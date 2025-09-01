قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طارق يحيى: مواجهة المصري اختبار جديد لفيريرا.. وأي قرارات متسرعة تضر استقرار الفريق
عمال "جنوة" الإيطالي يهددون بقطع طريق البضائع الإسرائيلية المارة بالميناء
وزير الخارجية يلتقي رئيسة البرلمان السلوفيني على هامش مشاركته في منتدى بليد الاستراتيجي
الإفتاء: الاحتفال بالمولد النبوي عبادة وطاعة تقرِّب إلى الله
قرار من إدارة الزمالك ضد لاعبي الفريق بسبب الخسارة من وادي دجلة في الدوري
وزير الدفاع للرئيس: القوات المسلحة ستظل درع مصر الواقي وحصنها المنيع
بالنسبة المئوية.. الكليات المتاحة في تنسيق الدبلومات الفنية 2025 ورابط التسجيل
اسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 فاق التوقعات
مش أول مرة.. الراقصة بوسي كعب داير بالكلبشات في أقسام الشرطة بسبب الرقص الخليع
شباب بلوزداد يخطف صفقة الزمالك رسميا.. تفاصيل
لماذا كان النبي يتعبد في غار حراء؟ عالم أزهري يجيب
إدمان الهاتف والانحناء لساعات طويلة يتسببان في كارثة صحية لشاب صيني
أخبار البلد

المركز الثقافي القبطي يناقش البكالوريا بين آمال الإصلاح وتحديات التطبيق

صالون ثقافي لمناقشة قضايا التعليم
صالون ثقافي لمناقشة قضايا التعليم
ميرنا رزق

تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وشريكه في الخدمة الرسولية نيافة الحبر الجليل الأنبا إرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، نظم المركز صالونه الثقافي تحت عنوان: “البكالوريا... مستقبل أبنائنا بين طموحات الإصلاح ومخاوف التطبيق”.

مناقشة قضايا التعليم 

وجاء ذلك في إطار حرصه على متابعة قضايا التعليم التي تشغل المجتمع المصري، وفتح حوار هادف يوازن بين ما يطمح إليه أبناؤنا من تطوير، وما تفرضه آليات التطبيق من تحديات على أرض الواقع.

وقد شارك في اللقاء الدكتور تامر شوقي إبراهيم، أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية – جامعة عين شمس، وأدار الصالون الكاتب الصحفي هاني لبيب، رئيس تحرير موقع "مبتدا".

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني الكرازة المرقسية البكالوريا

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

مجلس النواب

وفاة أب وابنه

صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

أرشيفية

عمال مصر

جانب من الاجتماع

بالصور

سر المطبخ الآسيوي: تحضير سلطة تايلاندية بالبيض المقلي في 10 دقائق

إدمان الهاتف والانحناء لساعات طويلة يتسببان في كارثة صحية لشاب صيني

نشرة المرأة والمنوعات: أمينة خليل تتألق بإطلالة صيفية على الشاطئ.. نصائح لا تتجاهلها قبل تناول حلوى المولد .. حجاب وفستان مكشوف.. بسمة بوسيل تثير غضب السوشيال ميديا

أسعار الفراخ اليوم الإثنين أول سبتمبر.. كيلو البانيه بكام؟

فيديو

عروس حلوان

مي عز الدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

