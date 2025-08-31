مصادر لـ صدى البلد: رسميا رحيل الإسباني ريبيرو عن تدريب الأهلي

استقر النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب ، على رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني لفريق الأهلي.

وتواجد محمود الخطيب رئيس الأهلي ، منذ الصباح بمقر النادي بالجزيرة لعقد عدة اجتماعات قبل إعلانها.

وكشف مصدر خاص داخل النادي الأهلي، عن كواليس جلسة الخطيب مع ريبيرو في حضور مختار مختار وزكريا ناصف عضوي لجنة التخطيط، لبحث تداعيات البداية السيئة في الدوري.

وأكد المصدر، أنه تم الاستقرار على رحيل خوسيه ريبيرو، بسبب سوء النتائج ويتبقي فقط الاعلان الرسمي بعد انتهاء الجلسة في مقر النادي بالجزيرة.

ويأتي ذلك بعد تداعيات خسارة الأهلي أمام بيراميدز بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري.

ولم ينجح الأهلي سوى في تحقيق انتصار وحيد أمام فاركو خلال 4 مباريات بالمسابقة مقابل تعادلين وهزيمة.