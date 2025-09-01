قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى يزف بشرى للمصريين بحلول 2027
سعر الذهب عيار 21 الآن الثلاثاء 2 سبتمبر 2025
ما مصير عقد العمل حال وفاة أحد الطرفين؟ قانون العمل الجديد يحسم الجدل
سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 2 سبتمبر 2025
لمن لم ير النبي حتى الآن.. علي جمعة يصفه بدقة كأنه أمام عينيك
جدول مباريات الزمالك خلال شهر سبتمبر
بعد الارتفاع العالمي.. سعر الذهب اليوم في مصر بجميع العيارات
أول تعليق من إيزاك بعد انتقاله إلى ليفربول
عبدالله السعيد وأحمد حجازي يرفضان الانضمام لمنتخب مصر.. ماذا حدث؟
رئيس اتحاد الجوجيتسو: العاصمة الإدارية ستحتضن إحدى أهم بطولات اللعبة
ليفربول يتعاقد مع إيزاك من نيوكاسل مقابل رقم قياسي
فريق تجديف أسوان يتأهل لدور الـ 16 في البطولة العربية لتنس الطاولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ليفربول يتعاقد مع إيزاك من نيوكاسل مقابل رقم قياسي

إيزاك
إيزاك
القسم الرياضي

أصبح ألكسندر إيزاك أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم البريطانية؛ بعد انضمامه إلى ليفربول مقابل 125 مليون جنيه إسترليني (170 مليون دولار) من نيوكاسل، اليوم الإثنين، منهيًا بذلك أكبر ملحمة في سوق الانتقالات الصيفية.

وتحققت أمنيات المهاجم السويدي البالغ من العمر 25 عامًا؛ بعد أن كشف صراحةً عن استيائه من نيوكاسل، في منشورٍ مثير للجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، زعم فيه أن النادي أخل بوعوده بشأن اتفاقية تسمح له بالانتقال إلى ليفربول.

وخلال سعيه للانتقال إلى ليفربول، تدرب إيزاك بعيدًا عن تشكيلة نيوكاسل الرئيسية لأسابيع، وغاب عن أول 3 مباريات للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بما في ذلك مباراة ضد ليفربول.

وقدّم ليفربول عرضًا بقيمة 110 ملايين جنيه إسترليني لضم إيزاك خلال فترة الانتقالات، وانتظر الفرصة المناسبة قبل أن يعود بعرضٍ ثانٍ، نجح في النهاية، لضم المهاجم، الذي سجل 23 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، ليحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري خلف محمد صلاح نجم ليفربول. 

وقبل نيوكاسل هذا العرض، بعد فشله الأسبوع الماضي- بعد محادثات مع إيزاك- في محاولة أخيرة لإبقائه في النادي الذي تديره السعودية.

وأُعلن عن الانتقال بعد ساعات قليلة من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية رسميًا، وصرح إيزاك بأنه شعر "بشعور رائع" بالانضمام إلى ليفربول فيما وصفه الفريق بأنه "عقد طويل الأمد".

وقال: "لقد كانت رحلة طويلة للوصول إلى هنا، لكنني سعيد للغاية بكوني جزءًا من هذا الفريق، وهذا النادي، وكل ما يمثله، إنه شيء أفتخر به وأتطلع إليه بشدة.

أنا سعيد جدًا بانتهاء الأمر، وبأنني أستطيع العودة إلى العمل. أتطلع إلى رؤية زملائي في الفريق والجماهير، والعودة إلى الملاعب."

وفي بيان مقتضب من 37 كلمة أعلن فيه رحيل إيزاك، أكد نيوكاسل حصوله على مبلغ قياسي بريطاني، يتجاوز مبلغ 116 مليون جنيه إسترليني (156 مليون دولار) الذي دفعه ليفربول لضم صانع الألعاب فلوريان فيرتز في يوليو. 

وتجاوز هذا المبلغ بدوره مبلغ موسيس كايسيدو الذي اشتراه تشيلسي مقابل 115 مليون جنيه إسترليني (146 مليون دولار) في أغسطس 2023.

ويجعل هذا إيزاك رابع أغلى لاعب على الإطلاق- بالدولار- بعد نيمار (انضم إلى باريس سان جيرمان مقابل 262 مليون دولار في 2017)، وكيليان مبابي (انضم إلى باريس سان جيرمان مقابل 216 مليون دولار في 2018)، وفيليب كوتينيو (انضم إلى برشلونة في صفقة بلغت قيمتها 192 مليون دولار في 2018).

ألكسندر إيزاك ليفربول نيوكاسل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1500 جنيه منحة المولد النبوي

شروط الحصول على 1500 جنيه منحة المولد النبوي من الحكومة

سوزى الاردنية

قرار عاجل ضد البلوجر سوزي الأردنية بالقاهرة

أرشيفية

شقة فيصل.. السنيورة والملك أمام النيابة بتهمة تصوير أفلام إب.احية

1500 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة

صرف 1500 جنيه منحة بمناسبة المولد النبوي.. تعرف على الفئات المستحقة

إجازة

إجازة الوضع للرجال.. التطبيق بدأ رسميا من اليوم| لا تخصم من الرصيد

قانون العمل الجديد

قانون العمل الجديد.. نظام جديد للإجازات السنوية والعارضة والمرضية

جانب من الاجتماع

«المالية» تعلن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025

شعار الزمالك

شباب بلوزداد يخطف صفقة الزمالك رسميا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

محكمة

السجن 15 سنة لعاطل وعام لربة منزل في قضية خطف وتعذيب وسرقة شخص بالخصوص

محكمة

تأجيل محاكمة المتهم بقتل شاب بسبب أولوية تحميل الركاب في القليوبية

كلنا واحد

بدأ من اليوم.. منافذ كلنا واحد توفر مستلزمات المدارس باسعار مخفضة

بالصور

كيف تجعلين طفلك يسمع كلامك وهو مقتنع أنه يتخذ قراراته بنفسه؟

كيف تجعلين طفلك يسمع كلامك وهو مقتنع أنه يتخذ قراراته بنفسه؟
كيف تجعلين طفلك يسمع كلامك وهو مقتنع أنه يتخذ قراراته بنفسه؟
كيف تجعلين طفلك يسمع كلامك وهو مقتنع أنه يتخذ قراراته بنفسه؟

احترس .. عطرك المفضل قد يسبب سرطان الجلد فى هذه الحالة

احترس عطرك المفضل قد يسبب سرطان الجلد فى هذه الحالة
احترس عطرك المفضل قد يسبب سرطان الجلد فى هذه الحالة
احترس عطرك المفضل قد يسبب سرطان الجلد فى هذه الحالة

متلازمة الرقبة النصية عند الأطفال وعلاقتها باستخدام الجوال

متلازمة الرقبة النصية عند الأطفال وعلاقتها باستخدام الجوال
متلازمة الرقبة النصية عند الأطفال وعلاقتها باستخدام الجوال
متلازمة الرقبة النصية عند الأطفال وعلاقتها باستخدام الجوال

كيف تحمين طفلك من السمنة في سن مبكرة؟

كيف تحمين طفلك من السمنة في سن مبكرة؟
كيف تحمين طفلك من السمنة في سن مبكرة؟
كيف تحمين طفلك من السمنة في سن مبكرة؟

فيديو

بوسي

شنطة بـ3 ملايين وشبشب بـ51 ألف.. بوسي تثير الجدل في الساحل

الاختيار 4

مفيش حاجة اسمها كاستينج الاختيار 4… أشرف زكي يحذر: متخلوش حد ينهبكم ويضحك عليكم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

المزيد