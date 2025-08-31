قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التطبيق خلال ساعات.. استقرار وظيفي ونهاية استمارة 6 بقانون العمل الجديد
تاريخ مواجهات الزمالك ووادي دجلة قبل لقاء الليلة في الدوري
خلال أيام.. ممدوح عباس يزف بشرى لجماهير الزمالك بشأن أرض النادي بأكتوبر
محمد شحاتة خارج حسابات منتخب مصر في مواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو
أكسيوس عن مصادر: الحكومة الإسرائيلية تدرس جديا ضم أجزاء من الضفة الغربية
الطريقة الصحيحة لـ الاحتفال بالمولد النبوي.. اغتنم أكبر ثواب
أول تحرك من محمود الخطيب بشأن خوسيه ريبيرو
رسميا.. إسرائيل تعلن اغتيال أبو عبيدة
صدارة وجائزة.. كريم فهمي يعلق على تصدر 220 يوم لمنصة شاهد
هل يمكن لمرضى السكري تناول حلاوة المولد؟
بشير العدل: تميز مصر بتنوع المصادر المتجددة يجعلها مركزا إقليميا لإنتاج وتصدير الطاقة
برلماني يثمن قرار إدراج الذكاء الاصطناعي بالمناهج.. ويطالب بتأهيل الكوادر التعليمية
رياضة

أول تحرك من محمود الخطيب بشأن خوسيه ريبيرو

محمود الخطيب
ميرنا محمود

كشف الإعلامي خالد الغندور عن اجتماع الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي مع  المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي خوسية ريبيرو و كتب الغندور، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: كابتن محمود الخطيب يجتمع مع ريبيرو.

مباراة الأهلي وبيراميدز 
وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، على فريق الأهلي، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السلام، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل المغربي وليد الكرتي الهدفين لفريق بيراميدز في مرمى النادي الأهلي، الأول في الدقيقة 5 من انطلاق المباراة بعد متابعة لكرة كريم حافظ التي ارتدت من القائم ليضعها في مرمى محمد الشناوي لتعلن عن تقدم بيراميدز مبكرا في اللقاء، والثاني في الدقيقة 68 من عمر اللقاء برأسية رائعة على يمين محمد الشناوي حارس الأهلي.

وبتلك النتيجة رفع بيراميدز رصيده للنقطة 8 ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، وتوقف رصيد الأهلي عند النقطة 5 ليتراجع للمركز الـ 12.

الاهلي خوسيه ريبيرو رحيل خرسية ريبيرو الخطيب

