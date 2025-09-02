قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سفير مصر في باماكو يعقد لقاءً مع وزير التجارة المالي لمتابعة مخرجات زيارة وزير الخارجية
وزير الخارجية يحذر من خطورة الجرائم الإسرائيلية ويطالب رئيس المجلس الأوروبي بوضع حد لها
رئيس البرلمان الإيراني: الدول الأوروبية لا تمتلك حق تفعيل آلية الزناد
تأمينات شاملة.. قانون العمل الجديد يفتح مظلة الحماية للعمالة غير المنتظمة
سماع دوي إطلاق نار و رصد تحركات لآليات عسكرية في طرابلس
زيارة مفاجئة ليلًا .. وزير الصحة ينهي التعاقد مع شركات النظافة والأمن بمستشفى الهرم
هل يجوز صيام يوم المولد النبوي بنية الاقتداء بالرسول؟.. الإفتاء تجيب
الأطباء يغلقون شارع أيالون في تل أبيب للمطالبة باستعادة الأسرى
دعاء رسول الله لا يرد أبدا.. أحلامك تتحقق بـ9 كلمات فهل تعرفها؟
لضمان سلامة الركاب.. "الأنفاق" تجري اختبارات حريق في ورشة مونوريل شرق النيل
تحرك 3 شاحنات وقود إلى غزة ضمن القافلة الـ28 من المساعدات الإنسانية
علي جمعة: أحبّوا رسولَ الله وعلِّموا أبناءَكم حبَّه فهو سفينةُ النجاة
رياضة

أحمد حسن يشيد بـ أداء عمر الساعي.. تفاصيل

باسنتي ناجي

شارك الإعلامي أحمد حسن منشوراً بشأن اللاعب عمر الساعي ومشاركته في قائمة منتخب مصر استعداداً لكأس العرب.

وكتب أحمد حسن:"عمر الساعي خلال 5 مباريات شارك فيهم كبديل سجل 3 اهداف و صنع هدف ..تواجد في قائمة منتخب مصر استعداداً لكأس العرب ".

وتحدث ياسر ريان لاعب النادي الأهلي السابق، عن سباق المنافسة على لقب الدوري المصري هذا الموسم.

وقال ياسر ريان في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور:"المصري البورسعيدي منافس قوي على لقب الدوري المصري، وسيكون المنافس الأول بعد الأهلي ثم يأتي الزمالك وبيراميدز".

وأضاف:"على بيراميدز أن يركز على الموسم الحالي، وينسى ما حققه في الموسم الماضي لأن أداء بعض للاعبين متراجع، ومن وجهة نظري عصبية مدرب بيراميدز أصبحت تؤثر على اللاعبين.

وأكمل:"عمر الساعي لاعب جيد وسعيد بخروجه على سبيل الإعارة للحصول على فرصة أكبر للمشاركة، وأعتقد أنه لم يستغل فرصة تواجده في الأهلي".

واختتم حديثه قائلًا:" لاعبي الأهلي خافوا من تكرار سيناريو مباراة مودرن ضد فاركو، لذلك حقق الفربق نتيجة كبيرة وعلى امام عاشور عدم الاستعجال في العودة وان ينتظر حتى يتعافى نهائيا من الإصابة ثم المشاركة كاملة".

الإعلامية عبير الاباصيري

رفضوا انقاذها عشان 1400 جنيه.. ماذا حدث مع الإعلامية عبير الاباصيري بمستشفى الهرم؟

الأزهر يطلب 9 آلاف معلم للتعيين الفوري.. الشروط والتخصصات ورابط التقديم

الأزهر يطلب 9 آلاف معلم للتعيين الفوري.. الشروط والتخصصات ورابط التقديم

بعد الارتفاع العالمي.. سعر الذهب اليوم في مصر بجميع العيارات

63.8 %للاداب 60.3 % للحقوق 50.9 للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

يتيم الأبوين.. القصة الكاملة لمصرع شاب تحت عجلات قطار قليوب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-9-2025

هيئة البث الإسرائيلية تعلن عن هدنة لمدة 60 يوما.. وصفقة لتبادل الأسرى

بنتي كل ما يتقدم لها عريس لا يحدث نصيب؟.. أمين الإفتاء يجيب

أجواء مختلفة.. كيف تحتفلين بمولد النبي مع أطفالك في أجواء عائلية؟

نشرة المرأة والمنوعات: متلازمة الرقبة النصية عند الأطفال.. مكون في معجون الأسنان يهاجم الذاكرة

في حمام السباحة.. عائشة بن احمد بالمايوه تشعل السوشيال ميديا

حلويات مولد النبي.. طريقة عمل ملبن الخيط

نشرة المرأة والمنوعات.. في حمام السباحة.. عائشة بن أحمد بالمايوه تشعل السوشيال ميديا.. حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 صحيا ومهنيا وعاطفيا

بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالتها الأخيرة

أجواء مختلفة.. كيف تحتفلين بمولد النبي مع أطفالك في أجواء عائلية؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

