1000 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد الارتفاع الأخير
رسميا.. أيمن الرمادي مدير فنيا للبنك الأهلي.. وعبد الواحد السيد مديرا للكرة
وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن اغتيال أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم القسام
وزير الإنتاج الحربي يتفقد مصنع 100 الحربي.. ويؤكد: توطين صناعة الصلب المدرع إنجاز تاريخي
حكم قول زارنا النبي للضيف.. علي جمعة يجيب
آخر ظهور لـ حمادة هلال قبل سرقة فيلته
مقرر أممي: ما يحدث في غزة جزء من استراتيجية للفصل العنصري والإبادة الجماعية
حركة فتح تهاجم قرار الخارجية الأمريكية بمنع إصدار تأشيرات سفر لأعضاء الوفد الفلسطيني
القمح سلاح استراتيجي.. نواب يحذرون من الاعتماد على الخارج ويدعون لدعم الفلاح
تصعيد إسرائيلي ينذر بكارثة إنسانية وتهجير واسع لمليون فلسطيني| وخبير يوضح
شروط ومعايير استحقاق معاش تكافل وكرامة 2025
ننتظر نتائج العملية.. نتنياهو يتحدث للمرة الأولى عن محاولة اغتيال أبو عبيدة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

خلفا لـ طارق مصطفي.. أيمن الرمادي مديرا فنيا للبنك الأهلي

ايمن الرمادي
ايمن الرمادي
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أمير هشام عن تعيين الكابتن أيمن الرمادي مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي.

وكتب أمير هشام عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : "الكابتن أيمن الرمادي مديرا فنيا للبنك الأهلي ".

كانت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلى برئاسة اللواء أشرف نصار، قد وجهت الشكر للكابتن طارق مصطفى المدير الفنى وجهازه المعاون عقب إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي متمنين له ولجهازه المعاون النجاح والتوفيق فى خطواتهم المقبلة.

كان التعادل السلبي حسم مواجهة طلائع الجيش أمام البنك الأهلي، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة سيطرة نسبية من جانب البنك الأهلي الذي أتيحت له أكثر من فرصة محققة عن طريق أسامة فيصل وياو أنور، إلا أن غياب الفاعلية أمام المرمى حال دون تسجيل الأهداف، لتنتهي المواجهة بلا غالب ولا مغلوب.

بهذا التعادل، رفع طلائع الجيش رصيده إلى 5 نقاط ليحتل المركز الثالث عشر في جدول الترتيب، بعدما حقق فوزًا وتعادلين وتلقى هزيمتين.

في المقابل، وصل رصيد البنك الأهلي إلى 4 نقاط في المركز السابع عشر، بعد أن تعادل في 4 مباريات وخسر مواجهة واحدة منذ بداية الموسم.

