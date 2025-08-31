شديد الحرارة .. حالة الطقس غداً أول سبتمبر

مع انتهاء شهر أغسطس اليوم، يترقب الجميع تحسن الأحوال الجوية في شهر سبتبمر وانتهاء الموجات الحارة التي شهدناها خلال أغسطس، حيث تبدأ درجات الحرارة في التحسن بشكل ملحوظ خلال الشهر المقبل سبتمبر، وحتى انتهاء فصل الصيف و بدء فصل الخريف رسمياً.

حالة الطقس غداً الأثنين 1 سبتمبر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة غداً الأثنين 1 سبتمبر 2025.

ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلًا وفي الصباح الباكر.

حالة الطقس غداً الاثنين 1 سبتمبر

شبورة مائية صباحاً

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنه سيكون هناك شبورة مائية من الساعة الرابعة حتي الساعه الثامنة صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري.

فرص سقوط الأمطار

وتوقعت الأرصاد أن يكون هناك فرص أمطار خفيفة ورعدية أحيانًا على مناطق من جنوب محافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع نشاط رياح على أغلب الأنحاء يعمل على تلطيف الأجواء ليلًا وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة الطقس غدا

درجات الحرارة غداً الأثنين 1 سبتمبر

درجة الحرارة غدا في القاهرة: العظمى 37 والصغرى 24

درجة الحرارة غدا فى العاصمة الإدارية: العظمى 38 الصغرى 23

درجة الحرارة غدا في الاسكندرية: العظمى 31 والصغرى 24

درجة الحرارة غدا في العلمين الجديدة: العظمى 31 والصغرى 23

درجة الحرارة غدا في مطروح: العظمي 30 والصغرى 24

درجة الحرارة غدا في بورسعيد: العظمى 32 والصغرى 27

درجة الحرارة غدا في الاسماعيلية: العظمى 37 والصغرى 24

درجة الحرارة غدا في العريش: العظمى 33 والصغري 25

درجة الحرارة غدا في رأس سدر: العظمى 36 والصغري 25

درجة الحرارة غدا في شرم الشيخ: العظمى 38 والصغرى 29

درجة الحرارة غدا في الغردقة: العظمى 38 والصغرى 28

درجة الحرارة غدا في الاقصر: العظمى 41 والصغري 27

درجة الحرارة غدا في أسوان: العظمى 41 والصغري 26