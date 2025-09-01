قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وكيل موازنة النواب: الاستثمارات الصينية في مصر ستساهم فى زيادة الصاردات
وزير الخارجية يلتقي رئيس وزراء سلوفينيا لبحث التعاون وقضية غزة
مندوب الأردن بالجامعة العربية: يجب تنفيذ حراك سياسي ودبلوماسي لوقف العدوان على غزة
انفوجراف .. منظومة صحية متكاملة تضع المواطن في قلب الاهتمام
بدء اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين
أجنبي ولا مصري .. شوبير يكشف مفاجأة بشأن مدرب الأهلي الجديد
الحكومة تبدأ بتطبيق تعديلات الإيجار القديم على هذه الوحدات.. تفاصيل
قرار عاجل من النيابة العامة ضد المتهمة بإنهاء حياة الأطفال الستة ووالدهم بالمنيا
بدء تطبيق قانون الإيجار القديم .. وتنبيه للمستأجر من هذه الأفعال
أمريكا تمنع استقبال فلسطينيي غزة من دخول أراضيها
إحداهما تنازلت والأخرى ترفض التهديد.. وصول ضحيتي مطاردة طريق الواحات إلى المحكمة
مدبولي يشارك في أعمال قمة منظمة شنغهاي للتعاون بلس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ختام فعاليات المؤتمر الأول لرابطة الإسكندرية لجراحة الأوعية الدموية

المؤتمر الأول لرابطة الإسكندرية لجراحة الأوعية الدموية
المؤتمر الأول لرابطة الإسكندرية لجراحة الأوعية الدموية
أحمد بسيوني

‎اختتمت فعاليات المؤتمر الأول لرابطة الإسكندرية لجراحة الأوعية الدموية، والذي انعقد على مدار أربعة أيام شملت ورش عمل علمية، تدريب عملي، ومحاضرات علمية بمشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين.

 وذلك تحت رعاية الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وبرئاسة الدكتور أيمن فخري أستاذ جراحة الأوعية الدموية بالأكاديمية الطبية العسكرية.

بدأت الفعاليات بورش العمل المخصصة لتشخيص أمراض الأوردة وطرق الفحص باستخدام الموجات فوق الصوتية، وتدريب الأطباء بمختلف المستشفيات على أحدث التقنيات في هذا المجال. تبع ذلك تدريبًا عمليًا للأطباء على طرق علاج دوالي الساقين باستخدام التردد الحراري المدعوم بالموجات فوق الصوتية بمستشفى أبو قير العام.

وانطلقت الجلسات الرئيسية للمؤتمر، بحضور الدكتور أحمد بحلاق وكيل المديرية، الذي ألقى الكلمة الافتتاحية نيابة عن وكيل الوزارة، ناقلًا تحياته ومؤكدًا أن المديرية تسير وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالتخصصات الطبية النوعية داخل المستشفيات، ومنها جراحات الأورام والقلب المفتوح والأوعية الدموية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، بما يسهم في رفع كفاءة شباب الأطباء. كما توجه بالشكر إلى نقيب الأطباء بالإسكندرية الدكتور عبد المنعم فوزي لاهتمامه بالروابط العلمية ودعمه الدائم للأنشطة الطبية.

شهد المؤتمر مشاركة أساتذة جراحة الأوعية الدموية من جامعات الإسكندرية والأزهر ودمياط والسويس، إلى جانب نخبة من الاستشاريين والأخصائيين من مستشفيات وزارة الصحة والأمانة العامة والتأمين الصحي، إضافة إلى حضور أطباء من عدة دول إفريقية لتعزيز التعاون العلمي مع مصر. كما شارك أساتذة من جامعات اليابان وإنجلترا وأمريكا وأوروجواي والبرازيل والسويد.

وقدم الأستاذ الدكتور جوزيف كابريني المحاضرة الافتتاحية حول أهمية الوقاية من الجلطات الوريدية عند علاج دوالي الساقين.

وقد شاركت مستشفى أبو قير العام تحت إشراف الدكتور النادي النادي يوسف مدير المستشفى، ضمن فعاليات المؤتمر من خلال عرض جراحي مباشر (Live Surgical Demonstration) داخل غرفة العمليات، حيث تم استعراض أحدث التقنيات الجراحية في مجال جراحة الأوعية الدموية، بمشاركة نخبة من الأطباء من مصر وعدد من الدول الإفريقية. 

وصرح الدكتور سهيل أيمن رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية بالمستشفى أن المشاركة تضمنت تركيب فلتر بالوريد الأجوف السفلي (IVC Filter)، وكي الدوالي عن طريق جهاز للتردد الحراري باسترشاد الموجات فوق الصوتية (RFA for V.V)

وأكد الدكتور محمد أيمن فخري رئيس المؤتمر أن الفعاليات ناقشت أحدث التقنيات لعلاج دوالي الساقين وطرق الوقاية والعلاج المتقدم من الجلطات الوريدية والرئوية، مشيدًا بالدور العلمي والبحثي الذي يقوم به شباب الأطباء.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار التزام مديرية الشئون الصحية بدعم التعليم الطبي المستمر وتطوير الممارسات الإكلينيكية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

الاسكندرية الأوعية الدموية رابطة الاسكندرية ورش عملية تدريب عملي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

معاشات

حالات قطع المعاش وفق قانون التأمينات والمعاشات

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم 1 سبتمبر 2025

وزير النقل خلال تفقد موقع حادث انقلاب القطار

بوجى عجلات العربة.. الكشف عن أسباب انقلاب قطار ركاب الضبعة

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الاثنين 1 سبتمبر 2025

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الإثنين 1 سبتمبر 2025

صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

11.5 مليون مستفيد.. صرف معاشات سبتمبر اليوم بزيادة رسمية

الإيجار القديم

عقد الإيجار وبيان بالمرافق.. مي عبد الحميد تكشف أهم الشروط للتقديم على شقق بديلة الإيجار القديم

وفاة أب وابنه

رحلا في حادث أليم.. وفاة أب وابنه يُفجع السوشيال ميديا بكفر الشيخ|القصة الكاملة

ترشيحاتنا

الكلى

أعراض تلف الكلى.. 5 علامات تحذيرية صامتة في الصباح الباكر

نانسي عجرم

بفستان لافت.. نانسي عجرم تستعرض أناقتها .. صور

نسرين طافش

نسرين طافش تخطف الأنظار بالفستان الأبيض .. صور

بالصور

3 حالات خطيرة.. أضرار شرب القهوة في هذا التوقيت

اضرار شرب القهوة على الريق
اضرار شرب القهوة على الريق
اضرار شرب القهوة على الريق

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 1 سبتمير

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين ١ سبتمبر
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين ١ سبتمبر
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين ١ سبتمبر

30 قيراط الماس.. جورجينا تثير الجدل بخاتم خطوبتها في فينسيا

جورجينا
جورجينا
جورجينا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

المزيد