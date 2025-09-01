محمود صبري: لابد من إعداد كوادر لتولي منصب مدير الكرة بالأهلي

أكد محمود صبري، رئيس تحرير الأهرام الرياضي، على أن قرار النادي الأهلي برحيل المدير الفني ريبيرو جاء في توقيت مناسب، مؤكداً أن التعاقد معه من البداية كان مفاجأة غير محسوبة.

وأضاف صبري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن الأهلي يعاني من مشكلات واضحة في مركزي الظهير الأيمن والأيسر، بالإضافة إلى تراجع أداء خط الدفاع، مشيراً إلى أن الحارس محمد الشناوي يمر بظروف صعبة وكان مسؤولاً عن أحد هدفي اللقاء الأخير.

جماهير القلعة الحمراء

وأوضح رئيس تحرير الأهرام الرياضي أن غياب إمام عاشور أثر بشكل كبير على الفريق، لكن لا يجب أن يقوم أداء الأهلي على لاعب واحد فقط، لافتاً إلى أن الفريق يضم عناصر مميزة لكنها لا تقدم الأداء المنتظر، وهو ما تسبب في غضب واسع بين جماهير القلعة الحمراء.

مدرب شاب يمتلك رؤية

وأشار صبري إلى أن الأهلي يحتاج لمدرب شاب يمتلك رؤية واضحة وسيرة ذاتية قوية لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة، مؤكداً أن اسم أيمن الرمادي مستبعد من حسابات الإدارة، بينما يُعد عماد النحاس الأقرب لتولي المهمة حال تعثر التعاقد مع مدير فني أجنبي صاحب خبرات كبيرة.

وكشف رئيس تحرير الأهرام الرياضي أن اجتماع إدارة الأهلي المقرر غداً سيحسم مصير الجهاز الفني للفريق وتحديد هوية المدير الفني الجديد، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تحتاج لقرارات حاسمة لإعادة الانضباط والروح داخل صفوف الفريق.

واختتم: "سيد عبد الحفيظ أكد بذاته أن دوره في منصب مدير الكرة مرحلة وانتهت، ولابد من إعداد كوادر لتولي ذلك المنصب".