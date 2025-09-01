قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استمرار فتح باب التسجيل في مبادرتي براعم وأشبال مصر الرقمية لطلاب المدارس
مدبولي: هناك جهود مصرية مكثفة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة
طبيب امتياز يكشف كواليس الإعتداء عليه بمشرط داخل مستشفى سيد جلال الجامعي
مدبولي: نرفض النهج الأحادي في إدارة المجاري المائية والأنهار العابرة للحدود
نيابة مطروح تصدر قرارات جديدة بحق سائق القطار والمساعد والفنيين
رئيس الوزراء: الشعب الفلسطيني الشقيق يواجه كافة أشكال القتل والترويع والتجويع
مصرع 3 وإصابة 103 أشخاص.. تفاصيل التحقيقات مع سائق قطار الضبعة و6 فنيين
حزينة عشان مش جنبه.. ميار الببلاوى تروي تطورات حالة زوجها بعد إصابته بجلطة.. خاص
رياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع
صندوق حماية البيئة يدعم التحضير لاستضافة مصر مؤتمر اتفاقية حماية البحر المتوسط
بروتوكول بين مصر والسعودية لدعم جهود الأمن البحرى .. صور
وزير المالية: نستهدف توفير الغذاء إلى 65 مليون مواطن ببطاقات التموين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: إشادة الأمم المتحدة تؤكد نجاح مصر في تثبيت دعائم الاقتصاد رغم العواصف

الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري
حسن رضوان

قالت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن إشادة الأمم المتحدة بالسياسات الاقتصادية التي تنفذها مصر هي دليل قاطع على صواب المسار الاقتصادي الذي انتهجته الدولة خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن هذه الإشادة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، وتؤكد أن الإصلاحات بدأت تؤتي ثمارها.

نجاح مصر في كبح جماح التضخم

وأضافت "ألكسان" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن نجاح مصر في كبح جماح التضخم، والقضاء على السوق الموازية للعملة، وتحقيق استقرار نقدي ومالي، يعكس رؤية اقتصادية متكاملة تقودها القيادة السياسية بدعم من كافة مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي والحكومة.

وأشارت إلى أن ما يميز التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي هو التوازن بين الإجراءات الصعبة والدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا، وهو ما أشارت إليه الأمم المتحدة بوضوح في تقريرها، مؤكدة أن مزيدًا من الحماية الاجتماعية سيعزز من جدوى تلك الإصلاحات على المدى الطويل.

وأكدت "ألكسان" أن لجنة الخطة والموازنة تتابع عن كثب تطبيق هذه السياسات من خلال الموازنة العامة للدولة، وتعمل على ضمان تحقيق أعلى كفاءة في الإنفاق العام، وزيادة الاستثمار في قطاعات التعليم، والصحة، والبنية التحتية.

واختتمت النائبة تصريحها بالقول إن المرحلة المقبلة ستشهد تحولًا نوعيًا في بيئة الاستثمار داخل مصر، مع ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد الوطني، مما يفتح الباب أمام مزيد من فرص النمو والتشغيل وتحسين حياة المواطنين.

الأمم المتحدة النائبة ميرفت ألكسان السياسات الاقتصادية مجلس النواب كبح جماح التضخم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم 1 سبتمبر 2025

وزير النقل خلال تفقد موقع حادث انقلاب القطار

بوجى عجلات العربة.. الكشف عن أسباب انقلاب قطار ركاب الضبعة

صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

11.5 مليون مستفيد.. صرف معاشات سبتمبر اليوم بزيادة رسمية

وفاة أب وابنه

رحلا في حادث أليم.. وفاة أب وابنه يُفجع السوشيال ميديا بكفر الشيخ|القصة الكاملة

عمال مصر

بدء تطبيق قانون العمل رسميا اليوم.. وهذه أبرز مزاياه

مجلس النواب

برلماني لـ وزير التعليم: على أي أساس وضعت أجر معلمي الحصة الذي لا يكفي مواصلاتهم؟

نادي الزمالك

مشاجرة داخل نادي الزمالك تنتهي بإصابة سيدة ونقلها إلى المستشفى

ترشيحاتنا

مؤسسة أبو العينين توزع حلاوة المولد

مؤسسة أبو العينين توزع أكثر من 300 ألف علبة حلاوة مولد بجميع المحافظات

قانون الإيجار القديم

بعد تطبيق قانون الإيجار القديم.. شروط الحصول على شقة بديلة

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يزور مجلس الدولة

رئيس الوطنية للانتخابات يزور مجلس الدولة لهذا السبب

بالصور

بروتوكول بين مصر والسعودية لدعم جهود الأمن البحرى .. صور

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

حجاب وفستان مكشوف.. بسمة بوسيل تثير غضب السوشيال ميديا بظهورها في مهرجان فينسيا

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

3 حالات خطيرة.. أضرار شرب القهوة في هذا التوقيت

اضرار شرب القهوة على الريق
اضرار شرب القهوة على الريق
اضرار شرب القهوة على الريق

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 1 سبتمير

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين ١ سبتمبر
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين ١ سبتمبر
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين ١ سبتمبر

فيديو

عروس حلوان

مكنتش بتعمل فيلر في شفايفها.. السبب الحقيقي لوفاة عروس حلوان

مي عز الدين

مي عز الدين تكشف لأول مرة عن كيفية تجاوز وفاة والدتها.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

المزيد