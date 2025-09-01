فرج عامر يعلق على تعادل سموحة مع بتروجيت: بصراحة لا نقلق

علق المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة علي تعادل الفريق مع نادي بتروجيت.

وكتب فرج عامر عبر فيسبوك:"فريق سموحة لكرة القدم بيتقدم من مباراة لمباراة وبيقدم كورة جميلة وفيها توازن بين الهجوم والدفاع وبصراحة لا نقلق ونحن نتابع فريق سموحة حاليا ، اليوم تعادل سموحة مع بتروجيت ( فريق قوي ومنظم ) وكان سموحة صاحب اليد العليا في المباراة غالبية الوقت لكن للاسف اهدر لاعبي سموحة اهداف سهلة بالجملة ، بالتوفيق دائما لسموحة ويارب مزيد من النجاح وشكرا لكل من يبذل الجهد والاخلاص في الملعب وخارج الملعب ، وانتظروا فريق سموحة قادم وبقوة".

وحسم التعادل السلبي مواجهة سموحة وبتروجيت، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.



وشهد الشوط الأول محاولات من الفريقين لإحراز هدف التقدم، والتى كانت تميل أكثر للفريق السكندرى عن طريق الثنائى بابا بادجى وصامويل أمادى، إلا أن دفاع بتروجيت نجح في استخلاص الكرة وشن بعض الهجمات.



وأهدر حسام أشرف مهاجم سموحة فرصة هدف محقق، كما أن عمر صلاح حارس بتروجيت تصدى للعديد من الفرص التى وصلت له، فى المقابل أهدر أمادو باه لاعب بتروجيت فرصة سهلة فى الدقيقة 89 كادت تكون هدفا.



بهذه النتيجة تقاسم الفريقان نقاط المباراة، حيث رفع فريق سموحة رصيده إلى 7 نقاط فى المركز الثامن فى ترتيب الدورى، بينما رفع بتروجيت رصيده إلى 9 نقاط فى المركز الرابع. وخاض بتروجيت المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: عمر صلاح الدفاع: هادى رياض، توفيق محمد، محمود شديد، بركات حجاج الوسط: محمد على، أحمد بحبح، مصطفى الجمل، إسلام عبد الله، أدهم حامد الهجوم: بدر موسى بينما جاء تشكيل سموحة كالتالى.. حراسة المرمى: أحمد ميهوب الدفاع: هشام حافظ، محمد دبش، محمد رجب، عبد الرحمن عامر الوسط: أحمد فوزى، سمير فكرى، سامادو، خالد الغندور، صامويل أمادى الهجوم: بابى بادجى

