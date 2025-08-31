رمضان السيد: ريبيرو لازم يمشي من الأهلي ويتحمل مسؤولية الخسارة من بيراميدز

أكد رمضان السيد نجم فريق الأهلي السابق أن المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لا يصلح للاستمرار في قيادة القلعة الحمراء في الفترة المقبلة.

وقال رمضان السيد نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني لفريق الأهلي لا يصلح لتدريب فريق الأهلي منذ وقت كبير وليس مباراة بيراميدز التي خسرها الفريق اليوم في بطولة الدوري الممتاز".

وأشار إلى أن خوسيه ريبيرو يتحمل مسؤولية سوء نتائج فريق الأهلي في الفترة الأخيرة وليس مباراة بيراميدز فقط ويجب أن يرحل في أقرب وقت.