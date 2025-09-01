مدحت العدل: مسرحية أم كلثوم يقدمها أبطال شباب بحضور ورثة رامي والسنباطي

كشف الدكتور مدحت العدل أن أبطال مسرحية أم كلثوم يقوم ببطولتها شباب جدد تم اختيارهم بناء على اختبارات قوية، مشيرا إلى أنهم يجرون بروفات يومية على مدار ٣ أشهر لخروج العمل بصورة احترافية.

وأوضح الدكتور مدحت العدل أن ورثة العديد من الأساطير أبرزهم الراحل أحمد رامي ورياض السنباطي والملحن محمد الموجي وأم كلثوم حاضرون للمؤتمر الصحفي.

وقال الدكتور مدحت العدل، إن مسرحية أم كلثوم هي عمل موسيقي يشرف على تدريب المشتركين فيه الدكتورة جيهان الناصر وإيمان حسني.

ووجه الدكتور مدحت العدل الشكر لكل فريق العمل الذي يشارك في خروج المسرحية بصورة احترافية ستفاجئ الجمهور قريباً.

انطلق منذ قليل مؤتمر الإعلان عن تفاصيل مسرحية "أم كلثوم" بحضور الدكتور مدحت العدل والموسيقار خالد الكمار والمخرج أحمد فؤاد والملحن إيهاب عبد الواحد وعدد من ضيوف الشرف.

كشفت العدل جروب ستوديوز البوستر الرسمي لمسرحية أم كلثوم.. دايبين في صوت الست، وهي أول إنتاجات الشركة وأضخم عمل مسرحي موسيقي يتناول سيرة كوكب الشرق.

ويظهر البوستر كلوحة مرسومة للنصف العلوي من السيدة أم كلثوم بالشكل الذي اعتادت أن تظهر به في حفلاتها، فيما كتب أسفلها أم كلثوم..دايبين في صوت الست بلون ذهبي.

تتناول المسرحية محطات هامة في حياة أم كلثوم وتأثيرها في حياتها، بالإضافة إلى قصة صعودها من قرية بمحافظة الدقهلية إلى القاهرة وتحولها إلى أهم مغنية في مصر والعالم العربي وذات صيت عالمي.

المسرحية تأليف وأشعار مدحت العدل، إخراج أﺣﻣد ﻓؤاد، موسيقى وألحان خالد الكمار، إيهاب عبد الواحد، منتج تنفيذي إسراء طاهر، رئيس قسم التسويق آية العدل، منتج فني محمد عادل، ‎مهندس ديكور محمود صبري، تصميم أزياء ريم العدل، ‎مدرب أصوات أ.د جيهان الناصر وأ.د ‎إيمان حسني، تصميم الإضاءة ياسر شعلان، مصمم رقصات عمرو باتريك.

أم كلثوم.. دايبين في صوت الست، من إنتاج اﻟﻌدل ﺟروب ﺳﺗودﯾوز (ﻣدﺣت اﻟﻌدل)، ومن المقرر عرض اﻟﻣﺳرﺣﯾﺔ ﻓﻰ ﺷﮭر أكتوبر اﻟﻣﻘﺑل 2025، وذلك ﻋﻠﻰ ﻣﺳرح "المسرح" في فندق ﻣوﻓﻧﺑﯾك ﻣدﯾﻧﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻹﻋﻼمي ﺑﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺳﺎدس ﻣن أﻛﺗوﺑر.