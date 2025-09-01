قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انفجار قرب سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر.. واتهامات للحوثيين
مشاجرة داخل نادي الزمالك تنتهي بإصابة سيدة ونقلها إلى المستشفى
أفضل طريقة لتناول فيتامين د.. نصائح الخبراء لتحقيق أقصى استفادة
كيف كان النبي يقوم الليل؟.. عدد ركعاتها ووقتها وفضلها
السكة الحديد تفصل مشرفين بسبب إهمال جسيم أثر على حركة القطارات
انقطاع الكهرباء والاتصالات.. انفجار ضخم في مستودع ذخيرة بمصراتة الليبية
زلزال بقوة 6 ريختر يهز العاصمة الباكستانية إسلام آباد
بوجى عجلات العربة.. الكشف عن أسباب انقلاب قطار ركاب الضبعة
هل استقر الأهلي على ابن النادي؟.. حقيقة مخاطبة الخطيب لـ البدري وموقف تشافي
اغتيال قيادات الحوثيين يشعل التوتر.. والشرق الأوسط أمام تصعيد خطير
أغلى العملات العربية سعرا في مصر
حكم غش حلاوة المولد النبوي الشريف؟.. الإفتاء تجيب
محمود صبري: لابد من إعداد كوادر لتولي منصب مدير الكرة بالأهلي

أكد محمود صبري، رئيس تحرير الأهرام الرياضي، على أن قرار النادي الأهلي برحيل المدير الفني ريبيرو جاء في توقيت مناسب، مؤكداً أن التعاقد معه من البداية كان مفاجأة غير محسوبة.

وأضاف صبري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن الأهلي يعاني من مشكلات واضحة في مركزي الظهير الأيمن والأيسر، بالإضافة إلى تراجع أداء خط الدفاع، مشيراً إلى أن الحارس محمد الشناوي يمر بظروف صعبة وكان مسؤولاً عن أحد هدفي اللقاء الأخير.

جماهير القلعة الحمراء

وأوضح رئيس تحرير الأهرام الرياضي أن غياب إمام عاشور أثر بشكل كبير على الفريق، لكن لا يجب أن يقوم أداء الأهلي على لاعب واحد فقط، لافتاً إلى أن الفريق يضم عناصر مميزة لكنها لا تقدم الأداء المنتظر، وهو ما تسبب في غضب واسع بين جماهير القلعة الحمراء.

مدرب شاب يمتلك رؤية 

وأشار صبري إلى أن الأهلي يحتاج لمدرب شاب يمتلك رؤية واضحة وسيرة ذاتية قوية لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة، مؤكداً أن اسم أيمن الرمادي مستبعد من حسابات الإدارة، بينما يُعد عماد النحاس الأقرب لتولي المهمة حال تعثر التعاقد مع مدير فني أجنبي صاحب خبرات كبيرة.

وكشف رئيس تحرير الأهرام الرياضي أن اجتماع إدارة الأهلي المقرر غداً سيحسم مصير الجهاز الفني للفريق وتحديد هوية المدير الفني الجديد، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تحتاج لقرارات حاسمة لإعادة الانضباط والروح داخل صفوف الفريق.

واختتم: "سيد عبد الحفيظ أكد بذاته أن دوره في منصب مدير الكرة مرحلة وانتهت، ولابد من إعداد كوادر لتولي ذلك المنصب".

بدء تنفيذ قانون الإيجار القديم غدًا.. هذه العقود لا ينطبق عليها الزيادة الجديدة

تنفيذ قانون الإيجار القديم غدًا.. هذه العقود لا ينطبق عليها الزيادة الجديدة

محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: الاستعانة بالمعلمين المحالين للمعاش لسد العجز في المدارس

معاشات

حالات قطع المعاش وفق قانون التأمينات والمعاشات

1000 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد الارتفاع الأخير

1000 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد الارتفاع الأخير

أرشيفية

إذاعة جيش الاحتلال: طائرة إسرائيلية ألقت قنبلة عن طريق الخطأ قرب موقع للجيش في غزة

تشافي

انفراد.. أول تعليق من وكيل تشافي على أنباء ترحيبه بتدريب الأهلي

بعد تخفيضها.. أسعار الفائدة الجديدة على شهادات الادخار بالبنك الأهلي وبنك مصر

بعد تخفيضها.. أسعار الفائدة الجديدة على شهادات الادخار بالبنك الأهلي وبنك مصر

خوسية ريبيرو

خالد طلعت: اقالة خوسيه ريبيرو من تدريب الأهلي رسميا

خوسيه ريبيرو

رضا عبد العال: إدارة الأهلي شيلت الليلة لريبيرو

محمد عبد الوهاب

وائل رياض يحيي ذكرى رحيل محمد عبد الوهاب: عمرنا ما هننساك

استعدادًا لمواجهة الزمالك ثلاثة أيام راحة سلبية للاعبي المصري

ثلاثة أيام راحة سلبية للاعبي المصري.. والفريق يستأنف تدريباته الخميس

منهم مى عز الدين و إليسا .. تعرف على أبرز عازبات الوسط الفني

عازبات الوسط الفني
عازبات الوسط الفني
عازبات الوسط الفني

ايمان عبد اللطيف

حالتي وفـ.اة و6 مصــ..ابين.. تفاصيل حادث خط غاز أبو سلطان بالإسماعيلية

عمرو دياب في لبنان

بستناها من السنة للسنة.. ماذا قال عمرو دياب عن حفله في بيروت

ايمان عبد اللطيف

إسـ.ـرائـ.يل تعلن اغتــ.يـال أبو عبيــدة متحدث كتائب القسام

ايمان عبد اللطيف

أسعار الفايدة الجديدة.. إعلان رسمي من بنكي مصر والأهلي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

