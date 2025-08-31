مدرب بيراميدز: الأهلي يمتلك لاعبين لا يحتاجون إلى مدرب

أكد المعتصم سالم المدرب المساعد لفريق بيراميدز، أن النادي الأهلي يمتلك تخمة من النجوم في كل المراكز، مشيرا إلى ان بيراميدز كان يضع في حساباته ذلك جيدا رغم التقدم بثنائية.

وقال سالم في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة ولاتانية على راديو ميجا إف إم: كنا نعلم كل كبيرة وصغيرة عن الأهلي، وتعاملنا مع مباراة الأهلي على أنها مباراة عادية من أجل استعادة الثقة.

وأضاف: الفوز على الأهلي جعلنا نضرب كذا عصفور بحجر واحد، وديربي الاهلي وبيراميدز لا يخفى على أحد، والناس معاها حق في الانتقادات التي تعرضنا لها منذ إنطلاق الدوري ولكن كان هدفنا هو استعادة الثقة للاعبين.

وتابع: بعد ما أحرزنا الهدف الثاني تيقنت المباراة ستكون في صالحنا، ولكن الأهلي ملوش أمان ويستطيع تعويض التأخر في الأهداف، وكنا عاملين حساب لذلك، ومررنا بنفس ظروف الأهلي والأهلي يمتلك تخمة من النجوم حتى لو من غير مدرب

وواصل: قدمنا مباريات قوية لكن لسوء الحظ كانت النتائج غير مرضية، والفوز على الأهلي اعاد لنا الثقة، وكريم حافظ فاق كل التوقعات، واستطاع تعويض غياب الشيبي ولاعب يمتلك خبرات مميزة، وجهزناه بشكل جيد لمباراة الأهلي.