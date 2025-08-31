قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

مكتبة الإسكندرية وحياة كريمة تطلقان برنامج سر الصنعة لتمكين المرأة

فعاليات برنامج "سر الصنعة"
فعاليات برنامج "سر الصنعة"
أحمد بسيوني

نظم برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي التابع لقطاع البحث الأكاديمي فعاليات برنامج “سر الصنعة”، بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية، بهدف تمكين المرأة المصرية وبناء قدراتها في مجالات الحرف اليدوية وريادة الأعمال، وذلك في إطار اتفاقية التعاون بين مكتبة الإسكندرية ومؤسسة حياة كريمة.
يستهدف البرنامج تدريب مجموعة من السيدات المصريات على الأشغال اليدوية والحرف التقليدية، مع التركيز على فن صناعة الجلود الطبيعية، بما يعزز من مهاراتهن المهنية ويفتح أمامهن فرصًا جديدة للتشغيل والتأهيل لسوق العمل.
تضمن التدريب برنامجًا نظريًا امتد على مدار أربعة أيام، وشمل جلسات متخصصة حول ريادة الأعمال، ومهارات التسويق، وتطوير الأفكار، والنماذج المالية للمشروعات، بالإضافة إلى التدريب على استراتيجيات التسويق الرقمي الحديثة.
وشهدت فعاليات اليوم الأول التمهيد وتوليد الأفكار، حيث قدم خبراء ريادة الأعمال جلسات حول التفكير التصميمي ومراحل توليد الأفكار، بالإضافة إلى تدريبات عملية لتحليل السوق وتقييم المشروعات. وركز اليوم الثاني على النموذج المالي للمشروعات، متناولًا خصائص رائد الأعمال، وكيفية تصميم نموذج العمل، بجانب ورشة عن التكاليف ورأس المال ونقطة التعادل.
أما اليوم الثالث فخصص لموضوعات التسويق وتطبيقاته على منتجات الجلود، من خلال استعراض المزيج التسويقي واستراتيجيات التسويق الحديث مع تدريب عملي على منصات التواصل الاجتماعي، وصولًا إلى إعداد خطة تسويقية أولية.
واختتمت الورشة يوم 30 أغسطس بموضوعات التسويق المتقدم والعرض التقديمي، حيث ناقش المشاركون أدوات التسويق الرقمي الحديثة، ودراسات حالة، قبل أن يقدموا عروضًا عملية لمشروعاتهم في التمرين الختامي.

وفور انتهاء القسم النظري يبدأ البرنامج العملي الذي يتضمن ورشة تدريبية متخصصة في صناعة الجلود الطبيعية، تهدف إلى الارتقاء بالمشاركات إلى المستوى الاحترافي الذي يتيح لهن دخول سوق العمل بثقة وكفاءة.
ومن الجدير بالذكر أن هذا البرنامج يعكس دور المكتبة في دعم الابتكار وريادة الأعمال، انطلاقًا من أن تمكين المرأة يمثل محورًا أساسيًا في خطط التنمية المستدامة. ويعد إطلاق برنامج "سر الصنعة" أيضًا خطوة مهمة نحو بناء جيل من السيدات القادرات على تحويل مهاراتهن إلى مشروعات ناجحة، تسهم في تحسين جودة حياة الأسر والمجتمعات المحلية.

الاسكندرية حياة كريمة تمكين المرأة مكتبة الاسكندرية سر الصنعة

