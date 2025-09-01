المركز الثقافي القبطي يناقش البكالوريا بين آمال الإصلاح وتحديات التطبيق

تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وشريكه في الخدمة الرسولية نيافة الحبر الجليل الأنبا إرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، نظم المركز صالونه الثقافي تحت عنوان: “البكالوريا... مستقبل أبنائنا بين طموحات الإصلاح ومخاوف التطبيق”.

مناقشة قضايا التعليم

وجاء ذلك في إطار حرصه على متابعة قضايا التعليم التي تشغل المجتمع المصري، وفتح حوار هادف يوازن بين ما يطمح إليه أبناؤنا من تطوير، وما تفرضه آليات التطبيق من تحديات على أرض الواقع.

وقد شارك في اللقاء الدكتور تامر شوقي إبراهيم، أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية – جامعة عين شمس، وأدار الصالون الكاتب الصحفي هاني لبيب، رئيس تحرير موقع "مبتدا".