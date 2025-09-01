قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زلزال بقوة 6 ريختر يضرب جنوب أفغانستان
وزير الخارجية يتوجه إلى سلوفينيا للمشاركة في منتدى بليد الاستراتيجي
أدعية المولد النبوي الشريف.. أفضل الأعمال وأعظم القربات في حب سيدنا النبي
ضبط الأسواق ومكافحة التهريب.. قانون الجمارك يفرض قواعد صارمة على حركة البضائع
هشام حنفي: الزمالك تعود على رفض هدايا الأهلي في الدوري
هذا النظام الغذائي الشائع يقلل المخاطر الجينية للإصابة بالخرف.. تفاصيل
كيف تكون مستورا ولا تنحرف عن طريق الله؟.. روشتة دينية من علي جمعة
حالات قطع المعاش وفق قانون التأمينات والمعاشات
بينهم 33 من طالبي المساعدات.. استشهاد 90 فلسطينيا خلال 24 ساعة
استشهاد الصحفية إسلام عابد في قصف إسرائيلي استهدف غزة
اعترافات أم سجدة في قضية التحريض على الفسق وغسيل الأموال: الفيديوهات هزار
دعاء شهر سبتمبر .. اللهم ارزقنا خيره واكفنا شره
محمود الدياسطي لاعب دجلة: كنت واثق من تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك

أعرب محمود الدياسطي لاعب وادي دجلة عن سعادته بقيادة فريقه للفوز على الزمالك، والذي يساهم في رفع معنويات زملائه، موضحًا بأن البداية لدجلة لم تكن جيدة، لكن الجهاز الفني يعمل بقوة من أجل تحقيق نتائج مميزة.

وقال الدياسطي عبر بلس 90: كنا نثق في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك، ولم نخشى أبدًا الفريق الأبيض، وقدمنا مستوى مميز، وكان هدفنا أن يعرف الجميع وادي دجلة، نحن فريق صاعد ولدينا لاعبين جيدين، والكل يُقاتل من أجل إثبات ذاته.

وأضاف: المدير الفني محمد الشيخ يبذل مجهودًا كبيرًا ويحفز اللاعبين باستمرار، ونسعى لحجز مركز متقدم، ولا نريد التواجد في منطقة الهبوط، ورغم أننا بعض اللاعبين يشاركون في الدوري للمرة الأولى، لكن هدف الجميع إثبات ذاته ولا يوجد فوارق كبيرة بين اللاعبين في المحترفين والممتاز.

وواصل: هدفنا أن نكون من ضمن المراكز الأولى، والتواجد في مجموعة البطل، ومنذ الدقيقة الأولى كنا جيدين رغم استقبال هدف، لكن كنا الأكثر سيطرة وفرص الزمالك قليلة، وبين الشوطين حصلنا على تعليمات بسيطة من محمد الشيخ، وطالبنا أن "نصدق أنفسنا" وأن نلعب بشكل طبيعي.

وأكمل: الحمد لله، لعبنا بنفس الأداء في الشوط الثاني وسجلنا هدفين وحافظنا على الانتصار، والموضوع في الملعب لم يكن "صعب" كانت المباراة متكافئة، ونفذنا تعليمات الجهاز الفني.

وأشار إلى أن اللقاء لم يكن صعبًا على دجلة رغم قوة المنافس، والمدرب لم يحذرنا من أي لاعب في الزمالك، كنا نلعب بشكل جماعي من أجل خطف النقاط الثلاث، ومحمد الشيخ المدير الفني يعطي جميع اللاعبين تعليمات لتنفيذها بشكل جماعي.

بدء تنفيذ قانون الإيجار القديم غدًا.. هذه العقود لا ينطبق عليها الزيادة الجديدة

تنفيذ قانون الإيجار القديم غدًا.. هذه العقود لا ينطبق عليها الزيادة الجديدة

محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: الاستعانة بالمعلمين المحالين للمعاش لسد العجز في المدارس

1000 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد الارتفاع الأخير

1000 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد الارتفاع الأخير

تشافي

انفراد.. أول تعليق من وكيل تشافي على أنباء ترحيبه بتدريب الأهلي

أرشيفية

إذاعة جيش الاحتلال: طائرة إسرائيلية ألقت قنبلة عن طريق الخطأ قرب موقع للجيش في غزة

معاشات

حالات قطع المعاش وفق قانون التأمينات والمعاشات

بنك مصر

بنك مصر يخفض أسعار العائد على الأوعية الادخارية بالجنيه والدولار

بعد تخفيضها.. أسعار الفائدة الجديدة على شهادات الادخار بالبنك الأهلي وبنك مصر

بعد تخفيضها.. أسعار الفائدة الجديدة على شهادات الادخار بالبنك الأهلي وبنك مصر

الكلى

أعراض تلف الكلى.. 5 علامات تحذيرية صامتة في الصباح الباكر

نانسي عجرم

بفستان لافت.. نانسي عجرم تستعرض أناقتها .. صور

نسرين طافش

نسرين طافش تخطف الأنظار بالفستان الأبيض .. صور

بالصور

منهم مى عز الدين و إليسا .. تعرف على أبرز عازبات الوسط الفني

عازبات الوسط الفني
عازبات الوسط الفني
عازبات الوسط الفني

محافظ الشرقية يُفاجئ الأطباء والعاملين بعيادة المبرة للتأمين الصحي بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وزير الدفاع يلتقى نظيره التنزاني لبحث التعاون العسكري المشترك

لقاء وزير الدفاع
لقاء وزير الدفاع
لقاء وزير الدفاع

أبرزهم ضي وجوازة ولا جنازة.. أفلام منتظرة فى دور السينما المصرية

افلام منتظرة فى دور العروض السينمائية
افلام منتظرة فى دور العروض السينمائية
افلام منتظرة فى دور العروض السينمائية

ايمان عبد اللطيف

حالتي وفـ.اة و6 مصــ..ابين.. تفاصيل حادث خط غاز أبو سلطان بالإسماعيلية

عمرو دياب في لبنان

بستناها من السنة للسنة.. ماذا قال عمرو دياب عن حفله في بيروت

ايمان عبد اللطيف

إسـ.ـرائـ.يل تعلن اغتــ.يـال أبو عبيــدة متحدث كتائب القسام

ايمان عبد اللطيف

أسعار الفايدة الجديدة.. إعلان رسمي من بنكي مصر والأهلي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

