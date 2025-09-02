قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد افتتاح حديقة الحيوان رسمياً .. وسعر التذاكر الجديدة
«عيسى» للأحمال.. و«أمير» للحراس | الأهلي يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد بقيادة عادل مصطفى
محمد إمام يشوق جمهوره بكواليس تصوير شمس الزناتي
من تيانانمن إلى واشنطن| كيف يعيد التحالف الثلاثي رسم مستقبل الصراع العالمي؟.. خبير يجيب
مترو الخط الثالث يمدد ساعات التشغيل لنقل جماهير مباراة مصر وإثيوبيا
الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
أخبار العالم

سقوط 38 شهيدًا بنيران قوات الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم

محمود نوفل

رصدت وسائل إعلام فلسطينية سقوط 38 شهيدًا بنيران قوات الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

جدير بالذكر  شهدت مدينة غزة في الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء، سلسلة انفجارات عنيفة خاصة في أحياء مثل الشيخ رضوان والزيتون، مع استخدام إسرائيل عربات روبوتية مفخخة محمّلة بعشرات الأطنان من المتفجرات.

تصاعدت وتيرة هذه الهجمات التي أدت إلى دمار واسع وهلع بين السكان المدنيين.

وأفادت تقارير ميدانية أن الجيش الإسرائيلي دمّر نحو 300 وحدة سكنية يوميًا في غزة وجباليا، باستخدام ما يقارب 15 روبوتًا مفخخًا محمّلة بنحو 100 طن من المتفجرات.

وتستخدم هذه الروبوتات لنسف المنازل والبنى الرئيسية، وتخلّف دمارًا واسعًا على مدى واسع من الأحياء السكنية.

ويوضح المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن هذه الهجمات تستهدف مناطق محددة داخل غزة تشمل: الزيتون، الصبرة، الشجاعية، التفاح، الصفطاوي، وأبو إسكندر.

وأشار إلى أن عدد الروبوتات المفخخة التي يُستخدمها الجيش يوميًا تضاعف منذ انتهاء ما أسماه "الهدنة الإنسانية المؤقتة"، من حوالي 7 إلى ما يصل إلى 15 روبوتًا يوميًا.

في سياق متصل، أكدت مصادر طبية فلسطينية وصول عشرات الآلاف من السكان إلى الملاجئ المزدحمة في المناطق الجنوبية والشرقية لمدينة غزة، وسط نقص حاد في الغذاء والماء والرعاية الطبية.

وتوفي أكثر من 150 شخصًا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية نتيجة الحرب، حسب بيانات رسمية محلية، بينما يُشير بعض السكان إلى أن سلسلة الانفجارات كانت بمثابة لحظات رعب متتالية، وفقا لـ فايننشال تايمز.

وتأتي هذه التطورات في سياق استعدادات إسرائيل لشن هجوم بري موسّع على غزة، حيث تشمل تحركاتها إدخال دبابات إلى المدينة وتفجير عربات مدرعة مفخّخة لاستهداف الأحياء الحضرية بصورة ممنهجة، وفقا لـ رويترز.

ويُشير مراقبون إلى أن هذه الاستراتيجية العسكرية – في ظل صمت دولي واضح – تشكل تهديدًا وجوديًا لسكان غزة، وتسابق الزمن نحو تدمير كامل للمدينة وتشريد مئات الآلاف من المدنيين.

وفي ظل الحصار والعنف المتصاعد، تشهد غزة كارثة إنسانية متكاملة: فقد المنازل، انتشار الخوف، ندرة الموارد الحيوية، وتصاعد وتيرة الدمار.

