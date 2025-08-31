خلفا لـ طارق مصطفي.. أيمن الرمادي مديرا فنيا للبنك الأهلي

كشف الإعلامي أمير هشام عن تعيين الكابتن أيمن الرمادي مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي.

وكتب أمير هشام عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : "الكابتن أيمن الرمادي مديرا فنيا للبنك الأهلي ".

كانت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلى برئاسة اللواء أشرف نصار، قد وجهت الشكر للكابتن طارق مصطفى المدير الفنى وجهازه المعاون عقب إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي متمنين له ولجهازه المعاون النجاح والتوفيق فى خطواتهم المقبلة.

كان التعادل السلبي حسم مواجهة طلائع الجيش أمام البنك الأهلي، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة سيطرة نسبية من جانب البنك الأهلي الذي أتيحت له أكثر من فرصة محققة عن طريق أسامة فيصل وياو أنور، إلا أن غياب الفاعلية أمام المرمى حال دون تسجيل الأهداف، لتنتهي المواجهة بلا غالب ولا مغلوب.

بهذا التعادل، رفع طلائع الجيش رصيده إلى 5 نقاط ليحتل المركز الثالث عشر في جدول الترتيب، بعدما حقق فوزًا وتعادلين وتلقى هزيمتين.

في المقابل، وصل رصيد البنك الأهلي إلى 4 نقاط في المركز السابع عشر، بعد أن تعادل في 4 مباريات وخسر مواجهة واحدة منذ بداية الموسم.