ختام فعاليات المؤتمر الأول لرابطة الإسكندرية لجراحة الأوعية الدموية

‎اختتمت فعاليات المؤتمر الأول لرابطة الإسكندرية لجراحة الأوعية الدموية، والذي انعقد على مدار أربعة أيام شملت ورش عمل علمية، تدريب عملي، ومحاضرات علمية بمشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين.

وذلك تحت رعاية الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وبرئاسة الدكتور أيمن فخري أستاذ جراحة الأوعية الدموية بالأكاديمية الطبية العسكرية.

بدأت الفعاليات بورش العمل المخصصة لتشخيص أمراض الأوردة وطرق الفحص باستخدام الموجات فوق الصوتية، وتدريب الأطباء بمختلف المستشفيات على أحدث التقنيات في هذا المجال. تبع ذلك تدريبًا عمليًا للأطباء على طرق علاج دوالي الساقين باستخدام التردد الحراري المدعوم بالموجات فوق الصوتية بمستشفى أبو قير العام.

وانطلقت الجلسات الرئيسية للمؤتمر، بحضور الدكتور أحمد بحلاق وكيل المديرية، الذي ألقى الكلمة الافتتاحية نيابة عن وكيل الوزارة، ناقلًا تحياته ومؤكدًا أن المديرية تسير وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالتخصصات الطبية النوعية داخل المستشفيات، ومنها جراحات الأورام والقلب المفتوح والأوعية الدموية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، بما يسهم في رفع كفاءة شباب الأطباء. كما توجه بالشكر إلى نقيب الأطباء بالإسكندرية الدكتور عبد المنعم فوزي لاهتمامه بالروابط العلمية ودعمه الدائم للأنشطة الطبية.

شهد المؤتمر مشاركة أساتذة جراحة الأوعية الدموية من جامعات الإسكندرية والأزهر ودمياط والسويس، إلى جانب نخبة من الاستشاريين والأخصائيين من مستشفيات وزارة الصحة والأمانة العامة والتأمين الصحي، إضافة إلى حضور أطباء من عدة دول إفريقية لتعزيز التعاون العلمي مع مصر. كما شارك أساتذة من جامعات اليابان وإنجلترا وأمريكا وأوروجواي والبرازيل والسويد.

وقدم الأستاذ الدكتور جوزيف كابريني المحاضرة الافتتاحية حول أهمية الوقاية من الجلطات الوريدية عند علاج دوالي الساقين.

وقد شاركت مستشفى أبو قير العام تحت إشراف الدكتور النادي النادي يوسف مدير المستشفى، ضمن فعاليات المؤتمر من خلال عرض جراحي مباشر (Live Surgical Demonstration) داخل غرفة العمليات، حيث تم استعراض أحدث التقنيات الجراحية في مجال جراحة الأوعية الدموية، بمشاركة نخبة من الأطباء من مصر وعدد من الدول الإفريقية.

وصرح الدكتور سهيل أيمن رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية بالمستشفى أن المشاركة تضمنت تركيب فلتر بالوريد الأجوف السفلي (IVC Filter)، وكي الدوالي عن طريق جهاز للتردد الحراري باسترشاد الموجات فوق الصوتية (RFA for V.V)

وأكد الدكتور محمد أيمن فخري رئيس المؤتمر أن الفعاليات ناقشت أحدث التقنيات لعلاج دوالي الساقين وطرق الوقاية والعلاج المتقدم من الجلطات الوريدية والرئوية، مشيدًا بالدور العلمي والبحثي الذي يقوم به شباب الأطباء.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار التزام مديرية الشئون الصحية بدعم التعليم الطبي المستمر وتطوير الممارسات الإكلينيكية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.