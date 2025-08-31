نجم برينتفورد يهاجم الإدارة ويطلب الرحيل عن النادي

أكد مهاجم برينتفورد يواني ويسا، أنه يريد مغادرة النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل يوم واحد من نهاية فترة الانتقالات الصيفية لكرة القدم.

ونشر الدولي الكونغولي البالغ من العمر 28 عامًا بيانًا مطولًا على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به، اليوم الأحد، انتقد فيه برينتفورد لرفضه عرضًا واضحًا من نادٍ آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز على الرغم من استعداده للتبديل بين الفريقين.

ولم يلعب ويسا، الذي تردد أنه هدف لنيوكاسل يونايتد، مع برينتفورد هذا الموسم حتى الآن ، وقام بالفعل بإزالة أي ارتباط بالنادي من حسابه على إنستجرام.

وكتب ويسا: “أوضحت نيتي في استكشاف تحد جديد، خلال هذه المحادثات، تأكدت أنا وممثلي أن النادي لن يقف في طريقي إذا تلقيتُ عرضًا مناسبًا، وقد وثقت ذلك كتابيًا أيضًا.”

وتابع: "لم يكن الأمر يتعلق أبدًا بالتخلي عن نادٍ كروي رائع، بل يتعلق بالسماح لي بالمضي قدمًا بمباركة برينتفورد، بناءً على التزامي المتكرر بإمكانية مغادرتي لبدء فصل جديد هذا الصيف.

وتابع: إن إجباري على البقاء بعد هذا الصيف لن يفسد سوى أربع سنوات رائعة قضيتها في هذا النادي الرائع".

وأشار ويسا ، إلى أنه يعتقد أن برينتفورد قد توصل إلى اتفاق مع النادي الآخر بشأن انتقاله، لكنه منذ ذلك الحين.



وأتم: " النادي غير موقفه بشكل كبير، مخالفًا ما تم الإعلان عنه هذا وضعني في موقف صعب ومحبط، لم أتمكن من الوفاء بالتزامي بالرحيل هذا الصيف، يؤسفني أن أكتب ذلك، مع احترامي الكامل للنادي وجماهيره".

واحتل ويسا المركز السادس في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي برصيد 19 هدفا.