محافظات

موجز أخبار جنوب سيناء.. تكريم المشاركين فى مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر.. وسيدة سعودية تتبرع ببناء مسجد

الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء
الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء
ايمن محمد

شهدت محافظة جنوب سيناء العديد من الأحداث والفعاليات في طور سيناء اهمها تكريم الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء  للمشاركين فى مشروع انتاج الهيدروجين الأخضر العملاق بطور سيناء  وكذلك تكريم سيدة سعودية من أصل مصري من طور سيناء للتبرع الكامل ببناء مسجد في منطقة ابني بيتك بطور سيناء

واليكم تفاصيل الاخبار 

كرم اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم، ممثلي الوزارات والهيئات والشركة العالمية المشاركة في اعداد خطة  تنفيذية لمشروع إنتاج الطاقة والهيدروجين الأخضر بمدينة الطور، في فعاليات الجلسة التشاورية الثانية للمشروع، والتي عُقدت بأحد الفنادق الكبرى بمدينة شرم الشيخ، تنفيذًا لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعم استراتيجية الدولة للتحول نحو الطاقة المتجددة وتحقيق رؤية مصر 2030.

وخلال مراسم التكريم، أشاد المحافظ بجهود جميع الأطراف المشاركة في إنجاز الدراسات البيئية والفنية والاجتماعية للمشروع، مؤكدًا أن المشروع يمثل نقلة تاريخية لمستقبل الطاقة في مصر ومصدر فخر لأبناء سيناء، نظرًا لاعتماده على أحدث تكنولوجيا الطاقة الخضراء من الرياح والشمس، وكونه خطوة مهمة لوضع مصر على خريطة الدول الرائدة عالميًا في إنتاج الهيدروجين الأخضر.

كما تبادل محافظ جنوب سيناء الدروع والهدايا التذكارية مع قيادات الشركة العالمية المنفذة وكبار المشاركين في الجلسة، تقديرًا لدورهم في دعم وتنفيذ المشروع القومي العملاق، الذي سيسهم في توفير آلاف فرص العمل وتنمية المجتمع المحلي وتنشيط الاستثمار الزراعي والسياحي في المنطقة.

وأكد اللواء خالد مبارك أن الدولة تقدم كل الدعم لتحويل جنوب سيناء إلى مركز عالمي للطاقة الخضراء، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يعكس رؤية القيادة السياسية في بناء مستقبل قائم على الابتكار والاستدامة.

كرم اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، السيدة عدوية راشد الجهني، سعودية الجنسية ومن أصول طور سيناء، تقديرًا لمبادرتها الخيرية بالتبرع الكامل لبناء مسجد جديد في منطقة “ابني بيتك” بمدينة الطور.

جاء ذلك بحضور وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، حيث أوضح المحافظ أن المسجد الجديد يقام على مساحة 1450 مترًا مربعًا، ويضم صحنًا رئيسيًا بمساحة 1100 متر مربع

ويشار إلى أن المسجد في مرحلة التشطيبات النهائية وسيتم افتتاحه قريبًا، ليكون إضافة عمرانية وروحية تخدم  المنطقة.

وأعرب المحافظ عن خالص شكره وتقديره للسيدة الجهني، مؤكدًا أن هذه المبادرة تعكس عمق الروابط التاريخية وأواصر النسب والدم بين الشعبين المصري والسعودي، وتجسد روح العطاء والعمل الخيري في دعم المشروعات الدينية والتنموية بالمحافظة.

كما أكد اللواء خالد مبارك أن محافظة جنوب سيناء تحرص دائمًا على تكريم الشخصيات التي تسهم في خدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن المسجد الجديد سيكون منارة إيمانية وحضارية لأهالي مدينة الطور.

