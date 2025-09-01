محمود الدياسطي لاعب دجلة: كنت واثق من تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك

أعرب محمود الدياسطي لاعب وادي دجلة عن سعادته بقيادة فريقه للفوز على الزمالك، والذي يساهم في رفع معنويات زملائه، موضحًا بأن البداية لدجلة لم تكن جيدة، لكن الجهاز الفني يعمل بقوة من أجل تحقيق نتائج مميزة.

وقال الدياسطي عبر بلس 90: كنا نثق في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك، ولم نخشى أبدًا الفريق الأبيض، وقدمنا مستوى مميز، وكان هدفنا أن يعرف الجميع وادي دجلة، نحن فريق صاعد ولدينا لاعبين جيدين، والكل يُقاتل من أجل إثبات ذاته.

وأضاف: المدير الفني محمد الشيخ يبذل مجهودًا كبيرًا ويحفز اللاعبين باستمرار، ونسعى لحجز مركز متقدم، ولا نريد التواجد في منطقة الهبوط، ورغم أننا بعض اللاعبين يشاركون في الدوري للمرة الأولى، لكن هدف الجميع إثبات ذاته ولا يوجد فوارق كبيرة بين اللاعبين في المحترفين والممتاز.

وواصل: هدفنا أن نكون من ضمن المراكز الأولى، والتواجد في مجموعة البطل، ومنذ الدقيقة الأولى كنا جيدين رغم استقبال هدف، لكن كنا الأكثر سيطرة وفرص الزمالك قليلة، وبين الشوطين حصلنا على تعليمات بسيطة من محمد الشيخ، وطالبنا أن "نصدق أنفسنا" وأن نلعب بشكل طبيعي.

وأكمل: الحمد لله، لعبنا بنفس الأداء في الشوط الثاني وسجلنا هدفين وحافظنا على الانتصار، والموضوع في الملعب لم يكن "صعب" كانت المباراة متكافئة، ونفذنا تعليمات الجهاز الفني.

وأشار إلى أن اللقاء لم يكن صعبًا على دجلة رغم قوة المنافس، والمدرب لم يحذرنا من أي لاعب في الزمالك، كنا نلعب بشكل جماعي من أجل خطف النقاط الثلاث، ومحمد الشيخ المدير الفني يعطي جميع اللاعبين تعليمات لتنفيذها بشكل جماعي.