طارق يحيى: مواجهة المصري اختبار جديد لفيريرا.. وأي قرارات متسرعة تضر استقرار الفريق
عمال "جنوة" الإيطالي يهددون بقطع طريق البضائع الإسرائيلية المارة بالميناء
وزير الخارجية يلتقي رئيسة البرلمان السلوفيني على هامش مشاركته في منتدى بليد الاستراتيجي
الإفتاء: الاحتفال بالمولد النبوي عبادة وطاعة تقرِّب إلى الله
قرار من إدارة الزمالك ضد لاعبي الفريق بسبب الخسارة من وادي دجلة في الدوري
وزير الدفاع للرئيس: القوات المسلحة ستظل درع مصر الواقي وحصنها المنيع
بالنسبة المئوية.. الكليات المتاحة في تنسيق الدبلومات الفنية 2025 ورابط التسجيل
اسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 فاق التوقعات
مش أول مرة.. الراقصة بوسي كعب داير بالكلبشات في أقسام الشرطة بسبب الرقص الخليع
شباب بلوزداد يخطف صفقة الزمالك رسميا.. تفاصيل
لماذا كان النبي يتعبد في غار حراء؟ عالم أزهري يجيب
إدمان الهاتف والانحناء لساعات طويلة يتسببان في كارثة صحية لشاب صيني
أخبار العالم

وزير الخارجية يلتقي رئيسة البرلمان السلوفيني على هامش مشاركته في منتدى بليد الاستراتيجي

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الاثنين، أورشكا كلاكوشار زوبانيشيتش رئيسة الجمعية الوطنية السلوفينية
التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الاثنين، أورشكا كلاكوشار زوبانيشيتش رئيسة الجمعية الوطنية السلوفينية، وذلك على هامش المشاركة في منتدى بليد الاستراتيجي، بحضور السفيرة نهلة الظواهري سفيرة مصر لدى سلوفينيا.

استهل وزير الخارجية اللقاء بالإشادة بعمق العلاقات التاريخية بين مصر وسلوفينيا، مذكرًا بأن مصر كانت أول دولة عربية وأفريقية تعترف بسلوفينيا عقب استقلالها، وظلت مصر هي الدولة العربية والأفريقية الوحيدة التي لديها تمثيل مقيم في ليوبليانا منذ عام ٢٠٠٧.

وأكد وزير الخارجية أن التعاون البرلماني يشكل بعدًا أساسيًا في العلاقات الثنائية، وتناول اللقاء آفاق دعم الدبلوماسية البرلمانية في خدمة القضايا ذات الاهتمام المشترك واسهامها فى تعزيز للعلاقات الثنائية.

وأعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لمساندة رئيسة البرلمان في دعم النواب السلوفينيين بالبرلمان الاوروبي للعلاقات مع مصر، بما يضمن دعم الاستقرار والتنمية. 

كما أشاد وزير الخارجية بدور البرلمان في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري من خلال المصادقة على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بتعزيز التجارة والاستثمار، معربًا عن التطلع للتوسع فى التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والثقافة، والتعليم، والبيئة، فضلاً عن زيادة حجم التبادل التجاري بما يتماشى مع الفرص المتاحة بالبلدين وإمكانياتهما.

من ناحية أخرى، تناول اللقاء المستجدات الإقليمية، وخاصة تطورات الأوضاع في غزة، حيث استعرض وزير الخارجية الجهود المصرية الحثيثة لوقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية، مؤكدًا أهمية دور البرلمانات الأوروبية في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأشاد الوزير عبد العاطى بالمواقف السلوفينية الداعمة لفلسطين، بما في ذلك الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية، واستضافة عدد من الجرحى من أطفال غزة واعادة تأهيلهم، منوهاً إلى أهمية المشاركة الفعالة لسلوفينيا في مؤتمر إعادة الإعمار الذي تعتزم مصر استضافته فور التوصل لوقف إطلاق النار.

