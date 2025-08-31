قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي
"هايتحرموا من درجاتهم".. قرار عاجل بشأن الطلاب المتغيبين عن المدارس في العام الدراسي الجديد
هل الأنبياء يخطئون؟.. خالد الجندي: الله جعلهم معصومين
مفاجأة في سعر الدولار اليوم الأحد بعد قرار البنك المركزي
تشكيل المصري وكهرباء الإسماعيلية في الدوري
تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأحد
مصادر لـ صدى البلد: رسميا رحيل الإسباني ريبيرو عن تدريب الأهلي
خروج 96 مصابا من المستشفى فى حادث قطار مطروح
مراسل إكسترا نيوز: الاحتلال يعرقل دخول الشاحنات ويمنع تفريغ حمولاتها بمعبر كرم أبو سالم
الأهلي يوجه الشكر لريبيرو وعماد النحاس مديرا فنيا مؤقتا
عايزين مشاهدات .. القبض على أبطال فيديو قيادة توك توك تحت تأثير المخدرات
حلم المونديال يقترب .. موعد مباراتي منتخب مصر ضد إثيوبيا وبوركينا فاسو
وزير الاستثمار: حل معظم التحديات التي واجهت الشركات اليابانية في مصر

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
ولاء عبد الكريم

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السفير فوميو إيواي، سفير اليابان بالقاهرة، لبحث آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك بين البلدين، واستعراض أبرز نتائج الزيارة الأخيرة للوزير إلى اليابان، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وخلال اللقاء، أكد الوزير عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر واليابان، والتي تستند إلى تاريخ ممتد من الشراكة والتعاون المثمر في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، مشدداً على أهمية البناء على هذه الروابط الوثيقة وتحويلها إلى مشروعات تعاون ملموسة تُسهم في دعم الاقتصادين المصري والياباني وتعزيز المصالح المشتركة للبلدين.

نفاذ المنتجات المصرية للأسواق العالمية

كما استعرض الخطيب المقومات التنافسية التي يزخر بها السوق المصري في مختلف القطاعات، وعلى رأسها توافر العمالة الماهرة والمهندسين ذوي الكفاءة العالية، وتنافسية تكلفة الإنتاج، فضلاً عن امكانية النفاذ الحر للمنتجات المصرية إلى عدد كبير من الأسواق العالمية بفضل شبكة الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصر مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

استثمارات يابانية

وأشار الوزير إلى أن زيارته الأخيرة إلى اليابان أسفرت عن نتائج إيجابية ملموسة، تمثلت في جذب استثمارات يابانية جديدة إلى مصر، حيث شرعت بعض الشركات بالفعل في اتخاذ خطوات عملية للاستثمار فى السوق المصري من خلال عمليات استحواذ ، وضخ استثمارات جديدة ، وإضافة خطوط إنتاج جديدة لرفع طاقتها التصديرية إلى الأسواق الخارجية.

وفي سياق متصل، استعرض الخطيب جهود الدولة الرامية للتيسير على المستثمرين اليابانيين فى مصر ، حيث تم حل معظم التحديات التي واجهت الشركات اليابانية العاملة في السوق المصري، فيما تتواصل الجهود لحل ما تبقى من معوقات.

ومن جانبه، أعرب السفير فوميو إيواي، سفير اليابان بالقاهرة، عن تقدير بلاده العميق للعلاقات التاريخية التي تجمعها بمصر، مؤكداً حرص اليابان على دفع آفاق التعاون الاقتصادي إلى مستويات أرحب، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين. 

وأشار الى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتوفير بيئة استثمارية جاذبة وتذليل العقبات أمام المستثمرين الأجانب، وهو ما يشجع المزيد من الشركات اليابانية على التوجه إلى السوق المصري.

واشاد السفير بمشاركة مصر في أعمال مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الإفريقية (TICAD 9)، بوفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي استضافته مدينة يوكوهاما  اليابانية تحت شعار: "الابتكار المشترك لحلول مع إفريقيا".

كما اشاد بالزيارة الرسمية الناجحة للمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى دولة اليابان والتى شملت مدينتي أوساكا وطوكيو، واستهدفت تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، واستقطاب الاستثمارات اليابانية إلى السوق المصري، وفتح آفاق جديدة للتعاون الصناعي والتجاري.

وزير الاستثمار مصر اليابان الشركات اليابانية الأسواق العالمية

