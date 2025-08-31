نائب رئيس جامعة بنها تتفقد إجراءات الكشف الطبي على الطلاب الجدد

أجرت الدكتور جيهان عبد الهادي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث ، جولة تفقدية لمتابعة أعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد بكليات الحاسبات و الذكاء الاصطناعي ، والفنون التطبيقية و الآداب ، والتجارة.

جاء ذلك بحضور عمداء ووكلاء الكليات والدكتور شريف المهدى مدير عام الشئون الطبية بالجامعة وعلاء مجدى المنسق العام للكشف الطبي بالجامعة.

وتفقدت الدكتورة جيهان عبد الهادي إجراءات الكشف على الطلاب الجدد، المرشحين للقبول بكليات الجامعة خلال العام الجامعي الجديد 2025/2026م ، موجهة بضرورة توفير كافة أوجه الرعاية للطلاب الجدد أثناء الكشف الطبي.

وأكدت نائب رئيس الجامعة حرص إدارة الجامعة علي المتابعة المستمرة لأعمال الكشف الطبي للتأكد من تواجد الأطباء وهيئة التمريض، والعمل على تذليل أي عقبات تواجه الطلاب.

من جانبه قال الدكتور شريف المهدى مدير عام الشئون الطبية بالجامعة إنه تم تجهيز 15 عيادة طبية على مستوى الجامعة لاستقبال الطلاب الجدد، وتوقيع الكشف الطبي عليهم، حيث تم تجهيزها وتزويدها بجميع التخصصات والكوادر الطبية لإجراء الكشف وعمل التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة.

من ناحية أخرى تفقدت نائب رئيس الجامعة مقر امتحان القدرات الفنية لطلاب الدبلومات الفنية لكلية الفنون التطبيقية.