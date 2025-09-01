كواليس إقالة ريبيرو من تدريب الأهلي.. وأزمة الشرط الجزائي

كشف الإعلامي أمير هشام، كواليس فسخ عقد خوسيه ريبيرو المدير الفني لفريق الأهلي بعد الخسارة من بيراميدز، موضحًا أن محمود الخطيب عقد اجتماعًا مع لجنة التخطيط صباح الأحد، ثم انضم محمد يوسف المدير الرياضي لمناقشة الموقف وأسباب النتائج الأخيرة، وكذلك مناقشة البدائل المقترحة لأن القرار كان محسوم.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على شاشة النهار: الاجتماع الاول انتهى بين الخطيب ولجنة التخطيط، وفي الخامسة مساءًا اجتمع رئيس النادي الأهلي مع ريبيرو لإبلاغه بقرار إقالته من تدريب الأهلي، والمدرب كان هادئًا كالمعتاد، والأمور كانت بسيطة، وتم إبلاغ المدرب بصعوبة المرحلة، وأن جمهور النادي لديه طموح كبير، والمردود لم يكن على قدر التوقعات، وتفهم المدرب الإسباني القرار.

وأضاف: ريبيرو التمس العذر لإدارة الأهلي لأنه يرى أن النتائج لم تكن جيدة، كما أنه كان يعلم بأن الجمهور غاضب منه بعد الخسارة من بيراميدز، وتم إنهاء العقد بالتراضٍ.

وأكمل: بداية عقد خوسيه ريبيرو مع الأهلي كانت بتاريخ 29 مايو، والشهور الثلاثة انتهت بالفعل، وبالتالي فإن المدرب يستحق الشرط الجزائي، ولكن تم إنهاء العقد بالتراضٍ.

وواصل: المدرب سيحصل على راتب شهر أغسطس، وتم الاتفاق على إنهاء العقد بالتراضٍ، وفي أسوأ الظروف من الممكن تحويل قيمة الشرط الجزائي لـ"ريبيرو"، لكن هناك مفاوضات على تخفيض المبلغ، ولو لم يتم التوصل لاتفاق سيدفع النادي الشرط الجزائي بقيمة 3 أشهر.