موعد افتتاح حديقة الحيوان رسمياً .. وسعر التذاكر الجديدة
«عيسى» للأحمال.. و«أمير» للحراس | الأهلي يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد بقيادة عادل مصطفى
محمد إمام يشوق جمهوره بكواليس تصوير شمس الزناتي
من تيانانمن إلى واشنطن| كيف يعيد التحالف الثلاثي رسم مستقبل الصراع العالمي؟.. خبير يجيب
مترو الخط الثالث يمدد ساعات التشغيل لنقل جماهير مباراة مصر وإثيوبيا
الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
أخبار قنا.. إزالة 73 حالة تعد على أملاك الدولة.. إغلاق منشآت طبية خلال حملات تفتيشية



يوسف رجب

شهدت محافظة قنا، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأحداث، أبرزها مصرع شاب بآلة حادة خلال مشاجرة بنجع حمادى، عملية جراحية دقيقة تنقذ مريضة من ورم معقد بالغدة النكافية بالمستشفى العام، إزالة 73 حالة تعد على أملاك الدولة، إغلاق وإنذارات لمنشآت طبية خلال حملات تفتيشية، والمحافظ يتابع تنفيذ مشروع المنطقة الحرفية بالترامسة.

 

مصرع شاب بآلة حادة خلال مشاجرة بقنا

لقى شاب مصرعه، عقب إصابته بطعنات آلة حادة خلال مشاجرة نشبت مع أحد جيرانه بقرية بهجورة التابعة لمركز نجع حمادى شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع شاب بطعنات آلة حادة خلال مشاجرة بقرية بهجورة التابعة لمركز نجع حمادى.


 

عملية جراحية دقيقة تنقذ مريضة من ورم معقد بالغدة النكافية بمستشفى قنا العام

نجح فريق جراحي متخصص بمستشفى قنا العام، في إجراء عملية دقيقة لاستئصال ورم بالغدة النكافية مع الحفاظ الكامل على العصب السابع المسؤول عن حركة الوجه، وذلك ضمن حملة “أبطال في غرف العمليات”.

وحضرت المريضة إلى مستشفى قنا العام، بعد معاناة استمرت أكثر من ستة أشهر، حيث خضعت للفحوصات والأشعة والتحاليل اللازمة قبل تجهيزها للعمليات، وأظهرت النتائج وجود ورم بالغدة النكافية استدعى التدخل الجراحي الفورى.

ضمن الموجة 27.. إزالة 73 حالة تعد على أملاك الدولة في قنا
 

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، حملة إزالة مكبرة، استهدفت التعديات على أراضي الدولة بقطاع الجوازات في منطقة حاجر الجبل، وذلك في إطار أعمال الموجه 27 لمكافحة التعديات على أراضي أملاك الدولة.

قاد الحملة محمد عبدالحفيظ، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وبرفقته نقيب سعد مسئول تنظيم المدينة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية؛ تطبيقًا لاستراتيجية الدولة الهادفة إلى التصدي الحاسم للبناء المخالف وحماية الأراضي العامة.
 

لمواجهة النفايات الطبية.. إغلاق وإنذارات لمنشآت طبية خلال حملات تفتيشية بقنا

واصلت الأجهزة التنفيذية بقنا، حملاتها المكثفة للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة، بالتنسيق بين الإدارة العامة لشؤون البيئة برئاسة المهندسة أماني صلاح، وإدارات البيئة بمراكز قنا، قوص، نجع حمادي، وإدارة العلاج الحر، وإدارة النفايات الطبية الخطرة، بمديرية الصحة بقنا، وشرطة البيئة والمسطحات المائية.

وشهد شهر أغسطس الماضي تنفيذ عدد من الحملات التفتيشية التي استهدفت 18 منشأة طبية خاصة، وأسفرت عن تحرير 7 محاضر مخالفات بيئية، وإصدار 9 إنذارات مع منح مهلة محددة لتوفيق الأوضاع، بالإضافة إلى غلق وتشميع معملين للتحاليل الطبية لمخالفتهم الاشتراطات البيئية والصحية.
 

لدعم الحرف اليدوية.. محافظ قنا يتابع تنفيذ مشروع المنطقة الحرفية بالترامسة

ناقش الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، مع المهندس تيسير خاطر، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية، الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من مشروع المنطقة الحرفية بمنطقة الترامسة.

وقدم المهندس أسامة شكري عرضا توضيحيا تناول نسب الإنجاز بالمرحلة الأولى، موضحا أنها بلغت نحو 80%، مع استعراض أبرز التحديات المرتبطة بأعمال المرافق والخدمات، والتي تشمل قطاعات الكهرباء، والطرق والكباري، والمياه، والصرف الصحي، والغاز، والحماية المدنية.

 

قنا مستشفى قنا العام مصرع شاب إغلاق منشآت طبية أخبار قنا النفايات الطبية



جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟



هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي



تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم



موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها



من 6 سنين.. حقيقة فيديو ذبـ.ـح طفل لتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة أثرية بالواحات|صور

كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل إلكترونيًا

كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل إلكترونيًا



المسمار في مأزق.. غضب في القلعة الحمراء بعد القرار المفاجئ من نجم الفريق والسبب وسام أبوعلي

فيفا يسلّط الضوء على أقوى مواجهات تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026

فيفا يسلّط الضوء على أقوى مواجهات تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026

الانتح.ار.. الصحة العالمية تؤكد إصابة اكثر من مليار شخص بأمراض نفسية| تفاصيل

الصحة العالمية تؤكد إصابة أكثر من مليار شخص بأمراض نفسية| تفاصيل



موعد افتتاح حديقة الحيوان رسمياً .. وسعر التذاكر الجديدة





يعالج الإمساك والإسهال فى وقت واحد .. اكتشف الزيت المذهل





ليلى زاهر تتألق في المشهد الأخير من حكاية «هند».. ورسالة قوية لكل ضحايا الخيانة |صور





6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة لـ اللانش بوكس







فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق



تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟



بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"











