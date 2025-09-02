قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أفضل عبادة لإحياء ذكرى المولد النبوي.. لا تغفلها حتى نهاية ربيع الأول
سفير مصر في باماكو يعقد لقاءً مع وزير التجارة المالي لمتابعة مخرجات زيارة وزير الخارجية
وزير الخارجية يحذر من خطورة الجرائم الإسرائيلية ويطالب رئيس المجلس الأوروبي بوضع حد لها
رئيس البرلمان الإيراني: الدول الأوروبية لا تمتلك حق تفعيل آلية الزناد
تأمينات شاملة.. قانون العمل الجديد يفتح مظلة الحماية للعمالة غير المنتظمة
سماع دوي إطلاق نار و رصد تحركات لآليات عسكرية في طرابلس
زيارة مفاجئة ليلًا .. وزير الصحة ينهي التعاقد مع شركات النظافة والأمن بمستشفى الهرم
هل يجوز صيام يوم المولد النبوي بنية الاقتداء بالرسول؟.. الإفتاء تجيب
الأطباء يغلقون شارع أيالون في تل أبيب للمطالبة باستعادة الأسرى
دعاء رسول الله لا يرد أبدا.. أحلامك تتحقق بـ9 كلمات فهل تعرفها؟
لضمان سلامة الركاب.. "الأنفاق" تجري اختبارات حريق في ورشة مونوريل شرق النيل
تحرك 3 شاحنات وقود إلى غزة ضمن القافلة الـ28 من المساعدات الإنسانية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

محسن صالح: الأهلي يحتاج قلب دفاع أجنبي سوبر

محسن صالح
محسن صالح
باسنتي ناجي

أكد محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط السابق في الأهلي على احتياج النادي الأهلي قلب دفاع أجنبي سوبر.

وقال محسن صالح لـ الكورة مع فايق:"الأهلي يحتاج قلب دفاع أجنبي سوبر وأشرف داري إصاباته متكررة ويذكرني بـ محمود متولي".

وكان قد أكد محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط السابق في الأهلي، أن المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو لم يكن مناسبًا لتدريب القلعة الحمراء، مشيرًا إلى أن مستواه الفني لم يرقَ لطموحات النادي وجماهيره.

الأهلي كان قد أعلن رحيل ريبيرو بعد سلسلة من النتائج السلبية، آخرها الخسارة أمام بيراميدز بثنائية نظيفة في الدوري المصري.

وخلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "الكورة مع فايق" على قناة MBC مصر 2، قال صالح:"ريبيرو لم يتعامل جيدًا مع مباراة بيراميدز، وارتكب أخطاء كارثية في الإدارة الفنية للمواجهة".

صالح أوضح أن الأهلي بحاجة إلى مدرب بقدرات أكبر، منتقدًا توجه الإدارة في التعاقد مع مدربين عملوا في القارة الإفريقية، مضيفًا:"المدربون في أندية إفريقيا عادةً من مستوى خامس أو سادس، وهذا لا يليق بالأهلي. منذ رحيل مانويل جوزيه لم يأتِ مدرب يوازي قيمة النادي".

كما وجه انتقادات لعدد من الأسماء السابقة قائلاً إن رينيه فايلر لم يكمل موسمه مع الفريق بعد فترة كورونا، بينما وصف بيتسو موسيماني بأنه اختيار لم يكن على مستوى طموحات الأهلي.

إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تواصل دراسة السير الذاتية لعدد من المدربين لاختيار المدير الفني الجديد، على أن يقود الفريق في المرحلة المقبلة.

ومن المنتظر أن يستأنف الأهلي مشواره في الدوري المصري بمواجهة إنبي يوم 14 سبتمبر الجاري، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

