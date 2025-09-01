نشوب حريق بمزرعة نخيل في قرية بدخلو بالوادي الجديد…صور

نشب حريق فى منطقة زراعات نخيل بقرية بدخلو التابعة لمركز الداخلة بالوادى الجديد. دون أي خسائر في الأرواح أو وقوع أية إصابات.

كان مدير أمن الوادى الجديد، تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بزراعات نخيل بقرية بدخلو ، ما أسفر عن التهام النيران لعدد كبير من أشجار النخيل، وتم الدفع بمعدات الحماية المدنية للسيطرة علي الحريق وذلك بعد اشتعال النيران وارتفاع السنة اللهب بسبب نشاط الرياح، وجرى الدفع بعربات الإطفاء وسيارات نقالى المياه من الوحدات المحلية لدعم وحدات الإطفاء للسيطرة على الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.