ليفربول يتعاقد مع إيزاك من نيوكاسل مقابل رقم قياسي

أصبح ألكسندر إيزاك أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم البريطانية؛ بعد انضمامه إلى ليفربول مقابل 125 مليون جنيه إسترليني (170 مليون دولار) من نيوكاسل، اليوم الإثنين، منهيًا بذلك أكبر ملحمة في سوق الانتقالات الصيفية.

وتحققت أمنيات المهاجم السويدي البالغ من العمر 25 عامًا؛ بعد أن كشف صراحةً عن استيائه من نيوكاسل، في منشورٍ مثير للجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، زعم فيه أن النادي أخل بوعوده بشأن اتفاقية تسمح له بالانتقال إلى ليفربول.

وخلال سعيه للانتقال إلى ليفربول، تدرب إيزاك بعيدًا عن تشكيلة نيوكاسل الرئيسية لأسابيع، وغاب عن أول 3 مباريات للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بما في ذلك مباراة ضد ليفربول.

وقدّم ليفربول عرضًا بقيمة 110 ملايين جنيه إسترليني لضم إيزاك خلال فترة الانتقالات، وانتظر الفرصة المناسبة قبل أن يعود بعرضٍ ثانٍ، نجح في النهاية، لضم المهاجم، الذي سجل 23 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، ليحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري خلف محمد صلاح نجم ليفربول.

وقبل نيوكاسل هذا العرض، بعد فشله الأسبوع الماضي- بعد محادثات مع إيزاك- في محاولة أخيرة لإبقائه في النادي الذي تديره السعودية.

وأُعلن عن الانتقال بعد ساعات قليلة من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية رسميًا، وصرح إيزاك بأنه شعر "بشعور رائع" بالانضمام إلى ليفربول فيما وصفه الفريق بأنه "عقد طويل الأمد".

وقال: "لقد كانت رحلة طويلة للوصول إلى هنا، لكنني سعيد للغاية بكوني جزءًا من هذا الفريق، وهذا النادي، وكل ما يمثله، إنه شيء أفتخر به وأتطلع إليه بشدة.

أنا سعيد جدًا بانتهاء الأمر، وبأنني أستطيع العودة إلى العمل. أتطلع إلى رؤية زملائي في الفريق والجماهير، والعودة إلى الملاعب."

وفي بيان مقتضب من 37 كلمة أعلن فيه رحيل إيزاك، أكد نيوكاسل حصوله على مبلغ قياسي بريطاني، يتجاوز مبلغ 116 مليون جنيه إسترليني (156 مليون دولار) الذي دفعه ليفربول لضم صانع الألعاب فلوريان فيرتز في يوليو.

وتجاوز هذا المبلغ بدوره مبلغ موسيس كايسيدو الذي اشتراه تشيلسي مقابل 115 مليون جنيه إسترليني (146 مليون دولار) في أغسطس 2023.

ويجعل هذا إيزاك رابع أغلى لاعب على الإطلاق- بالدولار- بعد نيمار (انضم إلى باريس سان جيرمان مقابل 262 مليون دولار في 2017)، وكيليان مبابي (انضم إلى باريس سان جيرمان مقابل 216 مليون دولار في 2018)، وفيليب كوتينيو (انضم إلى برشلونة في صفقة بلغت قيمتها 192 مليون دولار في 2018).