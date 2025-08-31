قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي
"هايتحرموا من درجاتهم".. قرار عاجل بشأن الطلاب المتغيبين عن المدارس في العام الدراسي الجديد
هل الأنبياء يخطئون؟.. خالد الجندي: الله جعلهم معصومين
مفاجأة في سعر الدولار اليوم الأحد بعد قرار البنك المركزي
تشكيل المصري وكهرباء الإسماعيلية في الدوري
تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأحد
مصادر لـ صدى البلد: رسميا رحيل الإسباني ريبيرو عن تدريب الأهلي
خروج 96 مصابا من المستشفى فى حادث قطار مطروح
مراسل إكسترا نيوز: الاحتلال يعرقل دخول الشاحنات ويمنع تفريغ حمولاتها بمعبر كرم أبو سالم
الأهلي يوجه الشكر لريبيرو وعماد النحاس مديرا فنيا مؤقتا
عايزين مشاهدات .. القبض على أبطال فيديو قيادة توك توك تحت تأثير المخدرات
حلم المونديال يقترب .. موعد مباراتي منتخب مصر ضد إثيوبيا وبوركينا فاسو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجم برينتفورد يهاجم الإدارة ويطلب الرحيل عن النادي

برينتفورد
برينتفورد
القسم الرياضي

أكد مهاجم برينتفورد يواني ويسا، أنه يريد مغادرة النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل يوم واحد من نهاية فترة الانتقالات الصيفية لكرة القدم.

ونشر الدولي الكونغولي البالغ من العمر 28 عامًا بيانًا مطولًا على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به، اليوم الأحد، انتقد فيه برينتفورد لرفضه عرضًا واضحًا من نادٍ آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز على الرغم من استعداده للتبديل بين الفريقين.

ولم يلعب ويسا، الذي تردد أنه هدف لنيوكاسل يونايتد، مع برينتفورد هذا الموسم حتى الآن ، وقام بالفعل بإزالة أي ارتباط بالنادي من حسابه على إنستجرام.

وكتب ويسا: “أوضحت نيتي في استكشاف تحد جديد، خلال هذه المحادثات، تأكدت أنا وممثلي أن النادي لن يقف في طريقي إذا تلقيتُ عرضًا مناسبًا، وقد وثقت ذلك كتابيًا أيضًا.”

وتابع: "لم يكن الأمر يتعلق أبدًا بالتخلي عن نادٍ كروي رائع، بل يتعلق بالسماح لي بالمضي قدمًا بمباركة برينتفورد، بناءً على التزامي المتكرر بإمكانية مغادرتي لبدء فصل جديد هذا الصيف.

وتابع: إن إجباري على البقاء بعد هذا الصيف لن يفسد سوى أربع سنوات رائعة قضيتها في هذا النادي الرائع".

وأشار ويسا ، إلى أنه يعتقد أن برينتفورد قد توصل إلى اتفاق مع النادي الآخر بشأن انتقاله، لكنه منذ ذلك الحين.


وأتم: " النادي غير موقفه بشكل كبير، مخالفًا ما تم الإعلان عنه هذا وضعني في موقف صعب ومحبط، لم أتمكن من الوفاء بالتزامي بالرحيل هذا الصيف، يؤسفني أن أكتب ذلك، مع احترامي الكامل للنادي وجماهيره".

واحتل ويسا المركز السادس في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي برصيد 19 هدفا.

برينتفورد ويسا الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

بعد قرار المركزي.. تخفيض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر

المعاهد الصحية الشرطية

للحاصلين على الشهادة الثانوية .. طريقة ومواعيد التقديم في المعاهد الصحية الشرطية

الأهلي

بعد أنباء رحيل ريبيرو .. «الدردير» يكشف عن أكبر صفقة خسرها الأهلي

1000 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد الارتفاع الأخير

1000 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد الارتفاع الأخير

البنك الاهلي المصري

تفاصيل سعر الفائدة الجديدة في البنك الأهلي المصري

مشغولات ذهبية

بزيادة 172 جنيهًا.. ارتفاع أسعار الذهب 3.8% خلال أغسطس

انستا باي

حدود ومصاريف تحويل الأموال انستا باي بعد خفض البنك المركزي الفائدة

ترشيحاتنا

أبو عبيدة

وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف تفاصيل اغتيال "أبو عبيدة".. و يعلق: أرسل للقاء أعضاء محور الشر

أرشيفية

الحكومة السودانية تتهم قوات الدعم السريع بشن هجوم على منشآت نفطية مهمة

أرشيفية

الصين تحذر من المنافسة العشوائية في سباق الذكاء الاصطناعي

بالصور

وزير الدفاع يلتقى نظيره التنزاني لبحث التعاون العسكري المشترك

لقاء وزير الدفاع
لقاء وزير الدفاع
لقاء وزير الدفاع

أبرزهم ضي وجوازة ولا جنازة.. أفلام منتظرة فى دور السينما المصرية

افلام منتظرة فى دور العروض السينمائية
افلام منتظرة فى دور العروض السينمائية
افلام منتظرة فى دور العروض السينمائية

الصينية بـ100 جنيه.. طريقة عمل القشطوطة بالمانجو في البيت

طريقة عمل القشطوطة بالمانجا
طريقة عمل القشطوطة بالمانجا
طريقة عمل القشطوطة بالمانجا

حكاية «منصورة» فتاة مصر القديمة.. طليقة عريسها شوهت وجهها والسبب «الغيرة»

منصورة فتاة مصر القديمة
منصورة فتاة مصر القديمة
منصورة فتاة مصر القديمة

فيديو

لقاء وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقى نظيره التنزاني لبحث التعاون العسكري المشترك

المتهمين

عايزين مشاهدات .. القبض على أبطال فيديو قيادة توك توك تحت تأثير المخدرات

خوان ألفينا

والد خوان ألفينا يطالب المسئولين في مصر بتغيير اسم اللاعب.. اعرف السبب

سيف نبيل و سيرين عبدالنور

بعد رقصهما معا.. سيف نبيل يخرج عن صمته ويعلق على الفيديو المثير للجدل مع سيرين عبد النور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ومستقبل الوجود الإنساني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

المزيد