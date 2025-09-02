قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد افتتاح حديقة الحيوان رسمياً .. وسعر التذاكر الجديدة
«عيسى» للأحمال.. و«أمير» للحراس | الأهلي يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد بقيادة عادل مصطفى
محمد إمام يشوق جمهوره بكواليس تصوير شمس الزناتي
من تيانانمن إلى واشنطن| كيف يعيد التحالف الثلاثي رسم مستقبل الصراع العالمي؟.. خبير يجيب
مترو الخط الثالث يمدد ساعات التشغيل لنقل جماهير مباراة مصر وإثيوبيا
الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
اقتصاد

النفط يرتفع عند التسوية مع اضطراب الإمدادات وتراجع الدولار

ارتفعت أسعار النفط  بأكثر من 1%، يوم الاثنين أول سبتمبر بسبب المخاوف من اضطراب الإمدادات الناجم عن تكثيف الضربات الجوية الروسية الأوكرانية وتراجع الدولار.

وصعد خام برنت 67 سنتاً، أو 99 %، ليصل عند التسوية إلى 68.15 دولار للبرميل. 

وزاد خام غرب تكساس الوسيط 67 سنتاً، أو 1.05 %، إلى 64.68 دولار للبرميل.

وكان التداول هادئاً بسبب عطلة عيد العمال الرسمية الأميركية.

وسجل الخامان في أغسطس أول انخفاض شهري لهما منذ أربعة أشهر، وتراجعا 6% أو أكثر نتيجة زيادة تحالف

أوبك+ للإنتاج.

وقال أولي هانسن المسؤول عن استراتيجية السلع الأولية في ساكسو بنك "انخفض النفط الخام في أغسطس وبدأ سبتمبر

دون اتجاه واضح في إطار النطاقات المحددة".

وينصب تركيز المستثمرين على بكين حيث يشارك الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الروسي فلاديمير بوتين ورئيس

الوزراء الهندي ناريندرا مودي في قمة شنغهاي الإقليمية.

وأضاف هانسن أن اجتماع أوبك+ في السابع من سبتمبر يحظى باهتمام بالغ أيضاً.

 تدفق النفط الروسي

ولا تزال الأسواق قلقة بشأن تدفقات النفط الروسي، إذ انخفضت الشحنات الأسبوعية من موانئها إلى أدنى مستوى لها في أربعة أسابيع عند 2.72 مليون برميل يومياً، وفقاً لبيانات تعقب الناقلات التي استشهد بها محللو إيه.إن.زد في مذكرة.

وتوعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الأحد بالرد من خلال الأمر بشن المزيد من الضربات في العمق الروسي بعد هجمات الطائرات الروسية المسيرة على منشآت الطاقة في شمال وجنوب أوكرانيا. وكثف البلدان من غاراتهما الجوية في الأسابيع القليلة الماضية، استهدافاً للبنية التحتية للطاقة وتعطيل صادرات النفط الروسية.

 الإنتاج والأسعار

وأظهر استطلاع أجرته رويترز يوم الجمعة أن من غير المرجح أن تكتسب أسعار النفط قوة دافعة كبيرة عن المستويات الحالية هذا العام، إذ يزيد ارتفاع الإنتاج لدى كبار المنتجين من خطر حدوث فائض في الإنتاج، كما أن تهديدات الرسوم الجمركية الأمريكية تؤثر على نمو الطلب.

وقال محللون في بنك إتش.إس.بي.سي في مذكرة إن من المتوقع مع انتهاء موسم الصيف أن ترتفع مخزونات النفط في الربع الأخير من عام 2025 والربع الأول من عام 2026 مع فائض قدره 1.6 مليون برميل يومياً في الربع الأخير.

تقرير الوظائف الأميركي

وسيعطي تقرير سوق العمل الأميركي هذا الأسبوع قراءة مهمة لصحة الاقتصاد الأميركي وسيختبر ثقة المستثمرين في أن خفض أسعار الفائدة سيأتي قريباً، وهي وجهة نظر رفعت من شهيتهم للأصول ذات المخاطر العالية مثل السلع الأولية.

وقبل صدور البيانات، هبط الدولار اليوم الاثنين إلى أدنى مستوى له في خمسة أسابيع، مما يجعل النفط أرخص للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

