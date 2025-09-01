شاركت الصفحة الرسمية لإتحاد الكرة المصرية لقطات من مران المنتخب الوطني تحت 17 عامًا.

وكتبت الصفحة الرسمية عبر فيسبوك:"المنتخب الوطني تحت 17 عامًا يختتم استعداداته لمواجهة العراق في كأس الخليج ".

وكان قد أكد الإعلامي خالد الغندور، أن وليد بدر المدير الإداري لمنتخب مصر، عاين أرضية ستاد القاهرة، الأحد، بتكليف من الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن.

وأضاف، أن وليد بدر تأكد من عدم جاهزية ستاد القاهرة لاستضافة التدريبات بداية من اليوم الإثنين، نتيجة رش النجيلة ببعض العناصر الكيمائية.

واختتم: "جهاز منتخب مصر قرر إقامة التدريبات على ستاد السلام، على أن يخوض تدريباته على ستاد القاهرة بداية من يوم الأربعاء أو الخميس المقبلين استعدادا لمباراة إثيوبيا في تصفيات كأس العالم".