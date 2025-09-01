قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استمرار فتح باب التسجيل في مبادرتي براعم وأشبال مصر الرقمية لطلاب المدارس
مدبولي: هناك جهود مصرية مكثفة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة
طبيب امتياز يكشف كواليس الإعتداء عليه بمشرط داخل مستشفى سيد جلال الجامعي
مدبولي: نرفض النهج الأحادي في إدارة المجاري المائية والأنهار العابرة للحدود
نيابة مطروح تصدر قرارات جديدة بحق سائق القطار والمساعد والفنيين
رئيس الوزراء: الشعب الفلسطيني الشقيق يواجه كافة أشكال القتل والترويع والتجويع
مصرع 3 وإصابة 103 أشخاص.. تفاصيل التحقيقات مع سائق قطار الضبعة و6 فنيين
حزينة عشان مش جنبه.. ميار الببلاوى تروي تطورات حالة زوجها بعد إصابته بجلطة.. خاص
رياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع
صندوق حماية البيئة يدعم التحضير لاستضافة مصر مؤتمر اتفاقية حماية البحر المتوسط
بروتوكول بين مصر والسعودية لدعم جهود الأمن البحرى .. صور
وزير المالية: نستهدف توفير الغذاء إلى 65 مليون مواطن ببطاقات التموين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نشوب حريق بمزرعة نخيل في قرية بدخلو بالوادي الجديد…صور

جانب من الحريق
جانب من الحريق
منصور ابوالعلمين

نشب حريق فى منطقة زراعات نخيل بقرية بدخلو التابعة لمركز الداخلة بالوادى الجديد.  دون أي خسائر في الأرواح أو وقوع  أية إصابات.

كان مدير أمن الوادى الجديد، تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بزراعات نخيل بقرية بدخلو ، ما أسفر عن التهام النيران لعدد كبير من أشجار النخيل، وتم الدفع بمعدات الحماية المدنية للسيطرة علي الحريق وذلك بعد اشتعال النيران وارتفاع السنة اللهب بسبب نشاط الرياح، وجرى الدفع بعربات الإطفاء وسيارات نقالى المياه من الوحدات المحلية لدعم وحدات الإطفاء للسيطرة على الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الوادى الجديد اخبار الوادي حريق مزرعة نخيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم 1 سبتمبر 2025

وزير النقل خلال تفقد موقع حادث انقلاب القطار

بوجى عجلات العربة.. الكشف عن أسباب انقلاب قطار ركاب الضبعة

صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

11.5 مليون مستفيد.. صرف معاشات سبتمبر اليوم بزيادة رسمية

وفاة أب وابنه

رحلا في حادث أليم.. وفاة أب وابنه يُفجع السوشيال ميديا بكفر الشيخ|القصة الكاملة

عمال مصر

بدء تطبيق قانون العمل رسميا اليوم.. وهذه أبرز مزاياه

مجلس النواب

برلماني لـ وزير التعليم: على أي أساس وضعت أجر معلمي الحصة الذي لا يكفي مواصلاتهم؟

نادي الزمالك

مشاجرة داخل نادي الزمالك تنتهي بإصابة سيدة ونقلها إلى المستشفى

ترشيحاتنا

نجوم رمضان 2026

ريهام وياسمين والعوضي وهلال.. القائمة المبدئية لنجوم رمضان 2026

ريم مصطفي

ريم مصطفي تخطف الأنظار في أحدث ظهور عبر إنستجرام ..شاهد

ميار الببلاوي

حزينة عشان مش معاه.. تطورات حالة زوج ميار الببلاوي بعد إصابته بجلطة

بالصور

بروتوكول بين مصر والسعودية لدعم جهود الأمن البحرى .. صور

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

حجاب وفستان مكشوف.. بسمة بوسيل تثير غضب السوشيال ميديا بظهورها في مهرجان فينسيا

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

3 حالات خطيرة.. أضرار شرب القهوة في هذا التوقيت

اضرار شرب القهوة على الريق
اضرار شرب القهوة على الريق
اضرار شرب القهوة على الريق

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 1 سبتمير

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين ١ سبتمبر
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين ١ سبتمبر
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين ١ سبتمبر

فيديو

عروس حلوان

مكنتش بتعمل فيلر في شفايفها.. السبب الحقيقي لوفاة عروس حلوان

مي عز الدين

مي عز الدين تكشف لأول مرة عن كيفية تجاوز وفاة والدتها.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

المزيد