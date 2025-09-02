أخبار قنا.. إزالة 73 حالة تعد على أملاك الدولة.. إغلاق منشآت طبية خلال حملات تفتيشية

شهدت محافظة قنا، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأحداث، أبرزها مصرع شاب بآلة حادة خلال مشاجرة بنجع حمادى، عملية جراحية دقيقة تنقذ مريضة من ورم معقد بالغدة النكافية بالمستشفى العام، إزالة 73 حالة تعد على أملاك الدولة، إغلاق وإنذارات لمنشآت طبية خلال حملات تفتيشية، والمحافظ يتابع تنفيذ مشروع المنطقة الحرفية بالترامسة.





مصرع شاب بآلة حادة خلال مشاجرة بقنا

لقى شاب مصرعه، عقب إصابته بطعنات آلة حادة خلال مشاجرة نشبت مع أحد جيرانه بقرية بهجورة التابعة لمركز نجع حمادى شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع شاب بطعنات آلة حادة خلال مشاجرة بقرية بهجورة التابعة لمركز نجع حمادى.





عملية جراحية دقيقة تنقذ مريضة من ورم معقد بالغدة النكافية بمستشفى قنا العام

نجح فريق جراحي متخصص بمستشفى قنا العام، في إجراء عملية دقيقة لاستئصال ورم بالغدة النكافية مع الحفاظ الكامل على العصب السابع المسؤول عن حركة الوجه، وذلك ضمن حملة “أبطال في غرف العمليات”.

وحضرت المريضة إلى مستشفى قنا العام، بعد معاناة استمرت أكثر من ستة أشهر، حيث خضعت للفحوصات والأشعة والتحاليل اللازمة قبل تجهيزها للعمليات، وأظهرت النتائج وجود ورم بالغدة النكافية استدعى التدخل الجراحي الفورى.

ضمن الموجة 27.. إزالة 73 حالة تعد على أملاك الدولة في قنا



نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، حملة إزالة مكبرة، استهدفت التعديات على أراضي الدولة بقطاع الجوازات في منطقة حاجر الجبل، وذلك في إطار أعمال الموجه 27 لمكافحة التعديات على أراضي أملاك الدولة.

قاد الحملة محمد عبدالحفيظ، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وبرفقته نقيب سعد مسئول تنظيم المدينة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية؛ تطبيقًا لاستراتيجية الدولة الهادفة إلى التصدي الحاسم للبناء المخالف وحماية الأراضي العامة.



لمواجهة النفايات الطبية.. إغلاق وإنذارات لمنشآت طبية خلال حملات تفتيشية بقنا

واصلت الأجهزة التنفيذية بقنا، حملاتها المكثفة للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة، بالتنسيق بين الإدارة العامة لشؤون البيئة برئاسة المهندسة أماني صلاح، وإدارات البيئة بمراكز قنا، قوص، نجع حمادي، وإدارة العلاج الحر، وإدارة النفايات الطبية الخطرة، بمديرية الصحة بقنا، وشرطة البيئة والمسطحات المائية.

وشهد شهر أغسطس الماضي تنفيذ عدد من الحملات التفتيشية التي استهدفت 18 منشأة طبية خاصة، وأسفرت عن تحرير 7 محاضر مخالفات بيئية، وإصدار 9 إنذارات مع منح مهلة محددة لتوفيق الأوضاع، بالإضافة إلى غلق وتشميع معملين للتحاليل الطبية لمخالفتهم الاشتراطات البيئية والصحية.



لدعم الحرف اليدوية.. محافظ قنا يتابع تنفيذ مشروع المنطقة الحرفية بالترامسة

ناقش الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، مع المهندس تيسير خاطر، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية، الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من مشروع المنطقة الحرفية بمنطقة الترامسة.

وقدم المهندس أسامة شكري عرضا توضيحيا تناول نسب الإنجاز بالمرحلة الأولى، موضحا أنها بلغت نحو 80%، مع استعراض أبرز التحديات المرتبطة بأعمال المرافق والخدمات، والتي تشمل قطاعات الكهرباء، والطرق والكباري، والمياه، والصرف الصحي، والغاز، والحماية المدنية.



