى التابعة، يوم الثلاثاء الموافق 2025/9/2 من الساعة 8 مساءًا وحتى يوم الأربعاء الموافق 3/9/2025 الساعة 10 صباحًا ، وذلك نظراً للقيام بأعمال تغيير وصلة على خط طرد محطة مياه القضابي (فرع الفشن )بقطر 800 مللي وتوقفها.

وتهيب الشركة بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وسوف يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها، وللاستفسار و الشكاوي يرجي الاتصال بالخط الساخن 125من أي تليفون أرضي أو موبايل و رقم

واتس آب 01211175827