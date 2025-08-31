قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتنياهو: قضينا على أحد كبار قادة حماس في غزة ونفذنا عملية عسكرية في سوريا
إزالة الحواجز حول السفارة البريطانية..نواب:تجسيد لسيادة الدولة واحترامها للأعراف الدولية
إعلام إسرائيلي: واشنطن أبلغت إسرائيل دعمها لسيادة محدودة على الضفة
نتنياهو: نفذنا عملية عسكرية في سوريا قبل أيام
الرئيس السيسي يهنئ مسلمي مصر بالخارج بمناسبة قرب حلول ذكرى المولد النبوى الشريف
رياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تكشف عن الظواهر الجوية المتوقعة غدا
حسن شحاتة يكشف كواليس حديثه مع اللاعبين بمباراة البرازيل بكأس العالم 2010
نائب بالشيوخ: إزالة الحواجز حول السفارة البريطانية يؤكد قوة مصر واستقلال قرارها
تشكيل برشلونة أمام فاييكانو في الدوري الإسباني
غارات إسرائيلية متواصلة جنوب لبنان وسط تصاعد الانتهاكات الجوية والطائرات المسيّرة
30 دقيقة.. الزمالك يتقدم على وادي دجلة بهدف نظيف
أحمد موسى: كامل الوزير بيشتغل بالـ20 ساعة دون راحة ولا إجازات والفشلة يهاجمونه
أخبار البلد

شديد الحرارة .. حالة الطقس غداً أول سبتمبر

حالة الطقس غدا
حالة الطقس غدا
رشا عوني

مع انتهاء شهر أغسطس اليوم، يترقب الجميع تحسن الأحوال الجوية في شهر سبتبمر وانتهاء الموجات الحارة التي شهدناها خلال أغسطس، حيث تبدأ درجات الحرارة في التحسن بشكل ملحوظ خلال الشهر المقبل سبتمبر، وحتى انتهاء فصل الصيف و بدء فصل الخريف رسمياً.

حالة الطقس غداً الأثنين 1 سبتمبر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة غداً الأثنين 1 سبتمبر 2025.

ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلًا وفي الصباح الباكر.

حالة الطقس غداً الاثنين 1 سبتمبر

شبورة مائية صباحاً

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنه سيكون هناك شبورة مائية من الساعة الرابعة حتي الساعه الثامنة صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري.

فرص سقوط الأمطار

وتوقعت الأرصاد أن يكون هناك فرص أمطار خفيفة ورعدية أحيانًا على مناطق من جنوب محافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع نشاط رياح على أغلب الأنحاء يعمل على تلطيف الأجواء ليلًا وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء | أخبار مصر | جريدة الديار
حالة الطقس غدا

درجات الحرارة غداً الأثنين 1 سبتمبر

 

درجة الحرارة غدا في القاهرة: العظمى 37 والصغرى 24

درجة الحرارة غدا فى العاصمة الإدارية: العظمى 38 الصغرى 23

درجة الحرارة غدا في الاسكندرية: العظمى 31 والصغرى 24

درجة الحرارة غدا في العلمين الجديدة: العظمى 31 والصغرى 23

درجة الحرارة غدا في مطروح: العظمي 30 والصغرى 24

درجة الحرارة غدا في بورسعيد: العظمى 32 والصغرى 27

درجة الحرارة غدا في الاسماعيلية: العظمى 37 والصغرى 24

درجة الحرارة غدا في العريش: العظمى 33 والصغري 25

درجة الحرارة غدا في رأس سدر: العظمى 36 والصغري 25

درجة الحرارة غدا في شرم الشيخ: العظمى 38 والصغرى 29

درجة الحرارة غدا في الغردقة: العظمى 38 والصغرى 28

درجة الحرارة غدا في الاقصر: العظمى 41 والصغري 27

درجة الحرارة غدا في أسوان: العظمى 41 والصغري 26

