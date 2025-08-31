سيف زاهر يكشف مستجدات رحيل ريبيرو عن الاهلي

كشف الإعلامي سيف زاهر أخر المستجدات داخل النادي الاهلي بشأن رحيل الإسباني خوسية ربيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وكتب سيف زاهر، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: خاص.. الأهلي يصيغ قرار رحيل ريبيرو بالتنسيق مع الإدارة القانونية ومشاورات تشكيل الجهاز البديل مستمرة.

و أضاف سيف زاهر : التخطيط توصي بتولي عماد النحاس المهمة في الأهلي بشكل مؤقت.

وقرر الجهاز الفنى للنادى الأهلي بقيادة الإسبانى خوسيه ريبيرو غلق صفحة مباراته أمام بيراميدز التى أقيمت مساء السبت باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

ويواجه فريق الأهلى نظيره إنبى فى الثامنة مساء الأحد 14 سبتمبر باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري.

ويسعى النادي الأهلي للحفاظ على لقب الدوري، وافتتح الأحمر مشواره بالنسخة الحالية لبطولة الدوري بالتعادل 2-2 مع مودرن سبورت ثم فاز على فاركو 4-1 ولم يلعب في الجولة الثالثة ثم واجه بيراميدز وهزم بهدفين.

وتتوقف مسابقة الدوري المصري فى الفترة من 1 حتى 12 سبتمبر لارتباط منتخبنا الوطني بمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو فى تصفيات كأس العالم 2026.