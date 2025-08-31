قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي
"هايتحرموا من درجاتهم".. قرار عاجل بشأن الطلاب المتغيبين عن المدارس في العام الدراسي الجديد
هل الأنبياء يخطئون؟.. خالد الجندي: الله جعلهم معصومين
مفاجأة في سعر الدولار اليوم الأحد بعد قرار البنك المركزي
تشكيل المصري وكهرباء الإسماعيلية في الدوري
تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأحد
مصادر لـ صدى البلد: رسميا رحيل الإسباني ريبيرو عن تدريب الأهلي
خروج 96 مصابا من المستشفى فى حادث قطار مطروح
مراسل إكسترا نيوز: الاحتلال يعرقل دخول الشاحنات ويمنع تفريغ حمولاتها بمعبر كرم أبو سالم
الأهلي يوجه الشكر لريبيرو وعماد النحاس مديرا فنيا مؤقتا
عايزين مشاهدات .. القبض على أبطال فيديو قيادة توك توك تحت تأثير المخدرات
حلم المونديال يقترب .. موعد مباراتي منتخب مصر ضد إثيوبيا وبوركينا فاسو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

سيف زاهر يكشف مستجدات رحيل ريبيرو عن الاهلي

سيف زاهر
سيف زاهر
ميرنا محمود

كشف الإعلامي سيف زاهر أخر المستجدات داخل  النادي الاهلي بشأن رحيل الإسباني خوسية ربيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وكتب سيف زاهر، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: خاص.. الأهلي يصيغ قرار رحيل ريبيرو بالتنسيق مع الإدارة القانونية ومشاورات تشكيل الجهاز البديل مستمرة.

و أضاف سيف زاهر : التخطيط توصي بتولي عماد النحاس المهمة في الأهلي بشكل مؤقت.

وقرر الجهاز الفنى للنادى الأهلي بقيادة الإسبانى خوسيه ريبيرو غلق صفحة مباراته أمام بيراميدز التى أقيمت مساء السبت باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

ويواجه فريق الأهلى نظيره إنبى فى الثامنة مساء الأحد 14 سبتمبر باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري.

ويسعى النادي الأهلي للحفاظ على لقب الدوري، وافتتح الأحمر مشواره بالنسخة الحالية لبطولة الدوري بالتعادل 2-2 مع مودرن سبورت ثم فاز على فاركو 4-1 ولم يلعب في الجولة الثالثة ثم واجه بيراميدز وهزم بهدفين.

وتتوقف مسابقة الدوري المصري فى الفترة من 1 حتى 12 سبتمبر لارتباط منتخبنا الوطني بمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو فى تصفيات كأس العالم 2026. 

سيف زاهر الاهلي رحيل خوسيه ربيرو

