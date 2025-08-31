قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي
"هايتحرموا من درجاتهم".. قرار عاجل بشأن الطلاب المتغيبين عن المدارس في العام الدراسي الجديد
هل الأنبياء يخطئون؟.. خالد الجندي: الله جعلهم معصومين
مفاجأة في سعر الدولار اليوم الأحد بعد قرار البنك المركزي
تشكيل المصري وكهرباء الإسماعيلية في الدوري
تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأحد
مصادر لـ صدى البلد: رسميا رحيل الإسباني ريبيرو عن تدريب الأهلي
خروج 96 مصابا من المستشفى فى حادث قطار مطروح
مراسل إكسترا نيوز: الاحتلال يعرقل دخول الشاحنات ويمنع تفريغ حمولاتها بمعبر كرم أبو سالم
الأهلي يوجه الشكر لريبيرو وعماد النحاس مديرا فنيا مؤقتا
عايزين مشاهدات .. القبض على أبطال فيديو قيادة توك توك تحت تأثير المخدرات
حلم المونديال يقترب .. موعد مباراتي منتخب مصر ضد إثيوبيا وبوركينا فاسو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الرمادي مديراً فنيًا للبنك الأهلى وعبد الواحد السيد مديراً للكرة

البنك الأهلي
البنك الأهلي
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن المدير الفني للبنك الأهلى ومدير الكرة.


وكتب عبد الباسط عبر حسابه علي موقع  التواصل الاجتماعي فيسبوك:"رسمياً ..أيمن الرمادي مديراً فنيًا للبنك الأهلى وعبد الواحد السيد مديراً للكرة".

كانت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلى برئاسة اللواء أشرف نصار، قد وجهت الشكر للكابتن طارق مصطفى المدير الفنى وجهازه المعاون عقب إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي متمنين له ولجهازه المعاون النجاح والتوفيق فى خطواتهم المقبلة.

كان التعادل السلبي حسم مواجهة طلائع الجيش أمام البنك الأهلي، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة سيطرة نسبية من جانب البنك الأهلي الذي أتيحت له أكثر من فرصة محققة عن طريق أسامة فيصل وياو أنور، إلا أن غياب الفاعلية أمام المرمى حال دون تسجيل الأهداف، لتنتهي المواجهة بلا غالب ولا مغلوب.

بهذا التعادل، رفع طلائع الجيش رصيده إلى 5 نقاط ليحتل المركز الثالث عشر في جدول الترتيب، بعدما حقق فوزًا وتعادلين وتلقى هزيمتين.

الإعلامي أحمد عبد الباسط المدير الفني للبنك الأهلى مدير الكرة البنك الأهلى اللواء أشرف نصار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

بعد قرار المركزي.. تخفيض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر

المعاهد الصحية الشرطية

للحاصلين على الشهادة الثانوية .. طريقة ومواعيد التقديم في المعاهد الصحية الشرطية

الأهلي

بعد أنباء رحيل ريبيرو .. «الدردير» يكشف عن أكبر صفقة خسرها الأهلي

1000 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد الارتفاع الأخير

1000 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد الارتفاع الأخير

البنك الاهلي المصري

تفاصيل سعر الفائدة الجديدة في البنك الأهلي المصري

مشغولات ذهبية

بزيادة 172 جنيهًا.. ارتفاع أسعار الذهب 3.8% خلال أغسطس

انستا باي

حدود ومصاريف تحويل الأموال انستا باي بعد خفض البنك المركزي الفائدة

ترشيحاتنا

نسرين طافش

نسرين طافش تخطف الأنظار بالفستان الأبيض .. صور

وفاة ترامب

فيديو «نبوءة وفاة ترامب» يثير الجدل على تيك توك

برج العذراء

برج العذراء.. حظك اليوم الأحد 31 أغسطس 2025: تجنب إقراض صديق

بالصور

الصينية بـ100 جنيه.. طريقة عمل القشطوطة بالمانجو في البيت

طريقة عمل القشطوطة بالمانجا
طريقة عمل القشطوطة بالمانجا
طريقة عمل القشطوطة بالمانجا

حكاية «منصورة» فتاة مصر القديمة.. طليقة عريسها شوهت وجهها والسبب «الغيرة»

منصورة فتاة مصر القديمة
منصورة فتاة مصر القديمة
منصورة فتاة مصر القديمة

فستان العروسة يخطف الأنظار.. شاهد كتب كتاب نجل الفنان بيومي فؤاد

اكتب كتاب بن بيومي فؤاد
اكتب كتاب بن بيومي فؤاد
اكتب كتاب بن بيومي فؤاد

محمد حماقي ونانسي عجرم يشعلان حفل مهرجان مراسي | صور جديدة

نانسي عجرم - محمد حماقي
نانسي عجرم - محمد حماقي
نانسي عجرم - محمد حماقي

فيديو

المتهمين

عايزين مشاهدات .. القبض على أبطال فيديو قيادة توك توك تحت تأثير المخدرات

خوان ألفينا

والد خوان ألفينا يطالب المسئولين في مصر بتغيير اسم اللاعب.. اعرف السبب

سيف نبيل و سيرين عبدالنور

بعد رقصهما معا.. سيف نبيل يخرج عن صمته ويعلق على الفيديو المثير للجدل مع سيرين عبد النور

شاكر محظور

آيفون ذهب ومرسيدس وألماظ.. كنز في منزل التيك توكر شاكر محظور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ومستقبل الوجود الإنساني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

المزيد