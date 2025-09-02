قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

الشباب والرياضة: تنفيذ تفتيش مالي وإداري على عدد من مراكز الشباب والتنمية الشبابية بالغربية

وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة
أ ش أ

توجهت لجنة من الرقابة والمعايير بوزارة الشباب والرياضة للتفتيش المالي والإداري على عدد من مراكز الشباب والتنمية الشبابية بمحافظة الغربية، ومن ضمنها (مركز شباب سبرباي سابقا وحاليا محمد السيد سامي، ومركز شباب حصة شبشير، ومركز التنمية الشبابية بالهياتم)، للتأكد من تطبيق الخطة الاستثمارية ومعايير الرقابة، ومتابعة الخطة التي تنفذها مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، وفحص جميع السجلات المالية والإدارية، وبحث أى معوقات ووضع الحلول اللازمة لها في ضوء الإمكانيات المتاحة.


وذكرت الوزارة - في بيان اليوم /الاثنين/ - أن ذلك يأتي في إطار الجهود لضبط المنظومة الرياضية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد، مؤكدة حرصها على المتابعة المستمرة للهيئات الرياضية والشبابية من خلال الإدارة المركزية للرقابة والمعايير، للقيام بأعمال التفتيش المالي والإداري، والوقوف على أوجه القصور ومقارنة الأداء الفعلي بالأداء المخطط لوضع تصور للتطوير ومؤشرات لقياس الأداء، ومعرفة مدى الكفاءة والفاعلية، والتي تأتي انطلاقاً من إيمان القيادة بأهمية الرياضة كأداة لبناء الإنسان والمجتمع.
 

