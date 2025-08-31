أول تحرك من محمود الخطيب بشأن خوسيه ريبيرو

كشف الإعلامي خالد الغندور عن اجتماع الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي مع المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي خوسية ريبيرو و كتب الغندور، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: كابتن محمود الخطيب يجتمع مع ريبيرو.

مباراة الأهلي وبيراميدز

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، على فريق الأهلي، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السلام، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل المغربي وليد الكرتي الهدفين لفريق بيراميدز في مرمى النادي الأهلي، الأول في الدقيقة 5 من انطلاق المباراة بعد متابعة لكرة كريم حافظ التي ارتدت من القائم ليضعها في مرمى محمد الشناوي لتعلن عن تقدم بيراميدز مبكرا في اللقاء، والثاني في الدقيقة 68 من عمر اللقاء برأسية رائعة على يمين محمد الشناوي حارس الأهلي.

وبتلك النتيجة رفع بيراميدز رصيده للنقطة 8 ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، وتوقف رصيد الأهلي عند النقطة 5 ليتراجع للمركز الـ 12.