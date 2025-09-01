قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من حلايب إلى القاهرة.. الأرصاد تكشف عن أماكن الأمطار وتفاصيل طقس اليوم
تحرك الفوج الثاني من القافلة الـ27 من مصر باتجاه قطاع غزة
رحلا في حادث أليم.. وفاة أب وابنه يُفجع السوشيال ميديا بكفر الشيخ|القصة الكاملة
هندمك عليها وهحبسك.. عروس مصر القديمة تروي لحظات الرعب بعد تمـزيق وجهها
بشرى سارة بشأن مناهج إنجليزي الثانوية العامة المقررة في العام الدراسي الجديد
الطقس اليوم.. عودة ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة نهارا
حدث ليلا| مـ.قتل 20 شخصا في زلزال أفغانستان.. ومشاجرة داخل نادي الزمالك تنتهي بإصابة سيدة
11.5 مليون مستفيد.. صرف معاشات سبتمبر اليوم بزيادة رسمية
كليوباترا كانت تستحم به.. حليب الماعز ينبوع جمال البشرة
اليوم.. انطلاق معسكر منتخب مصر لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو
أسعار الذهب يوم الإثنين 1-9-2025 في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرج عامر يعلق على تعادل سموحة مع بتروجيت: بصراحة لا نقلق

سموحه
سموحه
باسنتي ناجي

علق المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة علي تعادل الفريق مع نادي بتروجيت.

وكتب فرج عامر عبر فيسبوك:"فريق سموحة لكرة القدم بيتقدم من مباراة لمباراة وبيقدم كورة جميلة وفيها توازن بين الهجوم والدفاع وبصراحة لا نقلق ونحن نتابع فريق سموحة حاليا ، اليوم تعادل سموحة مع بتروجيت ( فريق قوي ومنظم ) وكان سموحة صاحب اليد  العليا  في المباراة غالبية الوقت لكن للاسف اهدر لاعبي سموحة اهداف سهلة بالجملة ، بالتوفيق دائما لسموحة ويارب مزيد من النجاح وشكرا لكل من يبذل الجهد والاخلاص في الملعب وخارج الملعب ، وانتظروا فريق سموحة قادم  وبقوة".

وحسم التعادل السلبي  مواجهة سموحة وبتروجيت، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.
 
وشهد الشوط الأول محاولات من  الفريقين لإحراز هدف التقدم، والتى كانت تميل أكثر للفريق السكندرى عن طريق الثنائى بابا بادجى وصامويل أمادى، إلا أن دفاع بتروجيت نجح في استخلاص الكرة وشن بعض الهجمات.


وأهدر حسام أشرف مهاجم سموحة فرصة هدف محقق، كما أن عمر صلاح حارس بتروجيت تصدى للعديد من الفرص التى وصلت له، فى المقابل أهدر أمادو باه لاعب بتروجيت فرصة سهلة فى الدقيقة 89 كادت تكون هدفا.


بهذه النتيجة تقاسم الفريقان نقاط المباراة، حيث رفع فريق سموحة رصيده إلى 7 نقاط فى المركز الثامن فى ترتيب الدورى، بينما رفع بتروجيت رصيده إلى 9 نقاط فى المركز الرابع. وخاض بتروجيت المباراة بتشكيل مكون من:-   
 حراسة المرمى: عمر صلاح الدفاع: هادى رياض، توفيق محمد،  محمود شديد، بركات حجاج الوسط: محمد على، أحمد بحبح، مصطفى الجمل، إسلام عبد الله، أدهم حامد الهجوم: بدر موسى بينما جاء تشكيل سموحة كالتالى.. حراسة المرمى: أحمد ميهوب الدفاع: هشام حافظ، محمد دبش، محمد رجب، عبد الرحمن عامر الوسط: أحمد فوزى، سمير فكرى، سامادو، خالد الغندور، صامويل أمادى الهجوم: بابى بادجى
 

سموحه بتروجيت فرج عامر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

معاشات

حالات قطع المعاش وفق قانون التأمينات والمعاشات

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم 1 سبتمبر 2025

صرف الخبز المدعم

قرار وزارة التموين.. صرف الخبز المدعم ورقيًا لهؤلاء | تفاصيل

المتوفي

يتيم الأبوين.. مصرع شاب تحت عجلات القطار بقليوب

طقس الغد.. حرارة مرتفعة واضطراب بالملاحة البحرية

الأرصاد: أمطار رعدية متوقعة على هذه المناطق غدًا

حسام البدري

الخطيب يستقر على حسام البدري لقيادة الأهلي والإعلان خلال ساعات

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الاثنين 1 سبتمبر 2025

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الإثنين 1 سبتمبر 2025

ترشيحاتنا

محافظة القليوبية

اليوم.. وزير التعليم يفتتح عددًا من المدارس الجديدة بالقليوبية

صورة موضوعية

مجلس الوزراء يوافق على انشاء 2320 وحدة سكنية لمتوسطي الدخل شمال مدينة الغردقة

صورة موضوعية

وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يكرم المشاركين في البرنامج التدريبي "المرأة تقود"

بالصور

30 قيراط الماس.. جورجينا تثير الجدل بخاتم خطوبتها في فينسيا

جورجينا
جورجينا
جورجينا

فيديو

ايمان عبد اللطيف

حالتي وفـ.اة و6 مصــ..ابين.. تفاصيل حادث خط غاز أبو سلطان بالإسماعيلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

المزيد