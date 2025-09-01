قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أعلى قيمة 1000 جنيه ومنصة لحجز وحدات بديلة.. أخبار سارة من الإسكان بشأن الإيجار القديم
الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 36
ألمانيا.. الوضع الإنساني في غزة مأساوي.. يجب انتهاء الحرب فورًا
شقة فيصل.. السنيورة والملك أمام النيابة يتهمة تصوير أفلام إب.احية
تهديد حقيقي للصحة.. تحذير عاجل من الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية
طارق يحيى يتساءل: هل فيريرا مفروض عليه استبعاد لاعيبة بعينهم
«المالية» تعلن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025
الرئيس الصيني: شانجهاي ستلعب دورا أكبر في تعزيز الوحدة لقوة الجنوب العالمي
الاحتلال يواصل الغارات.. واغتيال أبو عبيدة يثير التساؤلات| محلل يوضح
فتح أسواق جديدة في مصر أمام اليابان لاستثمارات حيوية
أسعار الفراخ اليوم الإثنين أول سبتمبر.. كيلو البانيه بكام؟
وزير الطيران يبحث مع سفيرة الدومينيكان تعزيز التعاون وتبادل الخبرات
فن وثقافة

مدحت العدل: مسرحية أم كلثوم يقدمها أبطال شباب بحضور ورثة رامي والسنباطي

نجلاء سليمان   -  
تصوير أحمد رمضان

كشف الدكتور مدحت العدل أن أبطال مسرحية أم كلثوم يقوم ببطولتها شباب جدد تم اختيارهم بناء على اختبارات قوية، مشيرا إلى أنهم يجرون بروفات يومية على مدار ٣ أشهر لخروج العمل بصورة احترافية. 

وأوضح الدكتور مدحت العدل أن ورثة العديد من الأساطير أبرزهم الراحل أحمد رامي ورياض السنباطي والملحن محمد الموجي وأم كلثوم حاضرون للمؤتمر الصحفي.

وقال الدكتور مدحت العدل، إن مسرحية أم كلثوم هي عمل موسيقي يشرف على تدريب المشتركين فيه الدكتورة جيهان الناصر وإيمان حسني. 

ووجه الدكتور مدحت العدل الشكر لكل فريق العمل الذي يشارك في خروج المسرحية بصورة احترافية ستفاجئ الجمهور قريباً. 

انطلق منذ قليل مؤتمر الإعلان عن تفاصيل مسرحية "أم كلثوم"  بحضور الدكتور مدحت العدل والموسيقار خالد الكمار والمخرج أحمد فؤاد  والملحن إيهاب عبد الواحد وعدد من ضيوف الشرف. 

كشفت العدل جروب ستوديوز البوستر الرسمي لمسرحية أم كلثوم.. دايبين في صوت الست، وهي أول إنتاجات الشركة وأضخم عمل مسرحي موسيقي يتناول سيرة كوكب الشرق.

ويظهر البوستر كلوحة مرسومة للنصف العلوي من السيدة أم كلثوم بالشكل الذي اعتادت أن تظهر به في حفلاتها، فيما كتب أسفلها أم كلثوم..دايبين في صوت الست بلون ذهبي.

تتناول المسرحية محطات هامة في حياة أم كلثوم وتأثيرها في حياتها، بالإضافة إلى قصة صعودها من قرية بمحافظة الدقهلية إلى القاهرة وتحولها إلى أهم مغنية في مصر والعالم العربي وذات صيت عالمي.

المسرحية تأليف وأشعار مدحت العدل، إخراج أﺣﻣد ﻓؤاد، موسيقى وألحان خالد الكمار، إيهاب عبد الواحد، منتج تنفيذي إسراء طاهر، رئيس قسم التسويق آية العدل، منتج فني محمد عادل، ‎مهندس ديكور محمود صبري، تصميم أزياء ريم العدل، ‎مدرب أصوات أ.د جيهان الناصر وأ.د ‎إيمان حسني، تصميم الإضاءة ياسر شعلان، مصمم رقصات عمرو باتريك.

أم كلثوم.. دايبين في صوت الست، من إنتاج اﻟﻌدل ﺟروب ﺳﺗودﯾوز (ﻣدﺣت اﻟﻌدل)، ومن المقرر عرض اﻟﻣﺳرﺣﯾﺔ ﻓﻰ ﺷﮭر أكتوبر اﻟﻣﻘﺑل 2025، وذلك ﻋﻠﻰ ﻣﺳرح "المسرح" في فندق ﻣوﻓﻧﺑﯾك ﻣدﯾﻧﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻹﻋﻼمي ﺑﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺳﺎدس ﻣن أﻛﺗوﺑر.

مدحت العدل الدكتور مدحت العدل مسرحية أم كلثوم أم كلثوم

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم 1 سبتمبر 2025

مجلس النواب

برلماني لـ وزير التعليم: على أي أساس وضعت أجر معلمي الحصة الذي لا يكفي مواصلاتهم؟

وفاة أب وابنه

رحلا في حادث أليم.. وفاة أب وابنه يُفجع السوشيال ميديا بكفر الشيخ|القصة الكاملة

صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

11.5 مليون مستفيد.. صرف معاشات سبتمبر اليوم بزيادة رسمية

عمال مصر

بدء تطبيق قانون العمل رسميا اليوم.. وهذه أبرز مزاياه

صورة أرشيفية

بشرى سارة بشأن مناهج إنجليزي الثانوية العامة المقررة في العام الدراسي الجديد

أسعار الذهب في مصر

أسعار الذهب يوم الإثنين 1-9-2025 في مصر

بالصور

أسعار الفراخ اليوم الإثنين أول سبتمبر.. كيلو البانيه بكام؟

اسعار الفراخ اليوم الاثنين

بروتوكول بين مصر والسعودية لدعم جهود الأمن البحرى .. صور

صورة من اللقاء

حجاب وفستان مكشوف.. بسمة بوسيل تثير غضب السوشيال ميديا بظهورها في مهرجان فينسيا

بسمة بوسيل

3 حالات خطيرة.. أضرار شرب القهوة في هذا التوقيت

اضرار شرب القهوة على الريق

فيديو

عروس حلوان

مكنتش بتعمل فيلر في شفايفها.. السبب الحقيقي لوفاة عروس حلوان

مي عز الدين

مي عز الدين تكشف لأول مرة عن كيفية تجاوز وفاة والدتها.. فيديوجراف

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

