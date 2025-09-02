شوقي السعيد يثير الجدل: زيزو خارج الأهلي

أثار شوقي السعيد، لاعب الزمالك السابق، حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك أكد فيه أن أحمد سيد “زيزو”، لاعب الأهلي الحالي، أصبح خارج حسابات النادي الأهلي.



وكتب السعيد: “زيزو خارج الأهلي”.

يواصل النادي الأهلي استعداداته لاستكمال مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، وسط رغبة قوية في تحسين النتائج واستعادة توازنه بعد بداية متذبذبة.

الأهلي، حامل لقب النسخة الماضية، جمع 5 نقاط فقط منذ انطلاق الموسم بعدما خسر أمام بيراميدز وتعادل في مباراتين، مقابل فوز وحيد، وهو ما دفع الإدارة والجهاز الفني للتحرك سريعًا لتصحيح المسار.

ويشهد شهر سبتمبر الجاري سلسلة من المواجهات القوية للمارد الأحمر، أبرزها مباراة القمة أمام الزمالك في التاسع والعشرين من الشهر، وهي المواجهة التي تحظى دائمًا بمتابعة جماهيرية ضخمة وتعد محطة مفصلية في سباق المنافسة على اللقب.

كما سيخوض الأهلي اختبارات أخرى لا تقل أهمية، بمواجهة كل من إنبي وسيراميكا كليوباترا وحرس الحدود، في وقت يستمر فيه البحث عن مدير فني جديد بعد رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو.

الدوري المصري هذا الموسم يقام بنظام جديد، حيث تتنافس 21 فريقًا في مرحلة أولى من دور واحد، على أن يتم تقسيمهم لاحقًا إلى مجموعتين، الأولى تضم الأندية السبعة الأوائل للمنافسة على اللقب، بينما تتصارع باقي الفرق لتفادي الهبوط.

مواعيد مباريات الأهلي في سبتمبر 2025

الأهلي × إنبي – الأحد 14 سبتمبر – 08:00 مساءً

الأهلي × سيراميكا كليوباترا – الجمعة 19 سبتمبر – 08:00 مساءً

الأهلي × حرس الحدود – الثلاثاء 23 سبتمبر – 05:00 مساءً

الأهلي × الزمالك – الإثنين 29 سبتمبر – 08:00 مساءً